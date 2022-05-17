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В Крыму заявили, что татары на Украине связывают свое будущее с Россией - РИА Новости, 17.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220517/buduschee-1788925230.html
В Крыму заявили, что татары на Украине связывают свое будущее с Россией
В Крыму заявили, что татары на Украине связывают свое будущее с Россией - РИА Новости, 17.05.2022
В Крыму заявили, что татары на Украине связывают свое будущее с Россией
Крымские татары, проживающие в освобожденных от украинских националистов южных регионах Украины, связывают свое будущее с Россией, сообщил глава региональной... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T05:33
2022-05-17T05:56
специальная военная операция на украине
украина
херсонская область
россия
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости. Крымские татары, проживающие в освобожденных от украинских националистов южных регионах Украины, связывают свое будущее с Россией, сообщил глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Крыма Эйваз Умеров.При этом, по его словам, лидеры меджлиса через СМИ и соцсети стараются посеять панику и запугать крымских татар, проживающих в Херсонской области."Пытаясь отработать деньги западных кураторов, они фактически занялись торговлей людьми. Меджлисовцы пытаются выманить население в другие области, подконтрольные Украине, при этом умалчивают, что женщины, старики и дети останутся брошены на произвол судьбы, а мужчин силой заберут в ряды украинских карателей", - сказал Умеров.По его словам, меджлисовцы сначала утратили право говорить от имени народа, проживающего в Крыму, а теперь и от имени крымских татар Херсонской области.* Запрещенная в России экстремистская организация.
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украина, херсонская область , россия, в мире
05:33 17.05.2022 (обновлено: 05:56 17.05.2022)
 
В Крыму заявили, что татары на Украине связывают свое будущее с Россией

В Крыму заявили, что татары в южных регионах Украины связывают свое будущее с Россией

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГлава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров.
Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров. - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров.. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости. Крымские татары, проживающие в освобожденных от украинских националистов южных регионах Украины, связывают свое будущее с Россией, сообщил глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Крыма Эйваз Умеров.

"Наши соотечественники в Херсонской области связывают свое будущее с Россией и своим народом, проживающим в российском Крыму. А горстка провокаторов и радикалов, приверженных запрещенной экстремисткой организации "Меджлис крымско-татарского народа"* уже сбежала куда подальше, испугавшись возмездия", - сказал РИА Новости Умеров.

При этом, по его словам, лидеры меджлиса через СМИ и соцсети стараются посеять панику и запугать крымских татар, проживающих в Херсонской области.
"Пытаясь отработать деньги западных кураторов, они фактически занялись торговлей людьми. Меджлисовцы пытаются выманить население в другие области, подконтрольные Украине, при этом умалчивают, что женщины, старики и дети останутся брошены на произвол судьбы, а мужчин силой заберут в ряды украинских карателей", - сказал Умеров.
По его словам, меджлисовцы сначала утратили право говорить от имени народа, проживающего в Крыму, а теперь и от имени крымских татар Херсонской области.
* Запрещенная в России экстремистская организация.
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