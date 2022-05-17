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Путин поздравил работников ВЭБа с пятнадцатилетием создания банка развития

Путин поздравил работников ВЭБа с пятнадцатилетием создания банка развития - РИА Новости, 17.05.2022

Путин поздравил работников ВЭБа с пятнадцатилетием создания банка развития

Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов ВЭБа с 15-летием создания банка развития, отметив, что за прошедшие годы он заслужил высокую... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T11:42

2022-05-17T11:42

2022-05-17T11:42

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов ВЭБа с 15-летием создания банка развития, отметив, что за прошедшие годы он заслужил высокую деловую репутацию и вырос в одну из самых успешных госкорпораций страны. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Поздравляю вас с 15-летием создания на базе Внешэкономбанка СССР банка развития современной России. За прошедшие годы ВЭБ.РФ заслужил высокую деловую репутацию, вырос в одну из наиболее успешных государственных корпораций страны. Его многогранная, востребованная деятельность направлена на реализацию важнейших проектов в высокотехнологичных отраслях промышленности, на совершенствование инфраструктуры, продвижение несырьевого неэнергетического экспорта, поддержку малого и среднего предпринимательства", - говорится в телеграмме.Укрепляя связи с коммерческими банками и инвесторами, ВЭБ принимает участие в строительстве новых аэропортов и автомобильных трасс, портовых терминалов и заводов, современных школ и медицинских центров, в модернизации системы общественного транспорта, успешном и активном тиражировании эффективных примеров государственно-частного партнерства, отметил президент."Уверен, что вы и впредь будете беречь замечательные традиции ветеранов, добросовестно трудиться – на благо России и ее граждан. Желаю вам всего наилучшего", - заключил Путин.

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Владимир Лаврентьев

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