https://ria.ru/20220517/buduschee-1788925230.html

В Крыму заявили, что татары на Украине связывают свое будущее с Россией

В Крыму заявили, что татары на Украине связывают свое будущее с Россией - РИА Новости, 17.05.2022

В Крыму заявили, что татары на Украине связывают свое будущее с Россией

Крымские татары, проживающие в освобожденных от украинских националистов южных регионах Украины, связывают свое будущее с Россией, сообщил глава региональной... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T05:33

2022-05-17T05:33

2022-05-17T05:56

специальная военная операция на украине

украина

херсонская область

россия

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости. Крымские татары, проживающие в освобожденных от украинских националистов южных регионах Украины, связывают свое будущее с Россией, сообщил глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Крыма Эйваз Умеров.При этом, по его словам, лидеры меджлиса через СМИ и соцсети стараются посеять панику и запугать крымских татар, проживающих в Херсонской области."Пытаясь отработать деньги западных кураторов, они фактически занялись торговлей людьми. Меджлисовцы пытаются выманить население в другие области, подконтрольные Украине, при этом умалчивают, что женщины, старики и дети останутся брошены на произвол судьбы, а мужчин силой заберут в ряды украинских карателей", - сказал Умеров.По его словам, меджлисовцы сначала утратили право говорить от имени народа, проживающего в Крыму, а теперь и от имени крымских татар Херсонской области.* Запрещенная в России экстремистская организация.

https://ria.ru/20220516/bezhentsy-1788884599.html

украина

херсонская область

россия

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Максим Горбачев

украина, херсонская область , россия, в мире