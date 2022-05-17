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Желтоголового королька обнаружили в парке "Покровское-Стрешнево" в Москве
Желтоголового королька обнаружили в парке "Покровское-Стрешнево" в Москве - РИА Новости, 20.05.2022
Желтоголового королька обнаружили в парке "Покровское-Стрешнево" в Москве
Желтоголового королька обнаружили орнитологи на территории природно-исторического парка парка "Покровское-Стрешнево" в Москве, сообщила пресс-служба столичного... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-17T12:49
2022-05-17T12:49
2022-05-20T13:12
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Желтоголового королька обнаружили орнитологи на территории природно-исторического парка парка "Покровское-Стрешнево" в Москве, сообщила пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды."Желтоголового королька удалось обнаружить специалистам Мосприроды на территории природно-исторического парка "Покровское-Стрешнево", - написано в сообщении.В департаменте напомнили, что желтоголовый королек это самый миниатюрный представитель орнитофауны России, он занесен в Надзорный список животных Красной книги Москвы, нуждающихся в постоянном контроле и наблюдении.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, россия, городское хозяйство москвы, мосприрода