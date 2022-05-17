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ВС России уничтожили военную технику из США и Европы во Львовской области

ВС России уничтожили военную технику из США и Европы во Львовской области - РИА Новости, 17.05.2022

ВС России уничтожили военную технику из США и Европы во Львовской области

Российские военные на Украине нанесли удары по складам с западным оружием и военной техникой, сообщил представитель Минобороны Игорь Конашенков. РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T11:59

2022-05-17T11:59

2022-05-17T15:52

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

львовская область

сша

европа

украина

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Российские военные на Украине нанесли удары по складам с западным оружием и военной техникой, сообщил представитель Минобороны Игорь Конашенков."Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования "Калибр" в районе железнодорожной станции Старичи Львовской области уничтожен личный состав украинских резервных формирований, а также партии иностранного вооружения и военной техники из США и европейских стран", — сказал он на брифинге.Генерал-майор добавил, что это оружие подготовили для отправки в Донбасс.Кроме того, высокоточными ракетами воздушного и наземного базирования уничтожены резервисты, проходившие подготовку в учебных центрах в Сумской и Черниговской областях, добавил генерал.Россия с 24 февраля проводит операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия наносит удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

львовская область

сша

европа

украина

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Удары "Калибрами" по резервным формированиям Украины и партиям оружия из США и Европы во Львовской области Минобороны России публикует кадры ударов "Калибрами" по украинским резервным формированиям и партиям оружия из США и Европы во Львовской области 2022-05-17T11:59 true PT0M14S

Минобороны РФ об уничтожили военной техники из США и Европы во Львовской области Российские военные ударом высокоточных ракет большой дальности морского базирования "Калибр" уничтожили во Львовской области украинских резервистов, а также партии вооружения и военной техники из США и европейских стран, подготовленные для отправки в Донбасс, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. 2022-05-17T11:59 true PT3M37S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), львовская область, сша, европа, украина