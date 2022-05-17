21:39 17.05.2022 (обновлено: 21:46 17.05.2022)
ВСУ хотят взорвать мост в Сумах и обвинить в этом российские войска
Минобороны: ВСУ хотят взорвать мост в Сумах и обвинить в этом российские войска
© AP Photo / Vadim GhirdaВоеннослужащие ВСУ
© AP Photo / Vadim Ghirda
Военнослужащие ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Украинские военные в городе Сумы заминировали автомобильный мост, чтобы его взорвать, а обвинить в случившемся "подразделения российских войск", заявил руководитель межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию — начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Боевики, зная, что жертвами таких преступных действий станут мирные жители, целенаправленно обстреливают позиции Вооруженных сил России из жилых кварталов, провоцируя их на ответный огонь, чтобы в последующем возложить ответственность за уничтожение объектов гражданской инфраструктуры и возможные жертвы среди мирного населения на российскую армию, а также распространить через западные СМИ и на различных интернет-ресурсах фейки о якобы "злодеяниях русских", — добавил генерал.
По словам Мизинцева, такие действия киевского режима в очередной раз демонстрируют бесчеловечное отношение к судьбам украинских граждан и свидетельствуют о грубом нарушении норм международного гуманитарного права, что по-прежнему остается без внимания мирового сообщества и международных организаций.
Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.