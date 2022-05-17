21:01 17.05.2022 (обновлено: 21:12 17.05.2022)
Минсельхоз предложил цены по интервенциям зерна и сахара в 2022-2023 годах
Минсельхоз предложил цены по интервенциям зерна и сахара в 2022-2023 годах
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкУборка озимой пшеницы на поле в Усть-Лабинском районе Краснодарского края
Уборка озимой пшеницы на поле в Усть-Лабинском районе Краснодарского края. Архивное фото
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Минсельхоз РФ опубликовал проект приказа об определении предельных уровней минимальных цен, при достижении которых в 2022-2023 годах проводятся закупочные интервенции зерна и сахара, а также об определении предельных уровней максимальных цен для товарных интервенций в течение этого же периода, текст документа опубликован на портале проектов нормативных актов.
Обе группы цен будут действовать с 31 июля 2022 года по 30 июня 2023 года (указаны с учетом НДС - ред.) по всем субъектам РФ. Проект приказа устанавливает предельные уровни цен на пшеницу 3 и 4 классов, рожь, ячмень и белый свекловичный сахар. Закупочные интервенции предполагается проводить в отношении зерна урожая 2021-2022 годов и сахара производства 2022-2023 годов.
Закупочную цену на пшеницу 3-го класса предлагается установить на уровне 15,84 тысячи рублей за тонну, на пшеницу 4-го класса - 15,07 тысячи рублей. Предельные уровни минимальных цен на рожь не ниже 3-го класса, согласно проекту, составляют 11,11 тысячи рублей за тонну по всем субъектам РФ, на ячмень - 12,98 тысячи рублей за тонну.
В свою очередь предлагаемый предельный уровень максимальных цен на пшеницу 3-го класса для товарных интервенций - 17,38 тысячи рублей за тонну, 4-го класса - 16,61 тысячи рублей. Максимальную цену на рожь не ниже 3-го класса предлагается установить на уровне 12,21 тысячи рублей, на ячмень - 14,3 тысячи рублей.
Закупочную цену на сахар предлагается установить на уровне 39,36 тысячи рублей за тонну, для проведения товарных интервенций обозначен уровень в 40,7 тысячи рублей за тонну. Цены согласованы с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России.
В России с 2001 года действует механизм закупочных и товарных (на продажу) интервенций зерна. Государственные интервенции используются для стабилизации цен на зерновые культуры и поддержки аграриев. С 2022 году такой же механизм будет действовать в отношении сахара. По поручению Минсельхоза, до 2024 года планируется сформировать неснижаемый запас интервенционного фонда - 3 миллиона тонн зерна и 250 тысяч тонн сахара.