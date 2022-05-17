Рейтинг@Mail.ru
Путин поздравил работников ВЭБа с пятнадцатилетием создания банка развития - РИА Новости, 17.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220517/bank-1788974725.html
Путин поздравил работников ВЭБа с пятнадцатилетием создания банка развития
Путин поздравил работников ВЭБа с пятнадцатилетием создания банка развития - РИА Новости, 17.05.2022
Путин поздравил работников ВЭБа с пятнадцатилетием создания банка развития
Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов ВЭБа с 15-летием создания банка развития, отметив, что за прошедшие годы он заслужил высокую... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T11:42
2022-05-17T11:42
экономика
россия
владимир путин
новости компаний - экономика
вэб.рф (вэб)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/18/1733632342_0:8:1280:728_1920x0_80_0_0_b32bbde88d1fe7702c9659476bcb727d.jpg
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов ВЭБа с 15-летием создания банка развития, отметив, что за прошедшие годы он заслужил высокую деловую репутацию и вырос в одну из самых успешных госкорпораций страны. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Поздравляю вас с 15-летием создания на базе Внешэкономбанка СССР банка развития современной России. За прошедшие годы ВЭБ.РФ заслужил высокую деловую репутацию, вырос в одну из наиболее успешных государственных корпораций страны. Его многогранная, востребованная деятельность направлена на реализацию важнейших проектов в высокотехнологичных отраслях промышленности, на совершенствование инфраструктуры, продвижение несырьевого неэнергетического экспорта, поддержку малого и среднего предпринимательства", - говорится в телеграмме.Укрепляя связи с коммерческими банками и инвесторами, ВЭБ принимает участие в строительстве новых аэропортов и автомобильных трасс, портовых терминалов и заводов, современных школ и медицинских центров, в модернизации системы общественного транспорта, успешном и активном тиражировании эффективных примеров государственно-частного партнерства, отметил президент."Уверен, что вы и впредь будете беречь замечательные традиции ветеранов, добросовестно трудиться – на благо России и ее граждан. Желаю вам всего наилучшего", - заключил Путин.
https://ria.ru/20220512/aktivy-1788084506.html
https://ria.ru/20220513/simonyan-1788376257.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/18/1733632342_150:0:1131:736_1920x0_80_0_0_45536379b4c44a22d3c4f3ff91fb8dd1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, владимир путин, новости компаний - экономика, вэб.рф (вэб)
11:42 17.05.2022
 
Путин поздравил работников ВЭБа с пятнадцатилетием создания банка развития

Президент Путин: ВЭБ за 15 лет вырос в одну из самых успешных госкорпораций страны

© "ВЭБ.РФ"Офис "ВЭБ.РФ"
Офис ВЭБ.РФ
© "ВЭБ.РФ"
Офис "ВЭБ.РФ". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов ВЭБа с 15-летием создания банка развития, отметив, что за прошедшие годы он заслужил высокую деловую репутацию и вырос в одну из самых успешных госкорпораций страны. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Поздравляю вас с 15-летием создания на базе Внешэкономбанка СССР банка развития современной России. За прошедшие годы ВЭБ.РФ заслужил высокую деловую репутацию, вырос в одну из наиболее успешных государственных корпораций страны. Его многогранная, востребованная деятельность направлена на реализацию важнейших проектов в высокотехнологичных отраслях промышленности, на совершенствование инфраструктуры, продвижение несырьевого неэнергетического экспорта, поддержку малого и среднего предпринимательства", - говорится в телеграмме.
Вид Киева - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
12 мая, 12:15Специальная военная операция на Украине
СНБО изымет находящиеся на Украине активы Сбербанка и ВЭБ.РФ
Укрепляя связи с коммерческими банками и инвесторами, ВЭБ принимает участие в строительстве новых аэропортов и автомобильных трасс, портовых терминалов и заводов, современных школ и медицинских центров, в модернизации системы общественного транспорта, успешном и активном тиражировании эффективных примеров государственно-частного партнерства, отметил президент.
"Уверен, что вы и впредь будете беречь замечательные традиции ветеранов, добросовестно трудиться – на благо России и ее граждан. Желаю вам всего наилучшего", - заключил Путин.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
13 мая, 16:39
Симоньян прокомментировала фейк Би-би-си о сборе военных билетов в ВЭБе
 
ЭкономикаРоссияВладимир ПутинНовости компаний - ЭкономикаВЭБ.РФ (ВЭБ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала