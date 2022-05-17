https://ria.ru/20220517/azov-1789103982.html

Адвокат оценил последствия признания "Азова" террористической организацией

Адвокат оценил последствия признания "Азова" террористической организацией - РИА Новости, 17.05.2022

Адвокат оценил последствия признания "Азова" террористической организацией

Если Верховный суд России признает украинский батальон "Азов", против бойцов которого в РФ заведено уголовное дело, террористической организацией, то каждому ее РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T18:43

2022-05-17T18:43

2022-05-17T18:46

специальная военная операция на украине

россия

генеральная прокуратура рф

украина

вооруженные силы украины

батальон "азов"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1789074259_0:139:3216:1948_1920x0_80_0_0_899c381702f683b2aeb64809d3f68ba2.jpg

МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Если Верховный суд России признает украинский батальон "Азов", против бойцов которого в РФ заведено уголовное дело, террористической организацией, то каждому ее участнику будет грозить от 10 до 20 лет колонии, сообщил РИА Новости адвокат Дмитрий Аграновский.Во вторник Минюст России сообщил, что Верховный суд РФ 26 мая рассмотрит дело о признании украинского военизированного националистического объединения "Азов" (другие используемые наименования: батальон "Азов", полк "Азов") террористической организацией и запрете его деятельности на территории РФ. По данным суда, с иском обратилась Генпрокуратура России."После решения Верховного суда любой участник может быть привлечен как пособник террористической организации. Для участников УК РФ предусматривает срок от 10 до 20 лет лишения свободы, для организаторов - от 15 до 20 лет", - сказал Аграновский.При этом адвокат напомнил, что закон освобождает от ответственности лиц, добровольно прекративших участие в такой организации, разумеется, до задержания и начала следственных действий.Аграновский добавил, что в данном случае закон не имеет обратной силы и ответственность именно по этим статьям наступит только после решения Верховного суда."Так, я не помню, чтобы по делу ФБК* привлекали его сторонников, которые перечисляли ему деньги до решения суда о признании экстремистским. Примечание к статье УК РФ разъясняет, что лицо, добровольно прекратившее участие в террористической организации, освобождается от ответственности. Разумеется, до задержания", - отметил адвокат.* Запрещенная в России экстремистская организация-иноагент

https://ria.ru/20220517/azov-1789067161.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, генеральная прокуратура рф, украина, вооруженные силы украины, батальон "азов"