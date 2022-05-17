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ВС России уничтожили военную технику из США и Европы во Львовской области - РИА Новости, 17.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220517/kalibry-1788982979.html
ВС России уничтожили военную технику из США и Европы во Львовской области
ВС России уничтожили военную технику из США и Европы во Львовской области - РИА Новости, 17.05.2022
ВС России уничтожили военную технику из США и Европы во Львовской области
Российские военные на Украине нанесли удары по складам с западным оружием и военной техникой, сообщил представитель Минобороны Игорь Конашенков. РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T11:59
2022-05-17T15:52
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
львовская область
сша
европа
украина
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Российские военные на Украине нанесли удары по складам с западным оружием и военной техникой, сообщил представитель Минобороны Игорь Конашенков."Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования "Калибр" в районе железнодорожной станции Старичи Львовской области уничтожен личный состав украинских резервных формирований, а также партии иностранного вооружения и военной техники из США и европейских стран", — сказал он на брифинге.Генерал-майор добавил, что это оружие подготовили для отправки в Донбасс.Кроме того, высокоточными ракетами воздушного и наземного базирования уничтожены резервисты, проходившие подготовку в учебных центрах в Сумской и Черниговской областях, добавил генерал.Россия с 24 февраля проводит операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия наносит удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
львовская область
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европа
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Удары "Калибрами" по резервным формированиям Украины и партиям оружия из США и Европы во Львовской области
Минобороны России публикует кадры ударов "Калибрами" по украинским резервным формированиям и партиям оружия из США и Европы во Львовской области
2022-05-17T11:59
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Минобороны РФ об уничтожили военной техники из США и Европы во Львовской области
Российские военные ударом высокоточных ракет большой дальности морского базирования "Калибр" уничтожили во Львовской области украинских резервистов, а также партии вооружения и военной техники из США и европейских стран, подготовленные для отправки в Донбасс, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
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министерство обороны рф (минобороны рф), львовская область, сша, европа, украина
11:59 17.05.2022 (обновлено: 15:52 17.05.2022)
 
ВС России уничтожили военную технику из США и Европы во Львовской области

Минобороны сообщило об уничтожении "Калибрами" на Украине военной техники из США и Европы

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Российские военные на Украине нанесли удары по складам с западным оружием и военной техникой, сообщил представитель Минобороны Игорь Конашенков.
"Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования "Калибр" в районе железнодорожной станции Старичи Львовской области уничтожен личный состав украинских резервных формирований, а также партии иностранного вооружения и военной техники из США и европейских стран", — сказал он на брифинге.
Генерал-майор добавил, что это оружие подготовили для отправки в Донбасс.
Кроме того, высокоточными ракетами воздушного и наземного базирования уничтожены резервисты, проходившие подготовку в учебных центрах в Сумской и Черниговской областях, добавил генерал.
Россия с 24 февраля проводит операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия наносит удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
12 марта, 14:46Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Львовская областьСШАЕвропаУкраина
 
 
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