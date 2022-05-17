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Запасы лекарств в России оперативно обновляются после упрощения закупок - РИА Новости, 17.05.2022
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Запасы лекарств в России оперативно обновляются после упрощения закупок
Запасы лекарств в России оперативно обновляются после упрощения закупок - РИА Новости, 17.05.2022
Запасы лекарств в России оперативно обновляются после упрощения закупок
Ускорение и упрощение закупок лекарств и медизделий позволяет оперативно обновлять запасы препаратов в России, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T12:28
2022-05-17T12:33
здоровье - общество
россия
михаил мурашко
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая - РИА Новости. Ускорение и упрощение закупок лекарств и медизделий позволяет оперативно обновлять запасы препаратов в России, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.Он отметил, что для упрощения доступа на рынок необходимых лекарств и медицинских изделий на федеральном уровне были приняты необходимые документы, которые позволяют ускорить государственную регистрацию препаратов и упростить процедуру внесения изменений в регистрационное досье. Кроме того, для поставщиков установлены предельные сроки отгрузки аптекам лекарственных препаратов, уточнил министр."Для контроля лекарственного обеспечения граждан, а также мониторинга риска возникновения дефектуры лекарственных препаратов совместно с правительством Российской Федерации разрабатывается информационно-аналитическая система по принципу управления инцидентом, которая позволяет осуществить мониторинг рисков с возможностью, в том числе, визуализации показателей путем сопоставления между собой данных из различных источников в разрезе субъектов РФ с углублением до уровня, при необходимости, отдельных организаций, участвующих в программе государственных гарантий", - пояснил Мурашко.По его словам, доступ к этой системе позволяет фактически управлять и прогнозировать те или иные ситуации с лекарственным обеспечением. В определенных ситуациях рассчитываются индексы поступления лекарств на рынок, что позволяет профилактировать дефицит, добавил министр.
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здоровье - общество, россия, михаил мурашко, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
12:28 17.05.2022 (обновлено: 12:33 17.05.2022)
 
Запасы лекарств в России оперативно обновляются после упрощения закупок

Мурашко: упрощение закупок лекарств позволило оперативно обновлять запасы препаратов

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСотрудник аптеки
Сотрудник аптеки - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая - РИА Новости. Ускорение и упрощение закупок лекарств и медизделий позволяет оперативно обновлять запасы препаратов в России, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Ускорение и упрощение закупок лекарственных препаратов и медицинских изделий, в том числе путем закупки у единственного поставщика, позволит и позволяет нам сегодня уже оперативно обновить оборудование и запасы лекарственных препаратов", - сказал Мурашко на Российском фармацевтическом форуме.
Он отметил, что для упрощения доступа на рынок необходимых лекарств и медицинских изделий на федеральном уровне были приняты необходимые документы, которые позволяют ускорить государственную регистрацию препаратов и упростить процедуру внесения изменений в регистрационное досье. Кроме того, для поставщиков установлены предельные сроки отгрузки аптекам лекарственных препаратов, уточнил министр.
"Для контроля лекарственного обеспечения граждан, а также мониторинга риска возникновения дефектуры лекарственных препаратов совместно с правительством Российской Федерации разрабатывается информационно-аналитическая система по принципу управления инцидентом, которая позволяет осуществить мониторинг рисков с возможностью, в том числе, визуализации показателей путем сопоставления между собой данных из различных источников в разрезе субъектов РФ с углублением до уровня, при необходимости, отдельных организаций, участвующих в программе государственных гарантий", - пояснил Мурашко.
Фармацевт в аптеке - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
13 мая, 16:13
В Минздраве рассказали о стабильности рынка лекарств
По его словам, доступ к этой системе позволяет фактически управлять и прогнозировать те или иные ситуации с лекарственным обеспечением. В определенных ситуациях рассчитываются индексы поступления лекарств на рынок, что позволяет профилактировать дефицит, добавил министр.
 
Здоровье - ОбществоРоссияМихаил МурашкоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
 
 
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