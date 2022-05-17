В Челябинской области задержали участников крупного наркосиндиката
МВД задержало 31 участника наркосиндиката в Челябинской области
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. В Челябинской области задержали 31 участника крупного наркосиндиката, торговавшего героином в восьми регионах России, изъято 40 килограммов этого наркотика, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Пресечена деятельность преступного сообщества, участники которого подозреваются в незаконном обороте героина на территории восьми регионов РФ", - сказала она.
По предварительным данным, гражданин одного из государств Центральной Азии создал преступную организацию, состоящую из четырех обособленных подразделений, и координировал ее из-за границы. Подчеркивается, что ранее он был судим за незаконный оборот наркотиков в РФ, а после отбывания наказания выдворен. По словам Волк, используя старые знакомства и связи, фигурант подобрал руководителей наркогруппировок и организовал поставки наркотиков в регионах РФ.
По данным МВД, наркотики сбывались через интернет в Москве, Челябинской, Курганской, Свердловской, Московской областях, Пермском и Приморском краях, а также в Удмуртии. Подчеркивается, что каждый исполнитель проходил инструктаж, а сведения о времени и маршруте перевозки знал только ограниченный круг лиц. Кроме того, участники преступного сообщества меняли место проживания, а общались между собой только в мессенджерах. По словам Волк, работа над пресечением наркоканалов и выявлением членов организации велась с 2018 года.
"Полицейскими были задержаны 30 участников и один из лидеров наркосообщества. Четверо из них являются гражданами Российской Федерации, остальные – уроженцы Центральной и Западной Азии. Еще трое предполагаемых организаторов объявлены в федеральный розыск. Установлены обстоятельства более 100 противоправных деяний, связанных с наркоторговлей. В общей сложности из незаконного оборота изъято свыше 40 килограммов героина и не менее 175 граммов метадона", - рассказала Волк.
По данному факту расследуется уголовное дело, фигуранты арестованы. Кроме того, следствием наложен арест на девять автомобилей фигурантов, их расчетные счета и денежные средства.