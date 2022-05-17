https://ria.ru/20220517/lekarstva-1789106942.html
Кабмин утвердил список заболеваний для приема лекарств без инструкции
Кабмин утвердил список заболеваний для приема лекарств без инструкции - РИА Новости, 17.05.2022
Кабмин утвердил список заболеваний для приема лекарств без инструкции
Правительство России утвердило перечень заболеваний, при которых разрешается назначать детям лекарства без привязки к инструкции по их применению, сообщила... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T18:58
2022-05-17T18:58
2022-05-17T18:58
общество
здоровье - общество
россия
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
михаил мишустин
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Правительство России утвердило перечень заболеваний, при которых разрешается назначать детям лекарства без привязки к инструкции по их применению, сообщила пресс-служба Минздрава России.Всего в перечне 21 наименование различных групп заболеваний и состояний, в их числе – новообразования, болезни крови, органов дыхания и эндокринной системы, пороки развития и хромосомные нарушения, COVID-19, болезни нервной системы, состояния, требующие оказания паллиативной помощи, донорство костного мозга.Препараты, применяемые вне инструкции, могут использоваться в других дозировках, по другим показаниям или назначаться более широкой возрастной группе пациентов, пояснили в пресс-службе."Практика такого лечения в основном связана с тем, что производители отказываются проводить дополнительные исследования для расширения сферы использования препаратов в коммерчески непривлекательных областях. Таким образом, оказать качественную медицинскую помощь без применения препаратов офф-лейбл в ряде случаев становится невозможно. Это особенно актуально при лечении детей с тяжелыми хроническими и онкологическими заболеваниями, где доля использования таких препаратов может достигать 60-70%",- отметили в Минздраве.
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общество, здоровье - общество, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), михаил мишустин
Кабмин утвердил список заболеваний для приема лекарств без инструкции
Кабмин утвердил список заболеваний, при которых можно применять лекарства вне инструкции
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости.
Правительство России утвердило перечень заболеваний, при которых разрешается назначать детям лекарства без привязки к инструкции по их применению, сообщила
пресс-служба Минздрава России.
"Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении перечня детских заболеваний, при которых разрешается использовать лекарственные препараты намного шире, чем указано в инструкции по их применению – офф-лейбл. Это позволит повысить качество и доступность медицинской помощи детям с тяжелыми заболеваниями",- говорится в сообщении.
Всего в перечне 21 наименование различных групп заболеваний и состояний, в их числе – новообразования, болезни крови, органов дыхания и эндокринной системы, пороки развития и хромосомные нарушения, COVID-19, болезни нервной системы, состояния, требующие оказания паллиативной помощи, донорство костного мозга.
Препараты, применяемые вне инструкции, могут использоваться в других дозировках, по другим показаниям или назначаться более широкой возрастной группе пациентов, пояснили в пресс-службе.
"Практика такого лечения в основном связана с тем, что производители отказываются проводить дополнительные исследования для расширения сферы использования препаратов в коммерчески непривлекательных областях. Таким образом, оказать качественную медицинскую помощь без применения препаратов офф-лейбл в ряде случаев становится невозможно. Это особенно актуально при лечении детей с тяжелыми хроническими и онкологическими заболеваниями, где доля использования таких препаратов может достигать 60-70%",- отметили в Минздраве.