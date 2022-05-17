https://ria.ru/20220517/grazhdanstvo-1789062505.html

Омбудсмен заявила о проблемах с получением гражданства сиротами из Донбасса

Омбудсмен заявила о проблемах с получением гражданства сиротами из Донбасса - РИА Новости, 17.05.2022

Омбудсмен заявила о проблемах с получением гражданства сиротами из Донбасса

В настоящее время прорабатывается дополнение к указу президента РФ о получении российского гражданства детьми из Донбасса, существующие трудности связаны с тем, РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T16:12

2022-05-17T16:12

2022-05-17T16:14

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. В настоящее время прорабатывается дополнение к указу президента РФ о получении российского гражданства детьми из Донбасса, существующие трудности связаны с тем, что их представители - юридические лица, а они не могут заявиться на гражданство, рассказала РИА Новости уполномоченная по правам ребенка при президенте РФ Мария Львова-Белова."И, собственно, как ещё одна дополнительная мера - сейчас прорабатывается дополнение к указу президента о получении гражданства детьми этой категории. Потому что так получилось, что эти дети гражданство получить не могут. Потому что их представителями являются юридические лица. Юридические лица не могут заявиться на гражданство Российской Федерации", - сказала Львова-Белова.Омбудсмен подчеркнула, что принимаются меры по урегулированию такой несправедливости.Также она отметила, что уже прошли заседания первых штабов по синхронизации законодательства:Помимо этого, планируется создание комплексных отделений на территории РФ и на территории ДНР и ЛНР. Они позволят осуществлять контроль и присмотр за детьми, которые будут переданы в семьи.Ранее уполномоченная при президенте РФ по правам ребёнка совместно с уполномоченными по правам ребёнка в Московской области и Донецкой Народной Республике встретили в подмосковной Апрелевке 27 детей-сирот, которых предали под временную опеку семьям из Московской области.

https://ria.ru/20220515/siroty-1788628847.html

https://ria.ru/20220428/deti-1785912461.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика