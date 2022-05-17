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СМИ: Илон Маск планирует продать акции SpaceX ради покупки Twitter - РИА Новости, 17.05.2022
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СМИ: Илон Маск планирует продать акции SpaceX ради покупки Twitter
СМИ: Илон Маск планирует продать акции SpaceX ради покупки Twitter - РИА Новости, 17.05.2022
СМИ: Илон Маск планирует продать акции SpaceX ради покупки Twitter
Американский предприниматель Илон Маск, вероятно, планирует продать акции основанной им компании SpaceX ради финансирования сделки по покупке соцсети Twitter,... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T06:25
2022-05-17T06:25
twitter
spacex
технологии
в мире
сша
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ВАШИНГТОН, 17 мая - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск, вероятно, планирует продать акции основанной им компании SpaceX ради финансирования сделки по покупке соцсети Twitter, сообщает издание New York Post со ссылкой на источники.В конце апреля Маск достиг договоренности о приобретении сети Twitter за 44 миллиарда долларов. Объясняя покупку, он говорил, что верит в потенциал Twitter стать платформой для свободы слова по всему миру.По словам источников, Маск считает 44 миллиарда долларов очень большой суммой, поэтому, чтобы финансировать сделку, может продать акции SpaceX. Как сообщают источники, компания намерена начать продажу во вторник по цене 70 долларов за акцию, что на 25% больше, чем во время прошлой продажи акций в декабре.Согласно федеральным документам, по состоянию на август 2021 года миллиардеру принадлежали 44% акций SpaceX.Ранее газета New York Times со ссылкой на презентацию Маска, которую он представил инвесторам, сообщила, что миллиардер намерен добиться увеличения годового дохода компании Twitter до 26,4 миллиарда долларов к 2028 году. Кроме того, бизнесмен ожидает, что число пользователей Twitter достигнет к 2028 году отметки в 931 миллион.
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twitter, spacex, технологии, в мире, сша
06:25 17.05.2022
 
СМИ: Илон Маск планирует продать акции SpaceX ради покупки Twitter

New York Post: Маск планирует продать акции SpaceX ради финансирования сделки по Twitter

© AP Photo / Susan WalshИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© AP Photo / Susan Walsh
Илон Маск. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 мая - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск, вероятно, планирует продать акции основанной им компании SpaceX ради финансирования сделки по покупке соцсети Twitter, сообщает издание New York Post со ссылкой на источники.
В конце апреля Маск достиг договоренности о приобретении сети Twitter за 44 миллиарда долларов. Объясняя покупку, он говорил, что верит в потенциал Twitter стать платформой для свободы слова по всему миру.
По словам источников, Маск считает 44 миллиарда долларов очень большой суммой, поэтому, чтобы финансировать сделку, может продать акции SpaceX. Как сообщают источники, компания намерена начать продажу во вторник по цене 70 долларов за акцию, что на 25% больше, чем во время прошлой продажи акций в декабре.
Согласно федеральным документам, по состоянию на август 2021 года миллиардеру принадлежали 44% акций SpaceX.
Ранее газета New York Times со ссылкой на презентацию Маска, которую он представил инвесторам, сообщила, что миллиардер намерен добиться увеличения годового дохода компании Twitter до 26,4 миллиарда долларов к 2028 году. Кроме того, бизнесмен ожидает, что число пользователей Twitter достигнет к 2028 году отметки в 931 миллион.
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