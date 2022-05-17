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Мантуров: легализация параллельного импорта не усилит челночество в России

Мантуров: легализация параллельного импорта не усилит челночество в России - РИА Новости, 17.05.2022

Мантуров: легализация параллельного импорта не усилит челночество в России

Легализация параллельного импорта не приведет к развитию челночества и увеличению количества секонд-хендов в России, заявил журналистам глава Минпромторга РФ... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T18:15

2022-05-17T18:15

2022-05-17T18:15

экономика

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

денис мантуров

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Легализация параллельного импорта не приведет к развитию челночества и увеличению количества секонд-хендов в России, заявил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров."Нет, конечно, абсолютно нет. Во-первых, решение принималось временно, и принято всего до конца 2022 года. Второе - мы через два месяца посмотрим, как это на сегодняшний день сработает, и будем понимать результативность этого решения", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.Мантуров напомнил, что решение о легализации параллельного импорта принималось, исходя из существующего запроса бизнеса. "В первую очередь туда включали то, что нужно бизнесу для того, чтобы не прерывать производственный цикл компаний, которые завязаны на поставке тех или иных комплектующих или на продаже той или иной импортной продукции. Шампунь или товары легкой промышленности не были в приоритете при работе над списком", - пояснил министр.В начале мая Минпромторг РФ утвердил перечень товаров, подпадающих под параллельный импорт. Он был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, включает в себя более 50 категорий. Как отмечал Мантуров, список будет корректироваться: он может как расширяться, так и сужаться в зависимости от решений иностранных компаний по работе в России. Предполагается, что актуализироваться список будет раз в квартал или два месяца.В конце марта правительство РФ легализовало параллельный импорт для удовлетворения спроса на востребованные зарубежные товары. Один из принципов, по которым товары будут включаться в список - прекращение поставок на российский рынок. При этом параллельный импорт не означает легализацию контрафакта, мера предполагает ввоз оригинальных товаров, но через альтернативные каналы поставок, подчеркивали в Минпромторге.

https://ria.ru/20220513/tovary-1788235783.html

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экономика, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), денис мантуров