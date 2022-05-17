https://ria.ru/20220517/kanada-1789139804.html

Канада запретила въезд для тысячи россиян, включая Путина

Канада запретила въезд для тысячи россиян, включая Путина - РИА Новости, 17.05.2022

Канада запретила въезд для тысячи россиян, включая Путина

Канада в связи с событиями на Украине приняла решение запретить въезд для примерно одной тысячи попавших под санкции россиян, включая президента РФ Владимира... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T23:57

2022-05-17T23:57

2022-05-17T23:58

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санкции

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ВАШИНГТОН, 17 мая – РИА Новости. Канада в связи с событиями на Украине приняла решение запретить въезд для примерно одной тысячи попавших под санкции россиян, включая президента РФ Владимира Путина, заявил во вторник министр общественной безопасности североамериканской страны Марко Мендичино.В сенат Канады во вторник был внесен на рассмотрение законопроект, предполагающий запрет на въезд в страну для Путина, членов правительства и военного командования РФ, а также ряда других лиц в связи с проводимой Россией спецоперацией на Украине. Согласно нынешнему законодательству, канадское правительство не может ввести такой запрет, из-за чего в парламент была внесена инициатива, после одобрения которой планируется внести поправки в так называемый "Закон об иммиграции и защите беженцев"."Канада поддерживает Украину перед лицом жестокого нападения правительства Путина, и мы намерены призвать Россию к ответу за ее преступления. Вот почему мы только что объявили о запрете на въезд для примерно тысячи россиян, включая Путина и членов его окружения", - написал Мендичино в своем официальном аккаунте в Twitter.По его словам, данные лица уже являются фигурантами канадских санкционных списков. "Теперь им будет отказано во въезде в нашу страну", - указал министр.Член канадского правительства подчеркнул, что в нынешних обстоятельствах Оттава "продолжит поддерживать Украину в эту трудную минуту".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220514/kanada-1788608575.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, владимир путин, украина, россия, канада, санкции в отношении россии, санкции