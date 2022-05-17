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В России летом появятся товары, ввезенные по параллельному импорту - РИА Новости, 17.05.2022
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В России летом появятся товары, ввезенные по параллельному импорту
В России летом появятся товары, ввезенные по параллельному импорту - РИА Новости, 17.05.2022
В России летом появятся товары, ввезенные по параллельному импорту
Глава Минпромторга Денис Мантуров назвал сроки появления в России первых потребительских товаров, ввезенных по параллельному импорту. РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T18:06
2022-05-17T18:42
экономика
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
денис мантуров
россия
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Глава Минпромторга Денис Мантуров назвал сроки появления в России первых потребительских товаров, ввезенных по параллельному импорту."Я не могу отвечать вам за конкретную номенклатуру, но, думаю, примерно через месяц", — сказал министр журналистам.По его словам, новые процедуры не означают развитие челночества. Введение этого механизма поставок принималось прежде всего на основе запросов бизнеса, чтобы не прерывать производственные циклы, добавил чиновник.Кроме того, с косметическими брендами ведутся переговоры о возобновлении поставок.В начале мая Минпромторг утвердил перечень товаров, подпадающих под параллельный импорт. Он был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, включает в себя более 50 категорий. Как отмечал Мантуров, список будет корректироваться: он может как расширяться, так и сужаться в зависимости от решений иностранных компаний по работе в России. Предполагается, что актуализироваться список будет раз в квартал или два месяца.В конце марта российское правительство легализовало параллельный импорт для удовлетворения спроса на востребованные зарубежные товары. Один из принципов, по которым товары будут включаться в список, — прекращение поставок на отечественный рынок. При этом параллельный импорт не означает легализацию контрафакта, мера предполагает ввоз оригинальных товаров, но через альтернативные каналы поставок, подчеркивали в Минпромторге.
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экономика, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), денис мантуров, россия
18:06 17.05.2022 (обновлено: 18:42 17.05.2022)
 
В России летом появятся товары, ввезенные по параллельному импорту

Мантуров: в России летом появятся товары, ввезенные по параллельному импорту

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкМинистр промышленности и торговли России Денис Мантуров
Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Глава Минпромторга Денис Мантуров назвал сроки появления в России первых потребительских товаров, ввезенных по параллельному импорту.
"Я не могу отвечать вам за конкретную номенклатуру, но, думаю, примерно через месяц", — сказал министр журналистам.
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По его словам, новые процедуры не означают развитие челночества. Введение этого механизма поставок принималось прежде всего на основе запросов бизнеса, чтобы не прерывать производственные циклы, добавил чиновник.
Кроме того, с косметическими брендами ведутся переговоры о возобновлении поставок.
В начале мая Минпромторг утвердил перечень товаров, подпадающих под параллельный импорт. Он был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, включает в себя более 50 категорий. Как отмечал Мантуров, список будет корректироваться: он может как расширяться, так и сужаться в зависимости от решений иностранных компаний по работе в России. Предполагается, что актуализироваться список будет раз в квартал или два месяца.
В конце марта российское правительство легализовало параллельный импорт для удовлетворения спроса на востребованные зарубежные товары. Один из принципов, по которым товары будут включаться в список, — прекращение поставок на отечественный рынок. При этом параллельный импорт не означает легализацию контрафакта, мера предполагает ввоз оригинальных товаров, но через альтернативные каналы поставок, подчеркивали в Минпромторге.
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ЭкономикаМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Денис МантуровРоссия
 
 
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