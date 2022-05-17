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В РПЦ предложили отменить госпошлину для беженцев с Украины - РИА Новости, 17.05.2022
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Религия
https://ria.ru/20220517/bezhentsy-1789082953.html
В РПЦ предложили отменить госпошлину для беженцев с Украины
В РПЦ предложили отменить госпошлину для беженцев с Украины - РИА Новости, 17.05.2022
В РПЦ предложили отменить госпошлину для беженцев с Украины
Госпошлина при оформлении в России и экзамен на знание русского языка должны быть отменены для беженцев с Украины, считает глава синодального отдела по... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T17:29
2022-05-17T17:29
религия
украина
русская православная церковь
совет федерации рф
россия
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Госпошлина при оформлении в России и экзамен на знание русского языка должны быть отменены для беженцев с Украины, считает глава синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Московского патриархата епископ Верейский Пантелеимон (Шатов)."Я думаю, что нам надо подумать над тем, чтобы отменить госпошлину при оформлении в России и освободить людей, приехавших с Украины, от необходимости подтверждать владение русским языком. В целом в большинстве они этим языком владеют", – сказал епископ Пантелеимон на круглом столе "Взаимодействие Русской православной церкви и государства в сфере социальной защиты населения" в Совете Федерации.Он отметил, что денег на получение документов беженцам не хватает, а документы при этом требуются для полноценной жизни в России.
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украина, русская православная церковь, совет федерации рф, россия
17:29 17.05.2022
 
В РПЦ предложили отменить госпошлину для беженцев с Украины

В РПЦ предложили отменить госпошлину и экзамен по русскому для беженцев с Украины

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкБеженцы из Рубежного в столовой пункта временного размещения в лицее №2 города Старобельска
Беженцы из Рубежного в столовой пункта временного размещения в лицее №2 города Старобельска - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Госпошлина при оформлении в России и экзамен на знание русского языка должны быть отменены для беженцев с Украины, считает глава синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Московского патриархата епископ Верейский Пантелеимон (Шатов).
"Я думаю, что нам надо подумать над тем, чтобы отменить госпошлину при оформлении в России и освободить людей, приехавших с Украины, от необходимости подтверждать владение русским языком. В целом в большинстве они этим языком владеют", – сказал епископ Пантелеимон на круглом столе "Взаимодействие Русской православной церкви и государства в сфере социальной защиты населения" в Совете Федерации.
Он отметил, что денег на получение документов беженцам не хватает, а документы при этом требуются для полноценной жизни в России.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
12 мая, 17:07
Москалькова предложила оформлять документы беженцам за счет регионов
 
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