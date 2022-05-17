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Более 13 тысяч беженцев пересекли границу с Россией за сутки

Более 13 тысяч беженцев пересекли границу с Россией за сутки - РИА Новости, 17.05.2022

Более 13 тысяч беженцев пересекли границу с Россией за сутки

Более 13 тысяч беженцев с Донбасса пересекли пункты пропуска на границе в Ростовской области за минувшие сутки, сообщает Погрануправление ФСБ РФ по области. РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T10:05

2022-05-17T10:05

2022-05-17T10:20

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

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донбасс

украина

ростовская область

донецкая народная республика

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 мая - РИА Новости. Более 13 тысяч беженцев с Донбасса пересекли пункты пропуска на границе в Ростовской области за минувшие сутки, сообщает Погрануправление ФСБ РФ по области."За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 13 тысяч граждан", - говорится в сообщении.Ранее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что уже около 230 тысяч детей-беженцев выехало из Украины, ДНР и ЛНР в Россию с начала эскалации военного конфликта. Он добавил, что всего с начала военного конфликта государственную границу РФ пересекли 1 миллион 325 тысяч 478 беженцев, в том числе 17,18 тысячи за минувшие сутки.Масштабная эвакуация гражданского населения началась из республик Донбасса на фоне обострения в середине февраля. Впоследствии Россия признала независимость ДНР и ЛНР, а 24 февраля начала на Украине специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

россия

донбасс

украина

ростовская область

донецкая народная республика

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, россия, донбасс, украина, ростовская область, донецкая народная республика, луганская народная республика