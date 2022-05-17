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Украинские войска за сутки 35 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки 35 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 17.05.2022

Украинские войска за сутки 35 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за прошедшие сутки 35 раз обстреляли территорию Донецкой народной республики, выпустив 194 боеприпаса, ранены трое мирных жителей, сообщает... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T09:25

2022-05-17T09:25

2022-05-17T09:25

специальная военная операция на украине

в мире

украина

донецк (днр)

владимир путин

россия

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 17 мая – РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 35 раз обстреляли территорию Донецкой народной республики, выпустив 194 боеприпаса, ранены трое мирных жителей, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."За истекшие сутки представительство сообщало о 35 фактах ведения огня со стороны вооруженных формирований Украины. На донецком направлении противник применял РСЗО "Град", артиллерию 122 мм, на горловском – артиллерию 122 мм, минометы 120 мм, СПГ/РПГ, выпустив 194 единицы различных боеприпасов", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Под огнем украинских войск оказались районы восьми населенных пунктов республики: Донецк (Петровский, Ленинский, Кировский и Куйбышевский районы), Горловка (поселок шахты им. Гагарина), Пантелеймоновка, Новоселовка, Васильевка, Ясиноватая, Минеральное, Еленовка.Ранены трое мирных жителей: две женщины и мужчина в Петровском районе Донецка и Новоселовке. За сутки повреждено 12 домов и один объект гражданской инфраструктуры, отмечает представительство.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, украина, донецк (днр), владимир путин, россия, вооруженные силы украины, донецкая народная республика