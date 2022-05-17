Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме ответили на основные вопросы дачников о газификации - РИА Новости, 17.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220517/gazifikatsiya-1789127621.html
В Госдуме ответили на основные вопросы дачников о газификации
В Госдуме ответили на основные вопросы дачников о газификации - РИА Новости, 17.05.2022
В Госдуме ответили на основные вопросы дачников о газификации
Депутат от "Единой России" Никита Чаплин рассказал об основных вопросах газификации для дачников, среди них он выделил проблему официальной регистрации построек РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T21:02
2022-05-17T21:02
общество
россия
московская область (подмосковье)
госдума рф
никита чаплин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0b/1736634723_291:81:3219:1728_1920x0_80_0_0_fffa18e7de62aed6664f3b87d1200228.jpg
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Депутат от "Единой России" Никита Чаплин рассказал об основных вопросах газификации для дачников, среди них он выделил проблему официальной регистрации построек на участках."Все вопросы (темы газификации для дачников) можно разделить на масштабные и частные… С июня 2021 действует программа на территории всех регионов России для населенных пунктов и СНТ, находящихся в границах населенных пунктов, которые уже газифицированы", - сообщили в пресс-службе депутата журналистам.По словам Чаплина, если участок удовлетворяет необходимым требованиям, а сам населенный пункт включен в программу социальной газификации, то можно подавать заявку на подведение бесплатного газа к участку."Проблема заключается в том, что газифицироваться могут только те участки, где постройки официально зарегистрированы", - отметил Чаплин.При этом он уточнил, что сами регионы могут корректировать критерии и условия."Например, жителям Подмосковья не нужно подавать заявку, чтобы бесплатно подвести газ к участку. Теперь житель не должен обращаться, чтобы проложить трубу до границы его участка - власти сделают это самостоятельно", - добавил он.
https://ria.ru/20220429/gazifikatsiya-1786223987.html
https://ria.ru/20220421/gazifikatsiya-1784722643.html
россия
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0b/1736634723_346:0:3077:2048_1920x0_80_0_0_640a41327ef7dd005ce2b867ed780aa7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, московская область (подмосковье), госдума рф, никита чаплин
21:02 17.05.2022
 
В Госдуме ответили на основные вопросы дачников о газификации

Депутат Госдумы Чаплин рассказал об основных вопросах газификации для дачников

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГазораспределительное устройство в секторе малоэтажной жилой застройки
Газораспределительное устройство в секторе малоэтажной жилой застройки - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Газораспределительное устройство в секторе малоэтажной жилой застройки. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Депутат от "Единой России" Никита Чаплин рассказал об основных вопросах газификации для дачников, среди них он выделил проблему официальной регистрации построек на участках.
"Все вопросы (темы газификации для дачников) можно разделить на масштабные и частные… С июня 2021 действует программа на территории всех регионов России для населенных пунктов и СНТ, находящихся в границах населенных пунктов, которые уже газифицированы", - сообщили в пресс-службе депутата журналистам.
Газораспределительное устройство в одном из СНТ в Тульской области - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
29 апреля, 18:11
Россияне подали более 786 тысяч заявок на газификацию домов
По словам Чаплина, если участок удовлетворяет необходимым требованиям, а сам населенный пункт включен в программу социальной газификации, то можно подавать заявку на подведение бесплатного газа к участку.
"Проблема заключается в том, что газифицироваться могут только те участки, где постройки официально зарегистрированы", - отметил Чаплин.
При этом он уточнил, что сами регионы могут корректировать критерии и условия.
"Например, жителям Подмосковья не нужно подавать заявку, чтобы бесплатно подвести газ к участку. Теперь житель не должен обращаться, чтобы проложить трубу до границы его участка - власти сделают это самостоятельно", - добавил он.
Труба газопровода на фасаде здания - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
21 апреля, 14:53
Новгородские власти хотят досрочно завершить программу газификации
 
ОбществоРоссияМосковская область (Подмосковье)Госдума РФНикита Чаплин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала