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ВСУ хотят взорвать мост в Сумах и обвинить в этом российские войска - РИА Новости, 17.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220517/most-1789130619.html
ВСУ хотят взорвать мост в Сумах и обвинить в этом российские войска
ВСУ хотят взорвать мост в Сумах и обвинить в этом российские войска - РИА Новости, 17.05.2022
ВСУ хотят взорвать мост в Сумах и обвинить в этом российские войска
Украинские военные в городе Сумы заминировали автомобильный мост, чтобы его взорвать, а обвинить в случившемся "подразделения российских войск", заявил... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T21:39
2022-05-17T21:46
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
национальный центр управления обороной рф
михаил мизинцев
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Украинские военные в городе Сумы заминировали автомобильный мост, чтобы его взорвать, а обвинить в случившемся "подразделения российских войск", заявил руководитель межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию — начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев."Боевики, зная, что жертвами таких преступных действий станут мирные жители, целенаправленно обстреливают позиции Вооруженных сил России из жилых кварталов, провоцируя их на ответный огонь, чтобы в последующем возложить ответственность за уничтожение объектов гражданской инфраструктуры и возможные жертвы среди мирного населения на российскую армию, а также распространить через западные СМИ и на различных интернет-ресурсах фейки о якобы "злодеяниях русских", — добавил генерал.По словам Мизинцева, такие действия киевского режима в очередной раз демонстрируют бесчеловечное отношение к судьбам украинских граждан и свидетельствуют о грубом нарушении норм международного гуманитарного права, что по-прежнему остается без внимания мирового сообщества и международных организаций.Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220511/vsu-1788008173.html
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в мире, россия, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), национальный центр управления обороной рф, михаил мизинцев, владимир путин, донбасс
21:39 17.05.2022 (обновлено: 21:46 17.05.2022)
 
ВСУ хотят взорвать мост в Сумах и обвинить в этом российские войска

Минобороны: ВСУ хотят взорвать мост в Сумах и обвинить в этом российские войска

© AP Photo / Vadim GhirdaВоеннослужащие ВСУ
Военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Военнослужащие ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Украинские военные в городе Сумы заминировали автомобильный мост, чтобы его взорвать, а обвинить в случившемся "подразделения российских войск", заявил руководитель межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию — начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Боевики, зная, что жертвами таких преступных действий станут мирные жители, целенаправленно обстреливают позиции Вооруженных сил России из жилых кварталов, провоцируя их на ответный огонь, чтобы в последующем возложить ответственность за уничтожение объектов гражданской инфраструктуры и возможные жертвы среди мирного населения на российскую армию, а также распространить через западные СМИ и на различных интернет-ресурсах фейки о якобы "злодеяниях русских", — добавил генерал.
Военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
11 мая, 21:48Специальная военная операция на Украине
Украинские боевики планируют взорвать Кайдакский мост при подходе ВС России
По словам Мизинцева, такие действия киевского режима в очередной раз демонстрируют бесчеловечное отношение к судьбам украинских граждан и свидетельствуют о грубом нарушении норм международного гуманитарного права, что по-прежнему остается без внимания мирового сообщества и международных организаций.
Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Бойцы батальона Азов - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
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Боевики "Азова" и "Айдара" оборудовали позиции в детсадах и больнице
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Национальный центр управления обороной РФМихаил МизинцевВладимир ПутинДонбасс
 
 
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