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В Армении задержали кинопродюсера Григоряна - РИА Новости, 17.05.2022
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В Армении задержали кинопродюсера Григоряна
В Армении задержали кинопродюсера Григоряна - РИА Новости, 17.05.2022
В Армении задержали кинопродюсера Григоряна
Кинопродюсер Армен Григорян, оппозиционно настроенный к властям Армении и занимающий пророссийскую позицию, задержан в Ереване по статье о призывах к применению РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T18:17
2022-05-17T18:17
в мире
армения
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ЕРЕВАН, 17 мая – РИА Новости. Кинопродюсер Армен Григорян, оппозиционно настроенный к властям Армении и занимающий пророссийскую позицию, задержан в Ереване по статье о призывах к применению насилия, сообщил адвокат и правозащитник Рубен Меликян."Сейчас поcтупил звонок из следственного департамента Службы национальной безопасности. Армен Григорян проинформировал меня, что его задержали по "внедренной соросовцами статье" 262.2 УК (публичные призывы к применению насилия, публичное оправдание или пропаганда насилия). Других подробностей на данный момент у нас нет", - написал Меликян на своей странице в соцсетях.Григорян известен как член первой в Армении команды КВН Ереванского медицинского института (ЕрМИ) – двукратного чемпиона клуба 1992 и 1994 годов. Занимается активной общественной деятельностью. Известен своей пророссийской позицией.
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в мире, армения
18:17 17.05.2022
 
В Армении задержали кинопродюсера Григоряна

В Армении задержали кинопродюсера Григоряна по статье о призывах к применению насилия

© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкПродюсер, сценарист Армен Григорян
Продюсер, сценарист Армен Григорян - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Продюсер, сценарист Армен Григорян. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 17 мая – РИА Новости. Кинопродюсер Армен Григорян, оппозиционно настроенный к властям Армении и занимающий пророссийскую позицию, задержан в Ереване по статье о призывах к применению насилия, сообщил адвокат и правозащитник Рубен Меликян.
"Сейчас поcтупил звонок из следственного департамента Службы национальной безопасности. Армен Григорян проинформировал меня, что его задержали по "внедренной соросовцами статье" 262.2 УК (публичные призывы к применению насилия, публичное оправдание или пропаганда насилия). Других подробностей на данный момент у нас нет", - написал Меликян на своей странице в соцсетях.
Григорян известен как член первой в Армении команды КВН Ереванского медицинского института (ЕрМИ) – двукратного чемпиона клуба 1992 и 1994 годов. Занимается активной общественной деятельностью. Известен своей пророссийской позицией.
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