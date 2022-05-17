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США не удастся уйти от ответственности за биоразработки, заявил Косачев - РИА Новости, 17.05.2022
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США не удастся уйти от ответственности за биоразработки, заявил Косачев
США не удастся уйти от ответственности за биоразработки, заявил Косачев - РИА Новости, 17.05.2022
США не удастся уйти от ответственности за биоразработки, заявил Косачев
США не удастся уйти от ответственности за биологические разработки, сомнений в их военном характере практически нет, заявил вице-спикер Совфеда, сопредседатель... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T13:47
2022-05-17T13:47
оон
в мире
константин косачев
совет федерации рф
сша
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. США не удастся уйти от ответственности за биологические разработки, сомнений в их военном характере практически нет, заявил вице-спикер Совфеда, сопредседатель парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине Константин Косачев."То, что они разбили на мозаичные фрагменты, с нашей стороны складывается в ту самую единую картину, которую американцы так тщательно пытались скрыть от всего человечества", - сказал Косачев в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, "уйти от ответственности им совершенно точно не удастся. Потому что сомнений в том, что эти программы носят военный характер и являются нарушением Конвенции ООН о запрете биооружия у нас остается все меньше, у нас их уже практически нет".
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оон, в мире, константин косачев, совет федерации рф, сша
13:47 17.05.2022
 
США не удастся уйти от ответственности за биоразработки, заявил Косачев

Вице-спикер СФ Косачев заявил, что США не удастся уйти от ответственности за биоразработки

© AP Photo / Murad SezerБактериологическая лаборатория
Бактериологическая лаборатория - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© AP Photo / Murad Sezer
Бактериологическая лаборатория. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. США не удастся уйти от ответственности за биологические разработки, сомнений в их военном характере практически нет, заявил вице-спикер Совфеда, сопредседатель парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине Константин Косачев.
"То, что они разбили на мозаичные фрагменты, с нашей стороны складывается в ту самую единую картину, которую американцы так тщательно пытались скрыть от всего человечества", - сказал Косачев в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, "уйти от ответственности им совершенно точно не удастся. Потому что сомнений в том, что эти программы носят военный характер и являются нарушением Конвенции ООН о запрете биооружия у нас остается все меньше, у нас их уже практически нет".
Заместитель председателя Государственной Думы Российской Федерации Ирина Яровая - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
Вчера, 11:52
В Госдуме назвали созданные США биолаборатории точками НАТО
 
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