https://ria.ru/20220517/lekarstva-1788992607.html

Запасы лекарств в России оперативно обновляются после упрощения закупок

Запасы лекарств в России оперативно обновляются после упрощения закупок - РИА Новости, 17.05.2022

Запасы лекарств в России оперативно обновляются после упрощения закупок

Ускорение и упрощение закупок лекарств и медизделий позволяет оперативно обновлять запасы препаратов в России, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T12:28

2022-05-17T12:28

2022-05-17T12:33

здоровье - общество

россия

михаил мурашко

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая - РИА Новости. Ускорение и упрощение закупок лекарств и медизделий позволяет оперативно обновлять запасы препаратов в России, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.Он отметил, что для упрощения доступа на рынок необходимых лекарств и медицинских изделий на федеральном уровне были приняты необходимые документы, которые позволяют ускорить государственную регистрацию препаратов и упростить процедуру внесения изменений в регистрационное досье. Кроме того, для поставщиков установлены предельные сроки отгрузки аптекам лекарственных препаратов, уточнил министр."Для контроля лекарственного обеспечения граждан, а также мониторинга риска возникновения дефектуры лекарственных препаратов совместно с правительством Российской Федерации разрабатывается информационно-аналитическая система по принципу управления инцидентом, которая позволяет осуществить мониторинг рисков с возможностью, в том числе, визуализации показателей путем сопоставления между собой данных из различных источников в разрезе субъектов РФ с углублением до уровня, при необходимости, отдельных организаций, участвующих в программе государственных гарантий", - пояснил Мурашко.По его словам, доступ к этой системе позволяет фактически управлять и прогнозировать те или иные ситуации с лекарственным обеспечением. В определенных ситуациях рассчитываются индексы поступления лекарств на рынок, что позволяет профилактировать дефицит, добавил министр.

https://ria.ru/20220513/lekarstva-1788365451.html

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Евгения Нефедова

здоровье - общество, россия, михаил мурашко, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)