https://ria.ru/20220517/golod-1789124054.html

В Германии раскритиковали главу Минсельхоза после обвинений в адрес России

В Германии раскритиковали главу Минсельхоза после обвинений в адрес России - РИА Новости, 17.05.2022

В Германии раскритиковали главу Минсельхоза после обвинений в адрес России

Попытки главы Минсельхоза Германии Джема Оздемира повесить на Россию вину за "голод" в странах Африки несправедливы, заявил в статье для Welt немецкий журналист РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T20:34

2022-05-17T20:34

2022-05-17T21:29

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Попытки главы Минсельхоза Германии Джема Оздемира повесить на Россию вину за "голод" в странах Африки несправедливы, заявил в статье для Welt немецкий журналист Кристоф Капальщински.Ранее министр сельского хозяйства Германии на встрече с коллегами из стран "Большой семерки" (G7) обвинил Россию и Индию в создании продовольственного кризиса в мире из-за ограничений на экспорт пшеницы.Он привел данные по экспорту зерна из России в этом году — показатели значительно превышают прошлогодние.Также Капальщински обратился к решению Индии о прекращении экспорта, чтобы исключить голод внутри страны. Журналист указал на манипуляцию немецкого министра: оказалось, что правительство южноазиатского государства разрешает продажу зерна за рубеж по специальному разрешению. По этой схеме Индия поставляет пшеницу Египту.Кроме того, репортер привел заявление референта благотворительной организации "Хлеб для мира" Франсиско Мари. Тот раскритиковал Оздемира и правительства стран G7 за то, что те не поставляют на мировой рынок зерно из собственных резервов.Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев, говоря о последствиях санкций против России, подчеркнул, что они приведут к полноценному международному продовольственному кризису с перспективой голода в отдельных странах.Министр продовольствия и сельского хозяйства Германии Джем Оздемир в пятницу обвинил Россию в "воровстве" зерна на востоке Украины, а также раскритиковал российские и индийские власти за введение ограничений на экспорт пшеницы.В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобные высказывания фейком. Также экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива заявил, что президент Украины Владимир Зеленский приказал вывезти государственный резерв зерна Украины в Польшу. Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что в Вашингтоне не верят в победу Киева, а думают, как поскорее вывезти оттуда зерно, "устраивая на Украине голодомор".

https://ria.ru/20220516/zerno-1788673322.html

https://ria.ru/20220517/volodin-1788932974.html

https://ria.ru/20220514/prodovolstvie-1788516305.html

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Давид Андриясов

Давид Андриясов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Давид Андриясов

в мире, россия, украина, германия, g7, верховная рада украины