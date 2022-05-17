Путин поздравил работников ВЭБа с пятнадцатилетием создания банка развития
Президент Путин: ВЭБ за 15 лет вырос в одну из самых успешных госкорпораций страны
© "ВЭБ.РФ"Офис "ВЭБ.РФ"
© "ВЭБ.РФ"
Офис "ВЭБ.РФ". Архивное фото
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов ВЭБа с 15-летием создания банка развития, отметив, что за прошедшие годы он заслужил высокую деловую репутацию и вырос в одну из самых успешных госкорпораций страны. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Поздравляю вас с 15-летием создания на базе Внешэкономбанка СССР банка развития современной России. За прошедшие годы ВЭБ.РФ заслужил высокую деловую репутацию, вырос в одну из наиболее успешных государственных корпораций страны. Его многогранная, востребованная деятельность направлена на реализацию важнейших проектов в высокотехнологичных отраслях промышленности, на совершенствование инфраструктуры, продвижение несырьевого неэнергетического экспорта, поддержку малого и среднего предпринимательства", - говорится в телеграмме.
Укрепляя связи с коммерческими банками и инвесторами, ВЭБ принимает участие в строительстве новых аэропортов и автомобильных трасс, портовых терминалов и заводов, современных школ и медицинских центров, в модернизации системы общественного транспорта, успешном и активном тиражировании эффективных примеров государственно-частного партнерства, отметил президент.
"Уверен, что вы и впредь будете беречь замечательные традиции ветеранов, добросовестно трудиться – на благо России и ее граждан. Желаю вам всего наилучшего", - заключил Путин.