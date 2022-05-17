https://ria.ru/20220517/informatsiya-1789081550.html

Кравцов призвал обучать школьников работе с информацией

Кравцов призвал обучать школьников работе с информацией - РИА Новости, 17.05.2022

Кравцов призвал обучать школьников работе с информацией

Необходимо обучать школьников работе с информацией, в том числе полученной из интернета, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T17:27

2022-05-17T17:27

2022-05-17T17:30

общество

владимир путин

россия

образование

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Необходимо обучать школьников работе с информацией, в том числе полученной из интернета, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов."Очень важно работать с информацией, научиться критически мыслить. Ведь мы видим, что в отношении нашей страны фактически объявлена информационная война… Очень важно использовать проверенные источники, учебники, нашу информационную систему ГИС "Моя школа", в которой собран весь контент, который прошел соответствующую экспертизу, не верить на слово первой попавшейся информации в интернете, ТикТоке, в Instagram*, ее перепроверить. Это одна из ключевых задач современной школы, школы будущего", - сказал Кравцов журналистам.Также он отметил, что все предложения, которые ребята сформулируют в рамках марафона "Новые горизонты" будут рассмотрены министерством.Зрителям марафона "Новые горизонты" российского общества "Знание" доступны более 220 часов просветительского контента, на площадках марафона выступят свыше 160 экспертов, в том числе государственные деятели. Участники в ходе марафона пообщались с министрами и представителями правительства РФ.Федеральный просветительский марафон "Новые горизонты" проходит с 17 по 19 мая.Российское общество "Знание" ведет свою историю от советской общественной организации, основанной в 1947 году. 21 апреля 2021 года президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил о необходимости перезапуска российского общества "Знание" на современной цифровой платформе.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20220517/proekt-1789066042.html

https://ria.ru/20220511/shkolniki-1787945755.html

россия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, владимир путин, россия, образование