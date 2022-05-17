На сторону ДНР перешли 15 украинских военных

НМ ДНР сообщила, что пятнадцать украинских военных перешли на сторону республики
"Пять военнослужащих 25-й воздушно-десантной бригады и десять военнослужащих 54-й механизированной бригады добровольно сложили оружие и перешли на сторону Донецкой Народной Республики", — говорится в сообщении в Telegram.
О достижении договоренности с заблокированными на "Азовстали" украинскими военными эвакуировать раненых стало известно в понедельник.
О достижении договоренности с заблокированными на "Азовстали" украинскими военными эвакуировать раненых стало известно в понедельник.
Российская сторона ввела в районе завода режим тишины и открыла гуманитарный коридор.
Российская сторона ввела в районе завода режим тишины и открыла гуманитарный коридор.
За сутки в плен сдались 265 украинских военных, в том числе 51 раненый.
За сутки в плен сдались 265 украинских военных, в том числе 51 раненый.
После досмотра военнопленных разместили в автобусах, медики оказали раненым первичную помощь.
После досмотра военнопленных разместили в автобусах, медики оказали раненым первичную помощь.
Тех, кто нуждается в лечении, отправили в больницу Новоазовска.
Тех, кто нуждается в лечении, отправили в больницу Новоазовска.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что тема "Азовстали" поднималась во многих международных разговорах Владимира Путина.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что тема "Азовстали" поднималась во многих международных разговорах Владимира Путина.
В свою очередь глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова и дальше решать гуманитарные вопросы на Украине.
В свою очередь глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова и дальше решать гуманитарные вопросы на Украине.
О достижении договоренности с заблокированными на "Азовстали" украинскими военными эвакуировать раненых стало известно в понедельник.
Российская сторона ввела в районе завода режим тишины и открыла гуманитарный коридор.
За сутки в плен сдались 265 украинских военных, в том числе 51 раненый.
После досмотра военнопленных разместили в автобусах, медики оказали раненым первичную помощь.
Тех, кто нуждается в лечении, отправили в больницу Новоазовска.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что тема "Азовстали" поднималась во многих международных разговорах Владимира Путина.
В свою очередь глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова и дальше решать гуманитарные вопросы на Украине.