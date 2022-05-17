https://ria.ru/20220517/narkosindikat-1788993497.html

В Челябинской области задержали участников крупного наркосиндиката

В Челябинской области задержали участников крупного наркосиндиката - РИА Новости, 17.05.2022

В Челябинской области задержали участников крупного наркосиндиката

В Челябинской области задержали 31 участника крупного наркосиндиката, торговавшего героином в восьми регионах России, изъято 40 килограммов этого наркотика,... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T12:32

2022-05-17T12:32

2022-05-17T12:32

наркотики

происшествия

россия

челябинская область

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

ирина волк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. В Челябинской области задержали 31 участника крупного наркосиндиката, торговавшего героином в восьми регионах России, изъято 40 килограммов этого наркотика, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк."Пресечена деятельность преступного сообщества, участники которого подозреваются в незаконном обороте героина на территории восьми регионов РФ", - сказала она.По предварительным данным, гражданин одного из государств Центральной Азии создал преступную организацию, состоящую из четырех обособленных подразделений, и координировал ее из-за границы. Подчеркивается, что ранее он был судим за незаконный оборот наркотиков в РФ, а после отбывания наказания выдворен. По словам Волк, используя старые знакомства и связи, фигурант подобрал руководителей наркогруппировок и организовал поставки наркотиков в регионах РФ.По данным МВД, наркотики сбывались через интернет в Москве, Челябинской, Курганской, Свердловской, Московской областях, Пермском и Приморском краях, а также в Удмуртии. Подчеркивается, что каждый исполнитель проходил инструктаж, а сведения о времени и маршруте перевозки знал только ограниченный круг лиц. Кроме того, участники преступного сообщества меняли место проживания, а общались между собой только в мессенджерах. По словам Волк, работа над пресечением наркоканалов и выявлением членов организации велась с 2018 года."Полицейскими были задержаны 30 участников и один из лидеров наркосообщества. Четверо из них являются гражданами Российской Федерации, остальные – уроженцы Центральной и Западной Азии. Еще трое предполагаемых организаторов объявлены в федеральный розыск. Установлены обстоятельства более 100 противоправных деяний, связанных с наркоторговлей. В общей сложности из незаконного оборота изъято свыше 40 килограммов героина и не менее 175 граммов метадона", - рассказала Волк.По данному факту расследуется уголовное дело, фигуранты арестованы. Кроме того, следствием наложен арест на девять автомобилей фигурантов, их расчетные счета и денежные средства.

https://ria.ru/20220504/nasvay-1786711064.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220428/angarsk-1785884145.html

россия

челябинская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

наркотики, происшествия, россия, челябинская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии), ирина волк