05:33 17.05.2022 (обновлено: 05:56 17.05.2022)
В Крыму заявили, что татары на Украине связывают свое будущее с Россией
В Крыму заявили, что татары в южных регионах Украины связывают свое будущее с Россией
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГлава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров.
Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров.. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости. Крымские татары, проживающие в освобожденных от украинских националистов южных регионах Украины, связывают свое будущее с Россией, сообщил глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Крыма Эйваз Умеров.
"Наши соотечественники в Херсонской области связывают свое будущее с Россией и своим народом, проживающим в российском Крыму. А горстка провокаторов и радикалов, приверженных запрещенной экстремисткой организации "Меджлис крымско-татарского народа"* уже сбежала куда подальше, испугавшись возмездия", - сказал РИА Новости Умеров.
При этом, по его словам, лидеры меджлиса через СМИ и соцсети стараются посеять панику и запугать крымских татар, проживающих в Херсонской области.
"Пытаясь отработать деньги западных кураторов, они фактически занялись торговлей людьми. Меджлисовцы пытаются выманить население в другие области, подконтрольные Украине, при этом умалчивают, что женщины, старики и дети останутся брошены на произвол судьбы, а мужчин силой заберут в ряды украинских карателей", - сказал Умеров.
По его словам, меджлисовцы сначала утратили право говорить от имени народа, проживающего в Крыму, а теперь и от имени крымских татар Херсонской области.
* Запрещенная в России экстремистская организация.