Рейтинг@Mail.ru
Канада запретила въезд для тысячи россиян, включая Путина - РИА Новости, 17.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220517/kanada-1789139804.html
Канада запретила въезд для тысячи россиян, включая Путина
Канада запретила въезд для тысячи россиян, включая Путина - РИА Новости, 17.05.2022
Канада запретила въезд для тысячи россиян, включая Путина
Канада в связи с событиями на Украине приняла решение запретить въезд для примерно одной тысячи попавших под санкции россиян, включая президента РФ Владимира... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T23:57
2022-05-17T23:58
в мире
владимир путин
украина
россия
канада
санкции в отношении россии
санкции
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775749062_0:139:3072:1867_1920x0_80_0_0_09534c7ca71981c1e31bcf7ef4a6fca2.jpg
ВАШИНГТОН, 17 мая – РИА Новости. Канада в связи с событиями на Украине приняла решение запретить въезд для примерно одной тысячи попавших под санкции россиян, включая президента РФ Владимира Путина, заявил во вторник министр общественной безопасности североамериканской страны Марко Мендичино.В сенат Канады во вторник был внесен на рассмотрение законопроект, предполагающий запрет на въезд в страну для Путина, членов правительства и военного командования РФ, а также ряда других лиц в связи с проводимой Россией спецоперацией на Украине. Согласно нынешнему законодательству, канадское правительство не может ввести такой запрет, из-за чего в парламент была внесена инициатива, после одобрения которой планируется внести поправки в так называемый "Закон об иммиграции и защите беженцев"."Канада поддерживает Украину перед лицом жестокого нападения правительства Путина, и мы намерены призвать Россию к ответу за ее преступления. Вот почему мы только что объявили о запрете на въезд для примерно тысячи россиян, включая Путина и членов его окружения", - написал Мендичино в своем официальном аккаунте в Twitter.По его словам, данные лица уже являются фигурантами канадских санкционных списков. "Теперь им будет отказано во въезде в нашу страну", - указал министр.Член канадского правительства подчеркнул, что в нынешних обстоятельствах Оттава "продолжит поддерживать Украину в эту трудную минуту".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220514/kanada-1788608575.html
https://ria.ru/20220515/kanada-1788707202.html
украина
россия
канада
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775749062_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_62abf81dc58d6f4d3b413d3b78965006.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир путин, украина, россия, канада, санкции в отношении россии, санкции
23:57 17.05.2022 (обновлено: 23:58 17.05.2022)
 
Канада запретила въезд для тысячи россиян, включая Путина

Канада запрещает въезд для примерно тысячи россиян, включая Путина

© Depositphotos / IrynaTolmФлаги Канады в Оттаве
Флаги Канады в Оттаве - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© Depositphotos / IrynaTolm
Флаги Канады в Оттаве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 17 мая – РИА Новости. Канада в связи с событиями на Украине приняла решение запретить въезд для примерно одной тысячи попавших под санкции россиян, включая президента РФ Владимира Путина, заявил во вторник министр общественной безопасности североамериканской страны Марко Мендичино.
В сенат Канады во вторник был внесен на рассмотрение законопроект, предполагающий запрет на въезд в страну для Путина, членов правительства и военного командования РФ, а также ряда других лиц в связи с проводимой Россией спецоперацией на Украине. Согласно нынешнему законодательству, канадское правительство не может ввести такой запрет, из-за чего в парламент была внесена инициатива, после одобрения которой планируется внести поправки в так называемый "Закон об иммиграции и защите беженцев".
"Канада поддерживает Украину перед лицом жестокого нападения правительства Путина, и мы намерены призвать Россию к ответу за ее преступления. Вот почему мы только что объявили о запрете на въезд для примерно тысячи россиян, включая Путина и членов его окружения", - написал Мендичино в своем официальном аккаунте в Twitter.
По его словам, данные лица уже являются фигурантами канадских санкционных списков. "Теперь им будет отказано во въезде в нашу страну", - указал министр.
Здание Парламента Канады - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
14 мая, 23:42
Канада готова помочь с вывозом украинского зерна из портов Европы
Член канадского правительства подчеркнул, что в нынешних обстоятельствах Оттава "продолжит поддерживать Украину в эту трудную минуту".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Флаг Швеции в Стокгольме - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
15 мая, 22:33
Канада поддержит решение Швеции вступить в НАТО
 
В миреВладимир ПутинУкраинаРоссияКанадаСанкции в отношении РоссииСанкции
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала