Рейтинг@Mail.ru
Кравцов призвал обучать школьников работе с информацией - РИА Новости, 17.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220517/informatsiya-1789081550.html
Кравцов призвал обучать школьников работе с информацией
Кравцов призвал обучать школьников работе с информацией - РИА Новости, 17.05.2022
Кравцов призвал обучать школьников работе с информацией
Необходимо обучать школьников работе с информацией, в том числе полученной из интернета, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T17:27
2022-05-17T17:30
общество
владимир путин
россия
образование
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0c/1579443636_0:305:3100:2048_1920x0_80_0_0_d6d6a772cd31f143aedcc06cbe38206e.jpg
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Необходимо обучать школьников работе с информацией, в том числе полученной из интернета, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов."Очень важно работать с информацией, научиться критически мыслить. Ведь мы видим, что в отношении нашей страны фактически объявлена информационная война… Очень важно использовать проверенные источники, учебники, нашу информационную систему ГИС "Моя школа", в которой собран весь контент, который прошел соответствующую экспертизу, не верить на слово первой попавшейся информации в интернете, ТикТоке, в Instagram*, ее перепроверить. Это одна из ключевых задач современной школы, школы будущего", - сказал Кравцов журналистам.Также он отметил, что все предложения, которые ребята сформулируют в рамках марафона "Новые горизонты" будут рассмотрены министерством.Зрителям марафона "Новые горизонты" российского общества "Знание" доступны более 220 часов просветительского контента, на площадках марафона выступят свыше 160 экспертов, в том числе государственные деятели. Участники в ходе марафона пообщались с министрами и представителями правительства РФ.Федеральный просветительский марафон "Новые горизонты" проходит с 17 по 19 мая.Российское общество "Знание" ведет свою историю от советской общественной организации, основанной в 1947 году. 21 апреля 2021 года президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил о необходимости перезапуска российского общества "Знание" на современной цифровой платформе.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20220517/proekt-1789066042.html
https://ria.ru/20220511/shkolniki-1787945755.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0c/1579443636_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8e92575574d115a68fce6104fd25de43.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, владимир путин, россия, образование
17:27 17.05.2022 (обновлено: 17:30 17.05.2022)
 
Кравцов призвал обучать школьников работе с информацией

Министр просвещения Кравцов: необходимо обучать школьников работе с информацией

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМинистр просвещения РФ Сергей Кравцов
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Необходимо обучать школьников работе с информацией, в том числе полученной из интернета, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
"Очень важно работать с информацией, научиться критически мыслить. Ведь мы видим, что в отношении нашей страны фактически объявлена информационная война… Очень важно использовать проверенные источники, учебники, нашу информационную систему ГИС "Моя школа", в которой собран весь контент, который прошел соответствующую экспертизу, не верить на слово первой попавшейся информации в интернете, ТикТоке, в Instagram*, ее перепроверить. Это одна из ключевых задач современной школы, школы будущего", - сказал Кравцов журналистам.
Также он отметил, что все предложения, которые ребята сформулируют в рамках марафона "Новые горизонты" будут рассмотрены министерством.
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов= - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
16:26
Кравцов рассказал школьникам о проекте, помогающем выбрать призвание
Зрителям марафона "Новые горизонты" российского общества "Знание" доступны более 220 часов просветительского контента, на площадках марафона выступят свыше 160 экспертов, в том числе государственные деятели. Участники в ходе марафона пообщались с министрами и представителями правительства РФ.
Федеральный просветительский марафон "Новые горизонты" проходит с 17 по 19 мая.
Российское общество "Знание" ведет свою историю от советской общественной организации, основанной в 1947 году. 21 апреля 2021 года президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил о необходимости перезапуска российского общества "Знание" на современной цифровой платформе.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Школьники из Подмосковья стали победителями Всероссийской олимпиады - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
11 мая, 16:47Новости Подмосковья
Школьники из Подмосковья стали победителями Всероссийской олимпиады
 
ОбществоВладимир ПутинРоссияОбразование
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала