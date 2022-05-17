https://ria.ru/20220517/ldpr-1789014714.html

Песков высказался о преемнике Жириновского на посту лидера ЛДПР

Песков высказался о преемнике Жириновского на посту лидера ЛДПР - РИА Новости, 17.05.2022

Песков высказался о преемнике Жириновского на посту лидера ЛДПР

Роль лидера ЛДПР Владимира Жириновского в становлении и развитии партии трудно переоценить, а кому дальше вести эту парию по дороге развития - решать самим... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T13:29

2022-05-17T13:29

2022-05-17T13:29

политика

лдпр

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Роль лидера ЛДПР Владимира Жириновского в становлении и развитии партии трудно переоценить, а кому дальше вести эту парию по дороге развития - решать самим партийцам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Безусловно, роль Жириновского огромна в становлении, развитии, в наработке своего электората этой партии, ее трудно переоценить... Но кому дальше вести эту партию по дороге развития - это, наверное, сами партийцы должны решать, внутрипартийный вопрос", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как считают в Кремле, каково будущее ЛДПР без Жириновского.Решение по думскому мандату Жириновского будет принято во вторник. Ранее замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов сообщил РИА Новости, что фракция либерал-демократов на внеочередном заседании на этой неделе, с большой долей вероятности, выберет Леонида Слуцкого своим председателем.Лидер ЛДПР Жириновский скончался 6 апреля этого года, с 31 марта 1990 года он являлся бессменным председателем Либерально-демократической партии России.

https://ria.ru/20220517/ldpr-1789001574.html

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Влада Копылова

политика, лдпр, россия, дмитрий песков