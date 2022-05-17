https://ria.ru/20220517/kherson-1789082855.html
Херсон займет достойное место в российской семье, считает Хуснуллин
Херсон займет достойное место в российской семье, считает Хуснуллин - РИА Новости, 17.05.2022
Херсон займет достойное место в российской семье, считает Хуснуллин
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что у Херсонской области большие перспективы, регион займет достойное место в российской семье. РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T17:29
2022-05-17T17:29
2022-05-17T18:01
в мире
херсонская область
марат хуснуллин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775806351_0:146:2063:1306_1920x0_80_0_0_18a2810966e2266683f77fa710ecfb80.jpg
ХЕРСОН, 17 мая - РИА Новости. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что у Херсонской области большие перспективы, регион займет достойное место в российской семье.Хуснуллин находится с рабочим визитом в освобожденной Херсонской области."Считаем, что у Херсона большая перспектива и что (область займет) достойное место в нашей российской семье. Мы всех ждем, приглашаем сотрудничать - не надо ничего бояться, мы вместе будем жить и работать дальше", - подчеркнул Хуснуллин.Ранее замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов заявил, что власти региона обратятся к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой включить область в состав России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что жители Херсонской области должны сами решить, войдет ли регион в состав России, этот вопрос должен быть четко выверен, иметь юридическое обоснование и быть легитимным, как в случае с Крымом.
https://ria.ru/20220517/kherson-1789083983.html
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775806351_64:0:2000:1452_1920x0_80_0_0_1d4d8ce7c4f3845fab544b71b2e610ec.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, херсонская область , марат хуснуллин
17:29 17.05.2022 (обновлено: 18:01 17.05.2022)
Херсон займет достойное место в российской семье, считает Хуснуллин
Хуснуллин: Херсонская область займет достойное место в российской семье