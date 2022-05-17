11:17 17.05.2022 (обновлено: 11:24 17.05.2022)
"Уралвагонзавод" заявил о кибератаке на медиаресурсы предприятия
УВЗ заявил, что его медиаресурсы пытались атаковать накануне отправки Т-90М в войска
Цех "Уралвагонзавода". Архивное фото
МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Медиаресурсы Уралвагонзавода (УВЗ) пытались атаковать накануне отправки партии танков Т-90М "Прорыв" в войска, сайт компании переведен в режим ограниченного доступа, сообщили журналистам в пресс-службе УВЗ.
"Накануне отправки партии современных танков Т-90М в российскую армию Уралвагонзавод получил информацию о готовящейся атаке на медиаресурсы компании. В связи с этим были предприняты своевременные меры по обеспечению информационной безопасности", - сказали в пресс-службе.
Там уточнили, что сейчас сайт УВЗ переведен в режим ограниченного доступа с сохранением необходимого функционала на период проведения профилактических и сервисных мероприятий - данная мера никак не отражается на основной производственной деятельности.
"Уралвагонзавод в штатном режиме работает над выполнением обязательств по гособоронзаказу и реализацией контрактов в части гражданской продукции", - добавили в пресс-службе.
13 мая, 18:01Донбасс. Геноцид. 2014-2022Инфодиверсанты. Как действовал Центр инфо-психологических операций ВСУТелефонный терроризм, мошенничество с банковскими картами, информационные вбросы, массовые дубли комментариев под популярными постами в социальных сетях. "Фабрики ботов" и целые кампании, провоцирующие страх и панику. Всt это — работа Центров информационно-психологических операций ВСУ. Кто открыл этот фронт гибридной войны и в чем ее цель?