https://ria.ru/20220517/biznes-1789068603.html

Сургутский район Югры признали территорией с лучшими условиями для бизнеса

Сургутский район Югры признали территорией с лучшими условиями для бизнеса - РИА Новости, 17.05.2022

Сургутский район Югры признали территорией с лучшими условиями для бизнеса

Сургутский район Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по итогам национальной премии в области предпринимательской деятельности "Золотой Меркурий" признан РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T16:35

2022-05-17T16:35

2022-05-17T16:35

ханты-мансийский автономный округ

экономика

сургутский район

россия

совет федерации рф

ханты-мансийский автономный округ

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 мая – РИА Новости. Сургутский район Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по итогам национальной премии в области предпринимательской деятельности "Золотой Меркурий" признан лучшей территорией для развития бизнеса, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.Сургутский район победил в специальной номинации – регион с наиболее благоприятными условиями для развития бизнеса по итогам 2021 года. Премия проводится при поддержке Совета Федерации и Государственной думы России."Приятно получить от профессионального сообщества такую высокую оценку нашей работы. Не на словах, а на деле мы стараемся создавать комфортные условия для бизнеса. И цифры тому подтверждение. За последние три года число субъектов малого и среднего предпринимательства с учетом самозанятых увеличилось с 2649 до 5466, то есть на 106%. Мы вкладываемся в бизнес, и эти деньги возвращаются нам в бюджет в качестве налоговых поступлений", - приводятся в сообщении слова главы района Андрея Трубецкого.Как добавили в пресс-службе районной администрации, в настоящее время в рамках муниципальной программы "Поддержка предпринимательства и развитие инвестиционной деятельности в Сургутском районе" малому и среднему бизнесу муниципалитет представляет четыре вида поддержки: финансовую, имущественную, образовательную и информационно-консультационную.Так, начинающим предпринимателям, осуществляющим социально значимые виды деятельности, предоставляются гранты размером до 1 миллиона рублей на условиях 25% софинансирования. Предприятиям, осуществляющим деятельность в производственной сфере, IT, туризме и здравоохранении предоставляются гранты на развитие бизнеса размером до 15 миллионов рублей при условии софинансирования проекта субъектом в размере не менее 30%, при этом в результате реализации проекта должно быть создано не менее 20 новых рабочих мест, а общий объем инвестиций в проект должен составлять не менее 19,5 миллиона рублей.В общей сложности различные субсидии и гранты за последние три года получили 343 субъекта МСП. Также за четыре года в партнерстве с малым и средним бизнесом реализованы семь социальных проектов в сфере образования, культуры и спорта на сумму более 1,4 миллиарда рублей, еще два проекта с объемом инвестиций более 3,3 миллиарда в стадии реализации. В качестве инвестиционных предложений на среднесрочную перспективу власти Сургутского района готовы предложить бизнесу еще 8 социальных проектов емкостью более 11 миллиардов рублей, в том числе на условиях муниципальной краткосрочной концессии, подчеркнули в администрации.

https://ria.ru/20220506/pereselenie-1787264835.html

https://ria.ru/20220427/sooruzhenie-1785735217.html

сургутский район

россия

ханты-мансийский автономный округ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, сургутский район, россия, совет федерации рф, ханты-мансийский автономный округ