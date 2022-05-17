https://ria.ru/20220517/bezhentsy-1789082953.html

В РПЦ предложили отменить госпошлину для беженцев с Украины

В РПЦ предложили отменить госпошлину для беженцев с Украины - РИА Новости, 17.05.2022

В РПЦ предложили отменить госпошлину для беженцев с Украины

Госпошлина при оформлении в России и экзамен на знание русского языка должны быть отменены для беженцев с Украины, считает глава синодального отдела по... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T17:29

2022-05-17T17:29

2022-05-17T17:29

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Госпошлина при оформлении в России и экзамен на знание русского языка должны быть отменены для беженцев с Украины, считает глава синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Московского патриархата епископ Верейский Пантелеимон (Шатов)."Я думаю, что нам надо подумать над тем, чтобы отменить госпошлину при оформлении в России и освободить людей, приехавших с Украины, от необходимости подтверждать владение русским языком. В целом в большинстве они этим языком владеют", – сказал епископ Пантелеимон на круглом столе "Взаимодействие Русской православной церкви и государства в сфере социальной защиты населения" в Совете Федерации.Он отметил, что денег на получение документов беженцам не хватает, а документы при этом требуются для полноценной жизни в России.

https://ria.ru/20220512/bezhentsy-1788171119.html

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украина, русская православная церковь, совет федерации рф, россия