https://ria.ru/20220517/avtoprom-1789041307.html

Россия унифицирует электронные компоненты для автопрома, заявил Мантуров

Россия унифицирует электронные компоненты для автопрома, заявил Мантуров - РИА Новости, 17.05.2022

Россия унифицирует электронные компоненты для автопрома, заявил Мантуров

Россия намерена унифицировать базовые радиоэлектронные компоненты для автомобильной промышленности, соответствующее решение принято в марте совместно с... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T14:56

2022-05-17T14:56

2022-05-17T15:02

экономика

денис мантуров

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Россия намерена унифицировать базовые радиоэлектронные компоненты для автомобильной промышленности, соответствующее решение принято в марте совместно с представителями отрасли, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров."Самое главное, наверное, что стоит отметить, - это мы в марте месяце, собрав основных автопроизводителей и наших производителей радиоэлектроники, пришли к общему решению по унификации базовых радиоэлектронных компонентов для того, чтобы увеличить серийность и обеспечить эффективность проектов", - заявил он на брифинге во вторник.

https://ria.ru/20220517/importozameschenie-1789041730.html

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, денис мантуров