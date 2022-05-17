https://ria.ru/20220517/boeviki-1789130131.html

Боевики "Азова" и "Айдара" оборудовали позиции в детсадах и больнице

Боевики "Азова" и "Айдара" оборудовали позиции в детсадах и больнице - РИА Новости, 17.05.2022

Боевики "Азова" и "Айдара" оборудовали позиции в детсадах и больнице

Боевики украинских нацбатов "Азов" и "Айдар" оборудовали позиции в детсадах, церкви и больнице в ДНР, Харьковской, Днепропетровской областях и Запорожье,... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T21:35

2022-05-17T21:35

2022-05-17T21:35

специальная военная операция на украине

днепропетровская область

запорожье

харьковская область

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Боевики украинских нацбатов "Азов" и "Айдар" оборудовали позиции в детсадах, церкви и больнице в ДНР, Харьковской, Днепропетровской областях и Запорожье, сообщил во вторник начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Неонацисты батальона "Азов": в Мирнограде Донецкой народной республики в здании детского сада №19, расположенного в микрорайоне Восточный, и интерната по улице Л. Чайкиной оборудовали опорные пункты и казармы, а в непосредственной близости к жилым кварталам разместили бронетехнику и артиллерию", - рассказал генерал.Он уточнил, что боевики "Азова" (против которых в РФ возбуждены уголовные дела) в Боровой Харьковской области в здании школы и в детском саду "Березка" оборудовали казармы, а на территориях разместили тяжелую военную технику, артиллерию и РСЗО. В подвальных помещениях националистами насильно удерживаются мирные граждане с детьми.Кроме того, боевики батальона "Айдар" оборудовали огневые позиции, разместили артиллерию и РСЗО на территории церкви Похвалы Богоматери в Павлограде Днепропетровской области в непосредственной близости к густонаселенным жилым кварталам. В Запорожье нацисты оборудовали огневые позиции и разместили склады боеприпасов на нижних этажах больниц, расположенных на Соборном проспекте и улице Победы. При этом персонал и пациентов больниц удерживают в качестве "живого щита".

https://ria.ru/20220516/terroristy-1788721929.html

днепропетровская область

запорожье

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днепропетровская область, запорожье, харьковская область