В Петербурге оштрафовали защитника памятников истории за дискредитацию ВС
В Петербурге оштрафовали защитника памятников истории Кононова за дискредитацию ВС
CC0 / Sora Shimazaki /
Судебный молоток. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая - РИА Новости. Зампред петербургского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) Александр Кононов оштрафован на 40 тысяч рублей за публичную дискредитацию Вооруженных сил России, сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга.
"Ленинский районный суд привлек к административной ответственности Александра Кононова за совершение правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ. Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей", - говорится в релизе.
Из протокола об административном правонарушении следует, что сотрудники Центра "Э" нашел в одном из чатов в Telegram несколько постов с фотографиями и скриншотами со страницы Aleksander Kononov с "информацией о Zoo-течественниках, крысах, Афганистане, лавине бедствий, кризисе, запрете социальных сетей, миллионах смертей, вылетевшей в трубу экономике и прочее".
По информации пресс-службы судов, аналогичные информационные материалы были размещены и во "ВКонтакте".
"В протоколе указано, что Кононов воспользовался статье 51 ("Никто не обязан свидетельствовать против себя самого") Конституции РФ. В процессе вину не признал, по его словам, все это провокация и политический заказ", - отметила пресс-служба.