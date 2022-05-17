https://ria.ru/20220517/bezhentsy-1789082953.html
В РПЦ предложили отменить госпошлину для беженцев с Украины
В РПЦ предложили отменить госпошлину для беженцев с Украины - РИА Новости, 17.05.2022
В РПЦ предложили отменить госпошлину для беженцев с Украины
Госпошлина при оформлении в России и экзамен на знание русского языка должны быть отменены для беженцев с Украины, считает глава синодального отдела по... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T17:29
2022-05-17T17:29
2022-05-17T17:29
религия
украина
русская православная церковь
совет федерации рф
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/13/1784259135_0:60:3088:1797_1920x0_80_0_0_8f4278883e5300c2e555ca984168298f.jpg
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Госпошлина при оформлении в России и экзамен на знание русского языка должны быть отменены для беженцев с Украины, считает глава синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Московского патриархата епископ Верейский Пантелеимон (Шатов)."Я думаю, что нам надо подумать над тем, чтобы отменить госпошлину при оформлении в России и освободить людей, приехавших с Украины, от необходимости подтверждать владение русским языком. В целом в большинстве они этим языком владеют", – сказал епископ Пантелеимон на круглом столе "Взаимодействие Русской православной церкви и государства в сфере социальной защиты населения" в Совете Федерации.Он отметил, что денег на получение документов беженцам не хватает, а документы при этом требуются для полноценной жизни в России.
https://ria.ru/20220512/bezhentsy-1788171119.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/13/1784259135_357:0:3088:2048_1920x0_80_0_0_a9c2c56a3c3065ce5a92a34e1c260b95.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, русская православная церковь, совет федерации рф, россия
В РПЦ предложили отменить госпошлину для беженцев с Украины
В РПЦ предложили отменить госпошлину и экзамен по русскому для беженцев с Украины
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Госпошлина при оформлении в России и экзамен на знание русского языка должны быть отменены для беженцев с Украины, считает глава синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Московского патриархата епископ Верейский Пантелеимон (Шатов).
"Я думаю, что нам надо подумать над тем, чтобы отменить госпошлину при оформлении в России и освободить людей, приехавших с Украины, от необходимости подтверждать владение русским языком. В целом в большинстве они этим языком владеют", – сказал епископ Пантелеимон на круглом столе "Взаимодействие Русской православной церкви и государства в сфере социальной защиты населения" в Совете Федерации.
Он отметил, что денег на получение документов беженцам не хватает, а документы при этом требуются для полноценной жизни в России.