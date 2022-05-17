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Херсон займет достойное место в российской семье, считает Хуснуллин - РИА Новости, 17.05.2022
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Херсон займет достойное место в российской семье, считает Хуснуллин
Херсон займет достойное место в российской семье, считает Хуснуллин - РИА Новости, 17.05.2022
Херсон займет достойное место в российской семье, считает Хуснуллин
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что у Херсонской области большие перспективы, регион займет достойное место в российской семье. РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T17:29
2022-05-17T18:01
в мире
херсонская область
марат хуснуллин
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ХЕРСОН, 17 мая - РИА Новости. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что у Херсонской области большие перспективы, регион займет достойное место в российской семье.Хуснуллин находится с рабочим визитом в освобожденной Херсонской области."Считаем, что у Херсона большая перспектива и что (область займет) достойное место в нашей российской семье. Мы всех ждем, приглашаем сотрудничать - не надо ничего бояться, мы вместе будем жить и работать дальше", - подчеркнул Хуснуллин.Ранее замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов заявил, что власти региона обратятся к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой включить область в состав России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что жители Херсонской области должны сами решить, войдет ли регион в состав России, этот вопрос должен быть четко выверен, иметь юридическое обоснование и быть легитимным, как в случае с Крымом.
https://ria.ru/20220517/kherson-1789083983.html
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в мире, херсонская область , марат хуснуллин
17:29 17.05.2022 (обновлено: 18:01 17.05.2022)
 
Херсон займет достойное место в российской семье, считает Хуснуллин

Хуснуллин: Херсонская область займет достойное место в российской семье

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМарат Хуснуллин
Марат Хуснуллин - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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ХЕРСОН, 17 мая - РИА Новости. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что у Херсонской области большие перспективы, регион займет достойное место в российской семье.
Хуснуллин находится с рабочим визитом в освобожденной Херсонской области.
"Считаем, что у Херсона большая перспектива и что (область займет) достойное место в нашей российской семье. Мы всех ждем, приглашаем сотрудничать - не надо ничего бояться, мы вместе будем жить и работать дальше", - подчеркнул Хуснуллин.
Ранее замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов заявил, что власти региона обратятся к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой включить область в состав России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что жители Херсонской области должны сами решить, войдет ли регион в состав России, этот вопрос должен быть четко выверен, иметь юридическое обоснование и быть легитимным, как в случае с Крымом.
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17:34
Хуснуллин назвал жизнь в Херсоне относительно мирной
 
В миреХерсонская областьМарат Хуснуллин
 
 
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