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"Уралвагонзавод" заявил о кибератаке на медиаресурсы предприятия - РИА Новости, 17.05.2022
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Журналисты перед началом пресс-конференции - РИА Новости, 1920
Медиавойны
https://ria.ru/20220517/kiberataka-1788968314.html
"Уралвагонзавод" заявил о кибератаке на медиаресурсы предприятия
"Уралвагонзавод" заявил о кибератаке на медиаресурсы предприятия - РИА Новости, 17.05.2022
"Уралвагонзавод" заявил о кибератаке на медиаресурсы предприятия
Медиаресурсы Уралвагонзавода (УВЗ) пытались атаковать накануне отправки партии танков Т-90М "Прорыв" в войска, сайт компании переведен в режим ограниченного... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T11:17
2022-05-17T11:24
медиавойны
уралвагонзавод
безопасность
технологии
т-90м
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МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Медиаресурсы Уралвагонзавода (УВЗ) пытались атаковать накануне отправки партии танков Т-90М "Прорыв" в войска, сайт компании переведен в режим ограниченного доступа, сообщили журналистам в пресс-службе УВЗ."Накануне отправки партии современных танков Т-90М в российскую армию Уралвагонзавод получил информацию о готовящейся атаке на медиаресурсы компании. В связи с этим были предприняты своевременные меры по обеспечению информационной безопасности", - сказали в пресс-службе.Там уточнили, что сейчас сайт УВЗ переведен в режим ограниченного доступа с сохранением необходимого функционала на период проведения профилактических и сервисных мероприятий - данная мера никак не отражается на основной производственной деятельности."Уралвагонзавод в штатном режиме работает над выполнением обязательств по гособоронзаказу и реализацией контрактов в части гражданской продукции", - добавили в пресс-службе.
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уралвагонзавод, безопасность, технологии, т-90м
11:17 17.05.2022 (обновлено: 11:24 17.05.2022)
 
"Уралвагонзавод" заявил о кибератаке на медиаресурсы предприятия

УВЗ заявил, что его медиаресурсы пытались атаковать накануне отправки Т-90М в войска

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкЦех "Уралвагонзавода"
Цех Уралвагонзавода - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Цех "Уралвагонзавода". Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Медиаресурсы Уралвагонзавода (УВЗ) пытались атаковать накануне отправки партии танков Т-90М "Прорыв" в войска, сайт компании переведен в режим ограниченного доступа, сообщили журналистам в пресс-службе УВЗ.
"Накануне отправки партии современных танков Т-90М в российскую армию Уралвагонзавод получил информацию о готовящейся атаке на медиаресурсы компании. В связи с этим были предприняты своевременные меры по обеспечению информационной безопасности", - сказали в пресс-службе.
Там уточнили, что сейчас сайт УВЗ переведен в режим ограниченного доступа с сохранением необходимого функционала на период проведения профилактических и сервисных мероприятий - данная мера никак не отражается на основной производственной деятельности.
"Уралвагонзавод в штатном режиме работает над выполнением обязательств по гособоронзаказу и реализацией контрактов в части гражданской продукции", - добавили в пресс-службе.
Военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
13 мая, 18:01Донбасс. Геноцид. 2014-2022
Инфодиверсанты. Как действовал Центр инфо-психологических операций ВСУТелефонный терроризм, мошенничество с банковскими картами, информационные вбросы, массовые дубли комментариев под популярными постами в социальных сетях. "Фабрики ботов" и целые кампании, провоцирующие страх и панику. Всt это — работа Центров информационно-психологических операций ВСУ. Кто открыл этот фронт гибридной войны и в чем ее цель?
 
МедиавойныУралвагонзаводБезопасностьТехнологииТ-90М
 
 
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