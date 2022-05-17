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В университетах ДНР и ЛНР могут появиться кафедры российских вузов

В университетах ДНР и ЛНР могут появиться кафедры российских вузов - РИА Новости, 17.05.2022

В университетах ДНР и ЛНР могут появиться кафедры российских вузов

Профильные кафедры российских вузов могут появиться в университетах Донецкой и Луганской народных республик к следующему учебному году, это позволит получать... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T03:35

2022-05-17T03:35

2022-05-17T10:01

луганская народная республика

донецкая народная республика

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общество

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Профильные кафедры российских вузов могут появиться в университетах Донецкой и Луганской народных республик к следующему учебному году, это позволит получать двойные дипломы студентам Донбасса, которые не хотят покидать родину, рассказала в интервью РИА Новости руководитель Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) Ксения Разуваева."Очень важная задача, над которой мы работаем вместе с министерством науки и высшего образования, - это открытие профильных кафедр наших российских вузов в университетах в республиках (ДНР и ЛНР – ред.). Это актуальные задачи, потому что ребята хотят оставаться в своих республиках, они хотят обучаться и развиваться там. Наша задача - создать для них максимальное количество возможностей, поэтому (прорабатывается – ред.) система сетевых университетов. Сейчас как раз министерство науки и высшего образования ведет над этим работу, чтобы в университетах Донецка и Луганска была возможность получать двойные дипломы и чтобы профильные кафедры при университетах открывались", - сказала Разуваева."Мы рассчитываем, что это произойдет до следующего учебного года, чтобы сегодняшние выпускники школ могли уже планировать свое поступление. Поэтому надеемся, что это произойдёт в самое ближайшее время", - добавила Разуваева, отвечая на вопрос, известны ли примерные сроки, когда студентам республик можно ждать открытие профильных кафедр российских вузов.Глава Росмолодежи отметила, что сегодня в российские вузы переведены студенты не только из университетов ЛНР и ДНР, но и из других стран, где люди столкнулись "с не очень корректными действиями властей". Кроме того, есть отдельная горячая линия Минобрнауки РФ, на которую студент можно обратиться по вопросу зачисления в российский вуз по уже отработанному алгоритму."Зачастую у ребят также может не хватать каких-то документов, особенно это касается студентов из ЛНР и ДНР. У них также есть возможность пройти переаттестацию и попасть в российские вузы на бюджетные места или со 100%-й компенсацией своего обучения", - заключила глава ведомства.Читайте полный текст интервью >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Глава Росмолодежи о планах открыть профильные кафедры российских вузов на Донбассе В университетах Донбасса к началу учебного года планируется открыть профильные кафедры российских вузов, рассказала РИА Новости глава Росмолодежи. 2022-05-17T03:35 true PT1M02S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

луганская народная республика, донецкая народная республика, россия, общество, навигатор абитуриента