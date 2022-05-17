https://ria.ru/20220517/inflyatsiya-1789121144.html

В Минэкономразвития спрогнозировали инфляцию в 2022-2023 годах

В Минэкономразвития спрогнозировали инфляцию в 2022-2023 годах - РИА Новости, 17.05.2022

В Минэкономразвития спрогнозировали инфляцию в 2022-2023 годах

Инфляция в РФ в 2022 году ожидается на уровне 17,5%, замедлится до 6,1% в 2023 году, сообщил журналистам представитель Минэкономразвития. Министерство внесло в... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T20:10

2022-05-17T20:10

2022-05-17T20:10

инфляция

экономика

россия

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

алексей кудрин

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Инфляция в РФ в 2022 году ожидается на уровне 17,5%, замедлится до 6,1% в 2023 году, сообщил журналистам представитель Минэкономразвития. Министерство внесло в правительство основные параметры сценарных условий социально-экономического развития РФ на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в конце апреля говорил со ссылкой на предварительные оценки Минэкономразвития, что рост цен в 2022 году, по базовому прогнозу, составит 20,7%, в следующем году - более 6%."По инфляции, с учетом текущей динамики и более крепкого курса мы скорректировали прогноз по инфляции вниз до 17,5% декабрь к декабрю", - сказал представитель министерства."Инфляция сохраняется на повышенном уровне даже в 2023 году - 6,1% год к году, декабрь к декабрю 2023 года. К концу 2024 года исходим из того, что инфляция выйдет на целевой уровень Банка России", - добавил он.В апреле Банк России представил обновленный среднесрочный прогноз, который предполагает инфляцию в РФ по итогам 2022 года в диапазоне 18-23%. Прогноз по годовой инфляции на 2023 год повышен до 5-7% с 4%. При этом ожидания по годовой инфляции в 2024 году остались на уровне 4%.В 2021 году рост цен в России составил 8,4%.

https://ria.ru/20220516/zarplaty-1788723648.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

инфляция, экономика, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), алексей кудрин