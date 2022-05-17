https://ria.ru/20220517/diskreditatsiya-1789094311.html

В Петербурге оштрафовали защитника памятников истории за дискредитацию ВС

В Петербурге оштрафовали защитника памятников истории за дискредитацию ВС - РИА Новости, 17.05.2022

В Петербурге оштрафовали защитника памятников истории за дискредитацию ВС

Зампред петербургского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) Александр Кононов оштрафован на 40 тысяч рублей за... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T18:12

2022-05-17T18:12

2022-05-17T18:12

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вооруженные силы рф

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая - РИА Новости. Зампред петербургского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) Александр Кононов оштрафован на 40 тысяч рублей за публичную дискредитацию Вооруженных сил России, сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга.Из протокола об административном правонарушении следует, что сотрудники Центра "Э" нашел в одном из чатов в Telegram несколько постов с фотографиями и скриншотами со страницы Aleksander Kononov с "информацией о Zoo-течественниках, крысах, Афганистане, лавине бедствий, кризисе, запрете социальных сетей, миллионах смертей, вылетевшей в трубу экономике и прочее".По информации пресс-службы судов, аналогичные информационные материалы были размещены и во "ВКонтакте"."В протоколе указано, что Кононов воспользовался статье 51 ("Никто не обязан свидетельствовать против себя самого") Конституции РФ. В процессе вину не признал, по его словам, все это провокация и политический заказ", - отметила пресс-служба.

https://ria.ru/20220516/shtraf-1788853752.html

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происшествия, технологии, россия, вооруженные силы рф