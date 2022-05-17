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На сторону ДНР перешли 15 украинских военных

На сторону ДНР перешли 15 украинских военных - РИА Новости, 17.05.2022

На сторону ДНР перешли 15 украинских военных

Пятнадцать украинских военнослужащих добровольно сложили оружие и перешли на сторону ДНР, сообщила Народная милиция республики. РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T19:21

2022-05-17T19:21

2022-05-17T19:47

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ДОНЕЦК, 17 мая — РИА Новости. Пятнадцать украинских военнослужащих добровольно сложили оружие и перешли на сторону ДНР, сообщила Народная милиция республики.Ранее во вторник генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что на "Азовстали" за сутки оружие сложили 265 боевиков, в том числе 51 тяжелораненый. Все нуждающиеся в медицинской помощи были отправлены для лечения в больницу Новоазовска в ДНР.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, а к концу марта они выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, telegram (приложение)