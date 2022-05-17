https://ria.ru/20220517/ldpr-1788996833.html
В ЛДПР не планируют объединяться с другими партиями
В ЛДПР не планируют объединяться с другими партиями - РИА Новости, 17.05.2022
В ЛДПР не планируют объединяться с другими партиями
Объединение с какой-либо другой партией в ЛДПР не обсуждается, самостоятельность партии всегда была принципиальной позицией ее основателя Владимира... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T12:40
2022-05-17T12:40
2022-05-17T12:40
политика
лдпр
ярослав нилов
госдума рф
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Объединение с какой-либо другой партией в ЛДПР не обсуждается, самостоятельность партии всегда была принципиальной позицией ее основателя Владимира Жириновского, сообщил замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов.Ранее ряд Telegram-каналов сообщил, что в ЛДПР не исключают вариантов объединения с "Родиной". В самой "Родине" опровергли РИА Новости эту информацию."В ЛДПР тоже никакого объединения ни с "Родиной", ни с какой-либо иной партией не рассматривается и не рассматривалось. Напомню, что принципиальной позицией лидера ЛДПР Жириновского всегда была самостоятельность партии", - написал Нилов в своем Telegram-канале.Он добавил, что, когда в 1999 году ЛДПР пошла на выборы как "Блок Жириновского", это было вызвано исключительно недопуском ЛДПР к тем выборам. "Единственный раз мы шли на парламентские выборы в 1999 году как "Блок Жириновского" исключительно из-за недопуска ЛДПР к тем выборам", - заключил он.
https://ria.ru/20220515/ldpr-1788630488.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, лдпр, ярослав нилов, госдума рф
В ЛДПР не планируют объединяться с другими партиями
Замглавы фракции ЛДПР Нилов опроверг слухи об объединении с другими партиями
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Объединение с какой-либо другой партией в ЛДПР не обсуждается, самостоятельность партии всегда была принципиальной позицией ее основателя Владимира Жириновского, сообщил замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов.
Ранее ряд Telegram-каналов сообщил, что в ЛДПР
не исключают вариантов объединения с "Родиной". В самой "Родине" опровергли РИА Новости эту информацию.
"В ЛДПР тоже никакого объединения ни с "Родиной", ни с какой-либо иной партией не рассматривается и не рассматривалось. Напомню, что принципиальной позицией лидера ЛДПР Жириновского всегда была самостоятельность партии", - написал Нилов в своем Telegram-канале.
Он добавил, что, когда в 1999 году ЛДПР пошла на выборы как "Блок Жириновского", это было вызвано исключительно недопуском ЛДПР к тем выборам. "Единственный раз мы шли на парламентские выборы в 1999 году как "Блок Жириновского" исключительно из-за недопуска ЛДПР к тем выборам", - заключил он.