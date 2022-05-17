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Вологодские депутаты предлагают расширить права детей из приемных семей
Вологодские депутаты предлагают расширить права детей из приемных семей - РИА Новости, 17.05.2022
Вологодские депутаты предлагают расширить права детей из приемных семей
Депутаты Заксобрания Вологодской области разработали законопроект о праве детей из приемных семей на приоритетное зачисление в одно образовательное учреждение и РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T12:08
2022-05-17T12:08
2022-05-17T16:06
госдума рф
андрей луценко
дети
общество
вологодская область
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ВОЛОГДА, 17 мая – РИА Новости. Депутаты Заксобрания Вологодской области разработали законопроект о праве детей из приемных семей на приоритетное зачисление в одно образовательное учреждение и намерены внести его на рассмотрение в Госдуму, сообщает пресс-служба регионального парламента."По закону об образовании ребенок имеет право преимущественного приема в начальную школу или детсад, в которых обучаются его полнородные и неполнородные брат или сестра. Однако эта норма не распространяется на детей, которые находятся под опекой, в том числе в приемных семьях. Зачастую родителям или опекунам приходится возить детей в разные учебные заведения. Это неудобно, занимает время, возникают сложности на работе и в быту. Мы предлагаем исправить эту ситуацию, и дать право детям в замещающих семьях на зачисление в одно образовательное учреждение", - пояснил председатель Заксобрания области, руководитель фракции "Единая Россия" Андрей Луценко.Для того, чтобы избежать таких ситуаций, вологодские депутаты предлагают внести соответствующие изменения в Семейный кодекс и Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации".Как отметили в пресс-службе, законопроект уже получил поддержку губернатора, прокуратуры области и Совета законодателей.На ближайшее сессии депутаты намерены принять решение о внесении законопроекта в Госдуму, а в июне на конференции Парламентской Ассоциации Северо-Запада России - получить поддержку коллег из других субъектов, чтобы ускорить принятие закона на федеральном уровне.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госдума рф, андрей луценко, дети, общество
ВОЛОГДА, 17 мая – РИА Новости. Депутаты Заксобрания Вологодской области разработали законопроект о праве детей из приемных семей на приоритетное зачисление в одно образовательное учреждение и намерены внести его на рассмотрение в Госдуму, сообщает пресс-служба регионального парламента.
"По закону об образовании ребенок имеет право преимущественного приема в начальную школу или детсад, в которых обучаются его полнородные и неполнородные брат или сестра. Однако эта норма не распространяется на детей, которые находятся под опекой, в том числе в приемных семьях. Зачастую родителям или опекунам приходится возить детей в разные учебные заведения. Это неудобно, занимает время, возникают сложности на работе и в быту. Мы предлагаем исправить эту ситуацию, и дать право детям в замещающих семьях на зачисление в одно образовательное учреждение", - пояснил председатель Заксобрания области, руководитель фракции "Единая Россия" Андрей Луценко
.
Для того, чтобы избежать таких ситуаций, вологодские депутаты предлагают внести соответствующие изменения в Семейный кодекс и Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации".
Как отметили в пресс-службе, законопроект уже получил поддержку губернатора, прокуратуры области и Совета законодателей.
На ближайшее сессии депутаты намерены принять решение о внесении законопроекта в Госдуму, а в июне на конференции Парламентской Ассоциации Северо-Запада России - получить поддержку коллег из других субъектов, чтобы ускорить принятие закона на федеральном уровне.