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Адвокат оценил последствия признания "Азова" террористической организацией - РИА Новости, 17.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220517/azov-1789103982.html
Адвокат оценил последствия признания "Азова" террористической организацией
Адвокат оценил последствия признания "Азова" террористической организацией - РИА Новости, 17.05.2022
Адвокат оценил последствия признания "Азова" террористической организацией
Если Верховный суд России признает украинский батальон "Азов", против бойцов которого в РФ заведено уголовное дело, террористической организацией, то каждому ее РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T18:43
2022-05-17T18:46
специальная военная операция на украине
россия
генеральная прокуратура рф
украина
вооруженные силы украины
батальон "азов"
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МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Если Верховный суд России признает украинский батальон "Азов", против бойцов которого в РФ заведено уголовное дело, террористической организацией, то каждому ее участнику будет грозить от 10 до 20 лет колонии, сообщил РИА Новости адвокат Дмитрий Аграновский.Во вторник Минюст России сообщил, что Верховный суд РФ 26 мая рассмотрит дело о признании украинского военизированного националистического объединения "Азов" (другие используемые наименования: батальон "Азов", полк "Азов") террористической организацией и запрете его деятельности на территории РФ. По данным суда, с иском обратилась Генпрокуратура России."После решения Верховного суда любой участник может быть привлечен как пособник террористической организации. Для участников УК РФ предусматривает срок от 10 до 20 лет лишения свободы, для организаторов - от 15 до 20 лет", - сказал Аграновский.При этом адвокат напомнил, что закон освобождает от ответственности лиц, добровольно прекративших участие в такой организации, разумеется, до задержания и начала следственных действий.Аграновский добавил, что в данном случае закон не имеет обратной силы и ответственность именно по этим статьям наступит только после решения Верховного суда."Так, я не помню, чтобы по делу ФБК* привлекали его сторонников, которые перечисляли ему деньги до решения суда о признании экстремистским. Примечание к статье УК РФ разъясняет, что лицо, добровольно прекратившее участие в террористической организации, освобождается от ответственности. Разумеется, до задержания", - отметил адвокат.* Запрещенная в России экстремистская организация-иноагент
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россия, генеральная прокуратура рф, украина, вооруженные силы украины, батальон "азов"
18:43 17.05.2022 (обновлено: 18:46 17.05.2022)
 
Адвокат оценил последствия признания "Азова" террористической организацией

Адвокат: если ВС признает "Азов" террористическим, его бойцам может грозить до 20 лет

© AP Photo / Efrem LukatskyДобровольцы батальона "Азов"
Добровольцы батальона Азов - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Добровольцы батальона "Азов". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Если Верховный суд России признает украинский батальон "Азов", против бойцов которого в РФ заведено уголовное дело, террористической организацией, то каждому ее участнику будет грозить от 10 до 20 лет колонии, сообщил РИА Новости адвокат Дмитрий Аграновский.
Во вторник Минюст России сообщил, что Верховный суд РФ 26 мая рассмотрит дело о признании украинского военизированного националистического объединения "Азов" (другие используемые наименования: батальон "Азов", полк "Азов") террористической организацией и запрете его деятельности на территории РФ. По данным суда, с иском обратилась Генпрокуратура России.
"После решения Верховного суда любой участник может быть привлечен как пособник террористической организации. Для участников УК РФ предусматривает срок от 10 до 20 лет лишения свободы, для организаторов - от 15 до 20 лет", - сказал Аграновский.
При этом адвокат напомнил, что закон освобождает от ответственности лиц, добровольно прекративших участие в такой организации, разумеется, до задержания и начала следственных действий.
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Аграновский добавил, что в данном случае закон не имеет обратной силы и ответственность именно по этим статьям наступит только после решения Верховного суда.
"Так, я не помню, чтобы по делу ФБК* привлекали его сторонников, которые перечисляли ему деньги до решения суда о признании экстремистским. Примечание к статье УК РФ разъясняет, что лицо, добровольно прекратившее участие в террористической организации, освобождается от ответственности. Разумеется, до задержания", - отметил адвокат.
* Запрещенная в России экстремистская организация-иноагент
Украинские военные и боевики с "Азовстали" сдаются в плен
© РИА Новости / пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанк

О достижении договоренности с заблокированными на "Азовстали" украинскими военными эвакуировать раненых стало известно в понедельник.

Украинские военные с Азовстали в Мариуполе сдаются в плен
1 из 8

О достижении договоренности с заблокированными на "Азовстали" украинскими военными эвакуировать раненых стало известно в понедельник.

© РИА Новости / пресс-служба Минобороны РФ
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© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанк

Российская сторона ввела в районе завода режим тишины и открыла гуманитарный коридор.

краинские военные с Азовстали в Мариуполе, сдавшиеся в плен
2 из 8

Российская сторона ввела в районе завода режим тишины и открыла гуманитарный коридор.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанк

За сутки в плен сдались 265 украинских военных, в том числе 51 раненый.

Раненые украинские военные с Азовстали в Мариуполе, сдавшиеся в плен
3 из 8

За сутки в плен сдались 265 украинских военных, в том числе 51 раненый.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанк

После досмотра военнопленных разместили в автобусах, медики оказали раненым первичную помощь.

Медик оказывает помощь одному из раненых украинских военных с Азовстали в Мариуполе, сдавшихся в плен
4 из 8

После досмотра военнопленных разместили в автобусах, медики оказали раненым первичную помощь.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанк

Тех, кто нуждается в лечении, отправили в больницу Новоазовска.

Украинские военные с Азовстали в Мариуполе, сдавшиеся в плен
5 из 8

Тех, кто нуждается в лечении, отправили в больницу Новоазовска.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанк

Пленные с "Азовстали".

Украинские военные с Азовстали в Мариуполе сдаются в плен
6 из 8

Пленные с "Азовстали".

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанк

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что тема "Азовстали" поднималась во многих международных разговорах Владимира Путина.

Медик оказывает помощь раненому украинскому военному с Азовстали в Мариуполе, сдавшемуся в плен
7 из 8

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что тема "Азовстали" поднималась во многих международных разговорах Владимира Путина.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанк

В свою очередь глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова и дальше решать гуманитарные вопросы на Украине.

Украинские военные с Азовстали в Мариуполе, сдавшиеся в плен
8 из 8

В свою очередь глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова и дальше решать гуманитарные вопросы на Украине.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
1 из 8

О достижении договоренности с заблокированными на "Азовстали" украинскими военными эвакуировать раненых стало известно в понедельник.

© РИА Новости / пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
2 из 8

Российская сторона ввела в районе завода режим тишины и открыла гуманитарный коридор.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
3 из 8

За сутки в плен сдались 265 украинских военных, в том числе 51 раненый.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
4 из 8

После досмотра военнопленных разместили в автобусах, медики оказали раненым первичную помощь.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
5 из 8

Тех, кто нуждается в лечении, отправили в больницу Новоазовска.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
6 из 8

Пленные с "Азовстали".

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
7 из 8

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что тема "Азовстали" поднималась во многих международных разговорах Владимира Путина.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
8 из 8

В свою очередь глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова и дальше решать гуманитарные вопросы на Украине.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияГенеральная прокуратура РФУкраинаВооруженные силы УкраиныБатальон "Азов"
 
 
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