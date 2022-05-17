https://ria.ru/20220517/avtoprom-1789041307.html
Россия унифицирует электронные компоненты для автопрома, заявил Мантуров
Россия унифицирует электронные компоненты для автопрома, заявил Мантуров - РИА Новости, 17.05.2022
Россия унифицирует электронные компоненты для автопрома, заявил Мантуров
Россия намерена унифицировать базовые радиоэлектронные компоненты для автомобильной промышленности, соответствующее решение принято в марте совместно с... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T14:56
2022-05-17T14:56
2022-05-17T15:02
экономика
денис мантуров
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Россия намерена унифицировать базовые радиоэлектронные компоненты для автомобильной промышленности, соответствующее решение принято в марте совместно с представителями отрасли, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров."Самое главное, наверное, что стоит отметить, - это мы в марте месяце, собрав основных автопроизводителей и наших производителей радиоэлектроники, пришли к общему решению по унификации базовых радиоэлектронных компонентов для того, чтобы увеличить серийность и обеспечить эффективность проектов", - заявил он на брифинге во вторник.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, денис мантуров
14:56 17.05.2022 (обновлено: 15:02 17.05.2022)
Россия унифицирует электронные компоненты для автопрома, заявил Мантуров
Глава Минпромторга Мантуров: Россия унифицирует радиоэлектронные компоненты для автопрома
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Россия намерена унифицировать базовые радиоэлектронные компоненты для автомобильной промышленности, соответствующее решение принято в марте совместно с представителями отрасли, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
"Самое главное, наверное, что стоит отметить, - это мы в марте месяце, собрав основных автопроизводителей и наших производителей радиоэлектроники, пришли к общему решению по унификации базовых радиоэлектронных компонентов для того, чтобы увеличить серийность и обеспечить эффективность проектов", - заявил он на брифинге во вторник.