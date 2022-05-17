https://ria.ru/20220517/minselkhoz-1789127196.html

Минсельхоз предложил цены по интервенциям зерна и сахара в 2022-2023 годах

Минсельхоз предложил цены по интервенциям зерна и сахара в 2022-2023 годах - РИА Новости, 17.05.2022

Минсельхоз предложил цены по интервенциям зерна и сахара в 2022-2023 годах

Минсельхоз РФ опубликовал проект приказа об определении предельных уровней минимальных цен, при достижении которых в 2022-2023 годах проводятся закупочные... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T21:01

2022-05-17T21:01

2022-05-17T21:12

экономика

россия

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Минсельхоз РФ опубликовал проект приказа об определении предельных уровней минимальных цен, при достижении которых в 2022-2023 годах проводятся закупочные интервенции зерна и сахара, а также об определении предельных уровней максимальных цен для товарных интервенций в течение этого же периода, текст документа опубликован на портале проектов нормативных актов.Обе группы цен будут действовать с 31 июля 2022 года по 30 июня 2023 года (указаны с учетом НДС - ред.) по всем субъектам РФ. Проект приказа устанавливает предельные уровни цен на пшеницу 3 и 4 классов, рожь, ячмень и белый свекловичный сахар. Закупочные интервенции предполагается проводить в отношении зерна урожая 2021-2022 годов и сахара производства 2022-2023 годов.Закупочную цену на пшеницу 3-го класса предлагается установить на уровне 15,84 тысячи рублей за тонну, на пшеницу 4-го класса - 15,07 тысячи рублей. Предельные уровни минимальных цен на рожь не ниже 3-го класса, согласно проекту, составляют 11,11 тысячи рублей за тонну по всем субъектам РФ, на ячмень - 12,98 тысячи рублей за тонну.В свою очередь предлагаемый предельный уровень максимальных цен на пшеницу 3-го класса для товарных интервенций - 17,38 тысячи рублей за тонну, 4-го класса - 16,61 тысячи рублей. Максимальную цену на рожь не ниже 3-го класса предлагается установить на уровне 12,21 тысячи рублей, на ячмень - 14,3 тысячи рублей.Закупочную цену на сахар предлагается установить на уровне 39,36 тысячи рублей за тонну, для проведения товарных интервенций обозначен уровень в 40,7 тысячи рублей за тонну. Цены согласованы с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России.В России с 2001 года действует механизм закупочных и товарных (на продажу) интервенций зерна. Государственные интервенции используются для стабилизации цен на зерновые культуры и поддержки аграриев. С 2022 году такой же механизм будет действовать в отношении сахара. По поручению Минсельхоза, до 2024 года планируется сформировать неснижаемый запас интервенционного фонда - 3 миллиона тонн зерна и 250 тысяч тонн сахара.

https://radiosputnik.ria.ru/20220513/sakhar-1788269498.html

https://ria.ru/20220505/ris-1786991089.html

россия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), федеральная антимонопольная служба (фас россии)