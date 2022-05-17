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Власти и оппозиция Венесуэлы скоро объявят о возобновлении диалога

Власти и оппозиция Венесуэлы скоро объявят о возобновлении диалога - РИА Новости, 17.05.2022

Власти и оппозиция Венесуэлы скоро объявят о возобновлении диалога

Правительство президента Венесуэлы Николаса Мадуро и оппозиция латиноамериканской страны в ближайшее время объявят о возобновлении политического диалога, заявил РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T20:28

2022-05-17T20:28

2022-05-17T20:29

в мире

сша

николас мадуро

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ВАШИНГТОН, 17 мая – РИА Новости. Правительство президента Венесуэлы Николаса Мадуро и оппозиция латиноамериканской страны в ближайшее время объявят о возобновлении политического диалога, заявил во вторник журналистам высокопоставленный представитель администрации США.Представитель администрации допустил, что, если на этих переговорах будет достигнут прогресс, это может открыть возможности для двустороннего взаимодействия США с правительством президента Мадуро."Однако эти вещи не обязательно связаны между собой", - добавил он.

https://ria.ru/20220517/peregovory-1789123495.html

сша

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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Евгения Нефедова

в мире, сша, николас мадуро