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В России летом появятся товары, ввезенные по параллельному импорту
В России летом появятся товары, ввезенные по параллельному импорту - РИА Новости, 17.05.2022
В России летом появятся товары, ввезенные по параллельному импорту
Глава Минпромторга Денис Мантуров назвал сроки появления в России первых потребительских товаров, ввезенных по параллельному импорту. РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T18:06
2022-05-17T18:06
2022-05-17T18:42
экономика
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
денис мантуров
россия
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Глава Минпромторга Денис Мантуров назвал сроки появления в России первых потребительских товаров, ввезенных по параллельному импорту."Я не могу отвечать вам за конкретную номенклатуру, но, думаю, примерно через месяц", — сказал министр журналистам.По его словам, новые процедуры не означают развитие челночества. Введение этого механизма поставок принималось прежде всего на основе запросов бизнеса, чтобы не прерывать производственные циклы, добавил чиновник.Кроме того, с косметическими брендами ведутся переговоры о возобновлении поставок.В начале мая Минпромторг утвердил перечень товаров, подпадающих под параллельный импорт. Он был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, включает в себя более 50 категорий. Как отмечал Мантуров, список будет корректироваться: он может как расширяться, так и сужаться в зависимости от решений иностранных компаний по работе в России. Предполагается, что актуализироваться список будет раз в квартал или два месяца.В конце марта российское правительство легализовало параллельный импорт для удовлетворения спроса на востребованные зарубежные товары. Один из принципов, по которым товары будут включаться в список, — прекращение поставок на отечественный рынок. При этом параллельный импорт не означает легализацию контрафакта, мера предполагает ввоз оригинальных товаров, но через альтернативные каналы поставок, подчеркивали в Минпромторге.
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экономика, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), денис мантуров, россия
18:06 17.05.2022 (обновлено: 18:42 17.05.2022)
В России летом появятся товары, ввезенные по параллельному импорту
Мантуров: в России летом появятся товары, ввезенные по параллельному импорту
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Глава Минпромторга Денис Мантуров назвал сроки появления в России первых потребительских товаров, ввезенных по параллельному импорту.
"Я не могу отвечать вам за конкретную номенклатуру, но, думаю, примерно через месяц", — сказал министр журналистам.
По его словам, новые процедуры не означают развитие челночества. Введение этого механизма поставок принималось прежде всего на основе запросов бизнеса, чтобы не прерывать производственные циклы, добавил чиновник.
Кроме того, с косметическими брендами ведутся переговоры о возобновлении поставок.
В начале мая Минпромторг
утвердил перечень товаров, подпадающих под параллельный импорт. Он был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, включает в себя более 50 категорий. Как отмечал Мантуров, список будет корректироваться: он может как расширяться, так и сужаться в зависимости от решений иностранных компаний по работе в России
. Предполагается, что актуализироваться список будет раз в квартал или два месяца.
В конце марта российское правительство легализовало параллельный импорт для удовлетворения спроса на востребованные зарубежные товары. Один из принципов, по которым товары будут включаться в список, — прекращение поставок на отечественный рынок. При этом параллельный импорт не означает легализацию контрафакта, мера предполагает ввоз оригинальных товаров, но через альтернативные каналы поставок, подчеркивали в Минпромторге.