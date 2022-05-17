https://ria.ru/20220517/azov-1789067161.html

Националисты "Азова" должны получить пожизненное, заявили в Госдуме

Националисты "Азова" должны получить пожизненное, заявили в Госдуме - РИА Новости, 17.05.2022

Националисты "Азова" должны получить пожизненное, заявили в Госдуме

Националисты, укрывавшиеся на территории комбината "Азовсталь" и сдавшиеся в плен, должны получить максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы,... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T16:29

2022-05-17T16:29

2022-05-17T16:29

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Националисты, укрывавшиеся на территории комбината "Азовсталь" и сдавшиеся в плен, должны получить максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы, заявил РИА Новости депутат Госдумы Султан Хамзаев.Во вторник официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что за сутки на "Азовстали" оружие сложили 265 боевиков, в том числе 51 тяжелораненый. Все нуждающиеся в медицинской помощи были отправлены для лечения в больницу Новоазовска в ДНР."Считаю, что после оказания всей необходимой медицинской помощи, все националисты должны быть осуждены по всей строгости совершенных ими тяжких преступлений – получить пожизненное лишение свободы. Националисты должны предстать перед судом, после чего долгие годы сожалеть о содеянном и просить помилования", - заявил он. По словам парламентария, никакие действия не "отменяют тех преступлений, которые совершили преступники нацполка "Азов" (против представителей этого нацполка в России возбуждено уголовное дело).Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220517/ukraina-1789039113.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, украина, госдума рф, султан хамзаев, ситуация в днр и лнр