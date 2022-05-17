https://ria.ru/20220517/kino-1788946763.html
Фестиваль кино впервые пройдет в Новосибирске на "Технопроме-2022"
Фестиваль кино впервые пройдет в Новосибирске на "Технопроме-2022" - РИА Новости, 17.05.2022
Фестиваль кино впервые пройдет в Новосибирске на "Технопроме-2022"
Фестиваль научного и индустриального кино Сибири "Кремний" впервые пройдет в Новосибирске, он станет частью программы международного форума технологического... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T10:12
2022-05-17T10:12
2022-05-17T10:13
андрей травников
новосибирская область
российская академия наук
новосибирский государственный университет
общество
культура
новости культуры
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НОВОСИБИРСК, 17 мая – РИА Новости. Фестиваль научного и индустриального кино Сибири "Кремний" впервые пройдет в Новосибирске, он станет частью программы международного форума технологического развития "Технопром-2022", сообщает во вторник правительство Новосибирской области."В мае 2022 года в Новосибирской области стартует масштабный проект, который продлится до августа – впервые в регионе при поддержке правительства Новосибирской области состоится фестиваль научного и индустриального кино Сибири "Кремний", - говорится в сообщении.Замгубернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова подчеркнула, что регион имеет большой потенциал для развития научной киноиндустрии, а первый фестиваль станет частью деловой программы международного форума технологического развития "Технопром"."Инициатива проведения фестиваля научного кино была озвучена в минувшем году губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым по итогам международного форума технологического развития "Технопром-2021". С самого начала мы ставим цель сделать фестиваль не просто программой просмотра фильмов о науке, но и использовать его как инструмент создания производственной базы научного и индустриального кино в Сибири", - сказала Мануйлова.Она отметила, что для этого у Новосибирской области есть все предпосылки: большой опыт популяризации науки, являющийся основой работы СО РАН, НГУ и многочисленных общественных организаций, проводящих фестивали науки, открытые научные лектории и так далее. Также это исторически накопленная практика создания документального кино и уникальный опыт студий "Сибирь на экране", Западно-Сибирской кинохроники и специализированных редакций ГТРК-Новосибирск."Необходимо, чтобы у всех желающих создавать научное, научно-популярное и индустриальное кино была такая возможность, поэтому фестиваль предполагает не просто просмотр готовых продуктов, но и серьёзную образовательную программу", – подчеркнула замгубернатора.В рамках фестиваля запланированы лабораторные занятия для студий Сибири, после которых будут определены ключевые научные направления для создания будущих медиапродуктов. По окончании школы фестиваля кинематографисты смогут познакомиться с работой научных лабораторий в институтах СО РАН. Фильмы, созданные участниками, можно будет увидеть уже в августе. Международный форум технологического развития "Технопром" пройдет в Новосибирской области 23-26 августа.
https://ria.ru/20220419/tsentr-1784266108.html
https://ria.ru/20220314/sakhar-1778007195.html
https://ria.ru/20220217/doroga-1773293995.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей травников, новосибирская область, российская академия наук, новосибирский государственный университет, общество, культура, новости культуры
10:12 17.05.2022 (обновлено: 10:13 17.05.2022)
Фестиваль кино впервые пройдет в Новосибирске на "Технопроме-2022"
Фестиваль кино впервые пройдет в Новосибирске на "Технопроме-2022"
НОВОСИБИРСК, 17 мая – РИА Новости. Фестиваль научного и индустриального кино Сибири "Кремний" впервые пройдет в Новосибирске, он станет частью программы международного форума технологического развития "Технопром-2022", сообщает во вторник правительство Новосибирской области.
"В мае 2022 года в Новосибирской области
стартует масштабный проект, который продлится до августа – впервые в регионе при поддержке правительства Новосибирской области состоится фестиваль научного и индустриального кино Сибири "Кремний", - говорится в сообщении.
Замгубернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова подчеркнула, что регион имеет большой потенциал для развития научной киноиндустрии, а первый фестиваль станет частью деловой программы международного форума технологического развития "Технопром".
"Инициатива проведения фестиваля научного кино была озвучена в минувшем году губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым
по итогам международного форума технологического развития "Технопром-2021". С самого начала мы ставим цель сделать фестиваль не просто программой просмотра фильмов о науке, но и использовать его как инструмент создания производственной базы научного и индустриального кино в Сибири", - сказала Мануйлова.
Она отметила, что для этого у Новосибирской области есть все предпосылки: большой опыт популяризации науки, являющийся основой работы СО РАН
, НГУ
и многочисленных общественных организаций, проводящих фестивали науки, открытые научные лектории и так далее. Также это исторически накопленная практика создания документального кино и уникальный опыт студий "Сибирь на экране", Западно-Сибирской кинохроники и специализированных редакций ГТРК-Новосибирск.
"Необходимо, чтобы у всех желающих создавать научное, научно-популярное и индустриальное кино была такая возможность, поэтому фестиваль предполагает не просто просмотр готовых продуктов, но и серьёзную образовательную программу", – подчеркнула замгубернатора.
В рамках фестиваля запланированы лабораторные занятия для студий Сибири, после которых будут определены ключевые научные направления для создания будущих медиапродуктов. По окончании школы фестиваля кинематографисты смогут познакомиться с работой научных лабораторий в институтах СО РАН. Фильмы, созданные участниками, можно будет увидеть уже в августе. Международный форум технологического развития "Технопром" пройдет в Новосибирской области 23-26 августа.