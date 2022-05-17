https://ria.ru/20220517/biorazrabotki-1789019730.html
США не удастся уйти от ответственности за биоразработки, заявил Косачев
США не удастся уйти от ответственности за биоразработки, заявил Косачев - РИА Новости, 17.05.2022
США не удастся уйти от ответственности за биоразработки, заявил Косачев
США не удастся уйти от ответственности за биологические разработки, сомнений в их военном характере практически нет, заявил вице-спикер Совфеда, сопредседатель... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T13:47
2022-05-17T13:47
2022-05-17T13:47
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константин косачев
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. США не удастся уйти от ответственности за биологические разработки, сомнений в их военном характере практически нет, заявил вице-спикер Совфеда, сопредседатель парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине Константин Косачев."То, что они разбили на мозаичные фрагменты, с нашей стороны складывается в ту самую единую картину, которую американцы так тщательно пытались скрыть от всего человечества", - сказал Косачев в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, "уйти от ответственности им совершенно точно не удастся. Потому что сомнений в том, что эти программы носят военный характер и являются нарушением Конвенции ООН о запрете биооружия у нас остается все меньше, у нас их уже практически нет".
https://ria.ru/20220516/laboratorii-1788761580.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оон, в мире, константин косачев, совет федерации рф, сша
США не удастся уйти от ответственности за биоразработки, заявил Косачев
Вице-спикер СФ Косачев заявил, что США не удастся уйти от ответственности за биоразработки