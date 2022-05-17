https://ria.ru/20220517/gazifikatsiya-1789127621.html

В Госдуме ответили на основные вопросы дачников о газификации

В Госдуме ответили на основные вопросы дачников о газификации - РИА Новости, 17.05.2022

В Госдуме ответили на основные вопросы дачников о газификации

Депутат от "Единой России" Никита Чаплин рассказал об основных вопросах газификации для дачников, среди них он выделил проблему официальной регистрации построек РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T21:02

2022-05-17T21:02

2022-05-17T21:02

общество

россия

московская область (подмосковье)

госдума рф

никита чаплин

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Депутат от "Единой России" Никита Чаплин рассказал об основных вопросах газификации для дачников, среди них он выделил проблему официальной регистрации построек на участках."Все вопросы (темы газификации для дачников) можно разделить на масштабные и частные… С июня 2021 действует программа на территории всех регионов России для населенных пунктов и СНТ, находящихся в границах населенных пунктов, которые уже газифицированы", - сообщили в пресс-службе депутата журналистам.По словам Чаплина, если участок удовлетворяет необходимым требованиям, а сам населенный пункт включен в программу социальной газификации, то можно подавать заявку на подведение бесплатного газа к участку."Проблема заключается в том, что газифицироваться могут только те участки, где постройки официально зарегистрированы", - отметил Чаплин.При этом он уточнил, что сами регионы могут корректировать критерии и условия."Например, жителям Подмосковья не нужно подавать заявку, чтобы бесплатно подвести газ к участку. Теперь житель не должен обращаться, чтобы проложить трубу до границы его участка - власти сделают это самостоятельно", - добавил он.

https://ria.ru/20220429/gazifikatsiya-1786223987.html

https://ria.ru/20220421/gazifikatsiya-1784722643.html

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Наталья Макарова

общество, россия, московская область (подмосковье), госдума рф, никита чаплин