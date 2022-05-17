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Власти и оппозиция Венесуэлы скоро объявят о возобновлении диалога - РИА Новости, 17.05.2022
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Власти и оппозиция Венесуэлы скоро объявят о возобновлении диалога
Власти и оппозиция Венесуэлы скоро объявят о возобновлении диалога - РИА Новости, 17.05.2022
Власти и оппозиция Венесуэлы скоро объявят о возобновлении диалога
Правительство президента Венесуэлы Николаса Мадуро и оппозиция латиноамериканской страны в ближайшее время объявят о возобновлении политического диалога, заявил РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T20:28
2022-05-17T20:29
в мире
сша
николас мадуро
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ВАШИНГТОН, 17 мая – РИА Новости. Правительство президента Венесуэлы Николаса Мадуро и оппозиция латиноамериканской страны в ближайшее время объявят о возобновлении политического диалога, заявил во вторник журналистам высокопоставленный представитель администрации США.Представитель администрации допустил, что, если на этих переговорах будет достигнут прогресс, это может открыть возможности для двустороннего взаимодействия США с правительством президента Мадуро."Однако эти вещи не обязательно связаны между собой", - добавил он.
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сша
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в мире, сша, николас мадуро
20:28 17.05.2022 (обновлено: 20:29 17.05.2022)
 
Власти и оппозиция Венесуэлы скоро объявят о возобновлении диалога

Администрация США: власти и оппозиция Венесуэлы скоро объявят о возобновлении диалога

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 мая – РИА Новости. Правительство президента Венесуэлы Николаса Мадуро и оппозиция латиноамериканской страны в ближайшее время объявят о возобновлении политического диалога, заявил во вторник журналистам высокопоставленный представитель администрации США.
"Правительство президента Мадуро и оппозиция в ближайшее время объявят о возобновлении переговоров", - сказал чиновник высокого ранга в ходе спецбрифинга.
Представитель администрации допустил, что, если на этих переговорах будет достигнут прогресс, это может открыть возможности для двустороннего взаимодействия США с правительством президента Мадуро.
"Однако эти вещи не обязательно связаны между собой", - добавил он.
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
20:28
Минфин США разрешил Chevron вести переговоры с властями Венесуэлы
 
В миреСШАНиколас Мадуро
 
 
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