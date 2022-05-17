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Власти и оппозиция Венесуэлы скоро объявят о возобновлении диалога
Власти и оппозиция Венесуэлы скоро объявят о возобновлении диалога - РИА Новости, 17.05.2022
Власти и оппозиция Венесуэлы скоро объявят о возобновлении диалога
Правительство президента Венесуэлы Николаса Мадуро и оппозиция латиноамериканской страны в ближайшее время объявят о возобновлении политического диалога, заявил РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T20:28
2022-05-17T20:28
2022-05-17T20:29
в мире
сша
николас мадуро
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ВАШИНГТОН, 17 мая – РИА Новости. Правительство президента Венесуэлы Николаса Мадуро и оппозиция латиноамериканской страны в ближайшее время объявят о возобновлении политического диалога, заявил во вторник журналистам высокопоставленный представитель администрации США.Представитель администрации допустил, что, если на этих переговорах будет достигнут прогресс, это может открыть возможности для двустороннего взаимодействия США с правительством президента Мадуро."Однако эти вещи не обязательно связаны между собой", - добавил он.
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сша
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, николас мадуро
20:28 17.05.2022 (обновлено: 20:29 17.05.2022)
Власти и оппозиция Венесуэлы скоро объявят о возобновлении диалога
Администрация США: власти и оппозиция Венесуэлы скоро объявят о возобновлении диалога