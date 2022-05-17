https://ria.ru/20220517/grazhdanstvo-1789062505.html
Омбудсмен заявила о проблемах с получением гражданства сиротами из Донбасса
Омбудсмен заявила о проблемах с получением гражданства сиротами из Донбасса - РИА Новости, 17.05.2022
Омбудсмен заявила о проблемах с получением гражданства сиротами из Донбасса
В настоящее время прорабатывается дополнение к указу президента РФ о получении российского гражданства детьми из Донбасса, существующие трудности связаны с тем, РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T16:12
2022-05-17T16:12
2022-05-17T16:14
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. В настоящее время прорабатывается дополнение к указу президента РФ о получении российского гражданства детьми из Донбасса, существующие трудности связаны с тем, что их представители - юридические лица, а они не могут заявиться на гражданство, рассказала РИА Новости уполномоченная по правам ребенка при президенте РФ Мария Львова-Белова."И, собственно, как ещё одна дополнительная мера - сейчас прорабатывается дополнение к указу президента о получении гражданства детьми этой категории. Потому что так получилось, что эти дети гражданство получить не могут. Потому что их представителями являются юридические лица. Юридические лица не могут заявиться на гражданство Российской Федерации", - сказала Львова-Белова.Омбудсмен подчеркнула, что принимаются меры по урегулированию такой несправедливости.Также она отметила, что уже прошли заседания первых штабов по синхронизации законодательства:Помимо этого, планируется создание комплексных отделений на территории РФ и на территории ДНР и ЛНР. Они позволят осуществлять контроль и присмотр за детьми, которые будут переданы в семьи.Ранее уполномоченная при президенте РФ по правам ребёнка совместно с уполномоченными по правам ребёнка в Московской области и Донецкой Народной Республике встретили в подмосковной Апрелевке 27 детей-сирот, которых предали под временную опеку семьям из Московской области.
https://ria.ru/20220515/siroty-1788628847.html
https://ria.ru/20220428/deti-1785912461.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика
16:12 17.05.2022 (обновлено: 16:14 17.05.2022)
Омбудсмен заявила о проблемах с получением гражданства сиротами из Донбасса
Омбудсмен рассказала о трудностях с получением гражданства России сиротами из Донбасса
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. В настоящее время прорабатывается дополнение к указу президента РФ о получении российского гражданства детьми из Донбасса, существующие трудности связаны с тем, что их представители - юридические лица, а они не могут заявиться на гражданство, рассказала РИА Новости уполномоченная по правам ребенка при президенте РФ Мария Львова-Белова.
"И, собственно, как ещё одна дополнительная мера - сейчас прорабатывается дополнение к указу президента о получении гражданства детьми этой категории. Потому что так получилось, что эти дети гражданство получить не могут. Потому что их представителями являются юридические лица. Юридические лица не могут заявиться на гражданство Российской Федерации", - сказала Львова-Белова.
Омбудсмен подчеркнула, что принимаются меры по урегулированию такой несправедливости.
"Потому что помимо того, что это семейное устройство, но на этот раз про все преференции, про все формы поддержки, пособия, которые положены детям с российским гражданством, то есть получается, что таким образом льготы им тоже обеспечивают", - добавила Львова-Белова.
Также она отметила, что уже прошли заседания первых штабов по синхронизации законодательства:
"По итогу этих штабов будут разработаны дорожные карты поэтапные, какие нормативно-правовые и законотворческие документы необходимо поменять на территории республик (ДНР и ЛНР - ред.). То есть это как внутренний их процесс. Идёт сейчас разработка соглашений: одно соглашение по усыновлению, другое соглашение по опеке и попечительству между Российской Федерацией и республиками. Подписание этого соглашения в целом регулирует процессы".
Помимо этого, планируется создание комплексных отделений на территории РФ
и на территории ДНР
и ЛНР
. Они позволят осуществлять контроль и присмотр за детьми, которые будут переданы в семьи.
Ранее уполномоченная при президенте РФ по правам ребёнка совместно с уполномоченными по правам ребёнка в Московской области
и Донецкой Народной Республике встретили в подмосковной Апрелевке
27 детей-сирот, которых предали под временную опеку семьям из Московской области.