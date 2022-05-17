https://ria.ru/20220517/kiberataka-1788968314.html

"Уралвагонзавод" заявил о кибератаке на медиаресурсы предприятия

"Уралвагонзавод" заявил о кибератаке на медиаресурсы предприятия - РИА Новости, 17.05.2022

"Уралвагонзавод" заявил о кибератаке на медиаресурсы предприятия

Медиаресурсы Уралвагонзавода (УВЗ) пытались атаковать накануне отправки партии танков Т-90М "Прорыв" в войска, сайт компании переведен в режим ограниченного... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T11:17

2022-05-17T11:17

2022-05-17T11:24

медиавойны

уралвагонзавод

безопасность

технологии

т-90м

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МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Медиаресурсы Уралвагонзавода (УВЗ) пытались атаковать накануне отправки партии танков Т-90М "Прорыв" в войска, сайт компании переведен в режим ограниченного доступа, сообщили журналистам в пресс-службе УВЗ."Накануне отправки партии современных танков Т-90М в российскую армию Уралвагонзавод получил информацию о готовящейся атаке на медиаресурсы компании. В связи с этим были предприняты своевременные меры по обеспечению информационной безопасности", - сказали в пресс-службе.Там уточнили, что сейчас сайт УВЗ переведен в режим ограниченного доступа с сохранением необходимого функционала на период проведения профилактических и сервисных мероприятий - данная мера никак не отражается на основной производственной деятельности."Уралвагонзавод в штатном режиме работает над выполнением обязательств по гособоронзаказу и реализацией контрактов в части гражданской продукции", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20220513/tsipso-1788372942.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

уралвагонзавод, безопасность, технологии, т-90м