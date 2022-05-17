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СМИ: Илон Маск планирует продать акции SpaceX ради покупки Twitter
СМИ: Илон Маск планирует продать акции SpaceX ради покупки Twitter - РИА Новости, 17.05.2022
СМИ: Илон Маск планирует продать акции SpaceX ради покупки Twitter
Американский предприниматель Илон Маск, вероятно, планирует продать акции основанной им компании SpaceX ради финансирования сделки по покупке соцсети Twitter,... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T06:25
2022-05-17T06:25
2022-05-17T06:25
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ВАШИНГТОН, 17 мая - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск, вероятно, планирует продать акции основанной им компании SpaceX ради финансирования сделки по покупке соцсети Twitter, сообщает издание New York Post со ссылкой на источники.В конце апреля Маск достиг договоренности о приобретении сети Twitter за 44 миллиарда долларов. Объясняя покупку, он говорил, что верит в потенциал Twitter стать платформой для свободы слова по всему миру.По словам источников, Маск считает 44 миллиарда долларов очень большой суммой, поэтому, чтобы финансировать сделку, может продать акции SpaceX. Как сообщают источники, компания намерена начать продажу во вторник по цене 70 долларов за акцию, что на 25% больше, чем во время прошлой продажи акций в декабре.Согласно федеральным документам, по состоянию на август 2021 года миллиардеру принадлежали 44% акций SpaceX.Ранее газета New York Times со ссылкой на презентацию Маска, которую он представил инвесторам, сообщила, что миллиардер намерен добиться увеличения годового дохода компании Twitter до 26,4 миллиарда долларов к 2028 году. Кроме того, бизнесмен ожидает, что число пользователей Twitter достигнет к 2028 году отметки в 931 миллион.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
twitter, spacex, технологии, в мире, сша
СМИ: Илон Маск планирует продать акции SpaceX ради покупки Twitter
New York Post: Маск планирует продать акции SpaceX ради финансирования сделки по Twitter
ВАШИНГТОН, 17 мая - РИА Новости.
Американский предприниматель Илон Маск, вероятно, планирует продать акции основанной им компании SpaceX ради финансирования сделки по покупке соцсети Twitter, сообщает
издание New York Post со ссылкой на источники.
В конце апреля Маск достиг договоренности о приобретении сети Twitter за 44 миллиарда долларов. Объясняя покупку, он говорил, что верит в потенциал Twitter стать платформой для свободы слова по всему миру.
По словам источников, Маск считает 44 миллиарда долларов очень большой суммой, поэтому, чтобы финансировать сделку, может продать акции SpaceX
. Как сообщают источники, компания намерена начать продажу во вторник по цене 70 долларов за акцию, что на 25% больше, чем во время прошлой продажи акций в декабре.
Согласно федеральным документам, по состоянию на август 2021 года миллиардеру принадлежали 44% акций SpaceX.
Ранее газета New York Times со ссылкой на презентацию Маска, которую он представил инвесторам, сообщила, что миллиардер намерен добиться увеличения годового дохода компании Twitter до 26,4 миллиарда долларов к 2028 году. Кроме того, бизнесмен ожидает, что число пользователей Twitter достигнет к 2028 году отметки в 931 миллион.