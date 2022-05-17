https://ria.ru/20220517/grigoryan-1789095858.html
В Армении задержали кинопродюсера Григоряна
В Армении задержали кинопродюсера Григоряна - РИА Новости, 17.05.2022
В Армении задержали кинопродюсера Григоряна
Кинопродюсер Армен Григорян, оппозиционно настроенный к властям Армении и занимающий пророссийскую позицию, задержан в Ереване по статье о призывах к применению РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T18:17
2022-05-17T18:17
2022-05-17T18:17
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армения
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ЕРЕВАН, 17 мая – РИА Новости. Кинопродюсер Армен Григорян, оппозиционно настроенный к властям Армении и занимающий пророссийскую позицию, задержан в Ереване по статье о призывах к применению насилия, сообщил адвокат и правозащитник Рубен Меликян."Сейчас поcтупил звонок из следственного департамента Службы национальной безопасности. Армен Григорян проинформировал меня, что его задержали по "внедренной соросовцами статье" 262.2 УК (публичные призывы к применению насилия, публичное оправдание или пропаганда насилия). Других подробностей на данный момент у нас нет", - написал Меликян на своей странице в соцсетях.Григорян известен как член первой в Армении команды КВН Ереванского медицинского института (ЕрМИ) – двукратного чемпиона клуба 1992 и 1994 годов. Занимается активной общественной деятельностью. Известен своей пророссийской позицией.
https://ria.ru/20220517/armeniya-1788998643.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, армения
В Армении задержали кинопродюсера Григоряна
В Армении задержали кинопродюсера Григоряна по статье о призывах к применению насилия