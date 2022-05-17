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На сторону ДНР перешли 15 украинских военных - РИА Новости, 17.05.2022
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На сторону ДНР перешли 15 украинских военных
На сторону ДНР перешли 15 украинских военных - РИА Новости, 17.05.2022
На сторону ДНР перешли 15 украинских военных
Пятнадцать украинских военнослужащих добровольно сложили оружие и перешли на сторону ДНР, сообщила Народная милиция республики. РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T19:21
2022-05-17T19:47
в мире
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ДОНЕЦК, 17 мая — РИА Новости. Пятнадцать украинских военнослужащих добровольно сложили оружие и перешли на сторону ДНР, сообщила Народная милиция республики.Ранее во вторник генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что на "Азовстали" за сутки оружие сложили 265 боевиков, в том числе 51 тяжелораненый. Все нуждающиеся в медицинской помощи были отправлены для лечения в больницу Новоазовска в ДНР.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, а к концу марта они выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, telegram (приложение)
19:21 17.05.2022 (обновлено: 19:47 17.05.2022)
 
На сторону ДНР перешли 15 украинских военных

НМ ДНР сообщила, что пятнадцать украинских военных перешли на сторону республики

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВоеннослужащие ДНР на блокпосту рядом с территорией завода "Азовсталь" в Мариуполе
Военнослужащие ДНР на блокпосту рядом с территорией завода Азовсталь в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Военнослужащие ДНР на блокпосту рядом с территорией завода "Азовсталь" в Мариуполе. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 17 мая — РИА Новости. Пятнадцать украинских военнослужащих добровольно сложили оружие и перешли на сторону ДНР, сообщила Народная милиция республики.

"Пять военнослужащих 25-й воздушно-десантной бригады и десять военнослужащих 54-й механизированной бригады добровольно сложили оружие и перешли на сторону Донецкой Народной Республики", — говорится в сообщении в Telegram.

Ранее во вторник генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что на "Азовстали" за сутки оружие сложили 265 боевиков, в том числе 51 тяжелораненый. Все нуждающиеся в медицинской помощи были отправлены для лечения в больницу Новоазовска в ДНР.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, а к концу марта они выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Украинские военные и боевики с "Азовстали" сдаются в плен
© РИА Новости / пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанк

О достижении договоренности с заблокированными на "Азовстали" украинскими военными эвакуировать раненых стало известно в понедельник.

Украинские военные с Азовстали в Мариуполе сдаются в плен
1 из 8

О достижении договоренности с заблокированными на "Азовстали" украинскими военными эвакуировать раненых стало известно в понедельник.

© РИА Новости / пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанк

Российская сторона ввела в районе завода режим тишины и открыла гуманитарный коридор.

краинские военные с Азовстали в Мариуполе, сдавшиеся в плен
2 из 8

Российская сторона ввела в районе завода режим тишины и открыла гуманитарный коридор.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанк

За сутки в плен сдались 265 украинских военных, в том числе 51 раненый.

Раненые украинские военные с Азовстали в Мариуполе, сдавшиеся в плен
3 из 8

За сутки в плен сдались 265 украинских военных, в том числе 51 раненый.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанк

После досмотра военнопленных разместили в автобусах, медики оказали раненым первичную помощь.

Медик оказывает помощь одному из раненых украинских военных с Азовстали в Мариуполе, сдавшихся в плен
4 из 8

После досмотра военнопленных разместили в автобусах, медики оказали раненым первичную помощь.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанк

Тех, кто нуждается в лечении, отправили в больницу Новоазовска.

Украинские военные с Азовстали в Мариуполе, сдавшиеся в плен
5 из 8

Тех, кто нуждается в лечении, отправили в больницу Новоазовска.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанк

Пленные с "Азовстали".

Украинские военные с Азовстали в Мариуполе сдаются в плен
6 из 8

Пленные с "Азовстали".

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанк

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что тема "Азовстали" поднималась во многих международных разговорах Владимира Путина.

Медик оказывает помощь раненому украинскому военному с Азовстали в Мариуполе, сдавшемуся в плен
7 из 8

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что тема "Азовстали" поднималась во многих международных разговорах Владимира Путина.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанк

В свою очередь глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова и дальше решать гуманитарные вопросы на Украине.

Украинские военные с Азовстали в Мариуполе, сдавшиеся в плен
8 из 8

В свою очередь глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова и дальше решать гуманитарные вопросы на Украине.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
1 из 8

О достижении договоренности с заблокированными на "Азовстали" украинскими военными эвакуировать раненых стало известно в понедельник.

© РИА Новости / пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
2 из 8

Российская сторона ввела в районе завода режим тишины и открыла гуманитарный коридор.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
3 из 8

За сутки в плен сдались 265 украинских военных, в том числе 51 раненый.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
4 из 8

После досмотра военнопленных разместили в автобусах, медики оказали раненым первичную помощь.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
5 из 8

Тех, кто нуждается в лечении, отправили в больницу Новоазовска.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
6 из 8

Пленные с "Азовстали".

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
7 из 8

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что тема "Азовстали" поднималась во многих международных разговорах Владимира Путина.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
8 из 8

В свою очередь глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова и дальше решать гуманитарные вопросы на Украине.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
 
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