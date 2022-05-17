https://ria.ru/20220517/kherson-1789082855.html

Херсон займет достойное место в российской семье, считает Хуснуллин

Херсон займет достойное место в российской семье, считает Хуснуллин - РИА Новости, 17.05.2022

Херсон займет достойное место в российской семье, считает Хуснуллин

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что у Херсонской области большие перспективы, регион займет достойное место в российской семье. РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T17:29

2022-05-17T17:29

2022-05-17T18:01

в мире

херсонская область

марат хуснуллин

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ХЕРСОН, 17 мая - РИА Новости. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что у Херсонской области большие перспективы, регион займет достойное место в российской семье.Хуснуллин находится с рабочим визитом в освобожденной Херсонской области."Считаем, что у Херсона большая перспектива и что (область займет) достойное место в нашей российской семье. Мы всех ждем, приглашаем сотрудничать - не надо ничего бояться, мы вместе будем жить и работать дальше", - подчеркнул Хуснуллин.Ранее замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов заявил, что власти региона обратятся к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой включить область в состав России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что жители Херсонской области должны сами решить, войдет ли регион в состав России, этот вопрос должен быть четко выверен, иметь юридическое обоснование и быть легитимным, как в случае с Крымом.

https://ria.ru/20220517/kherson-1789083983.html

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, херсонская область , марат хуснуллин