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Жена Ассанжа заявила о попытке заблокировать его экстрадицию - РИА Новости, 17.05.2022
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Жена Ассанжа заявила о попытке заблокировать его экстрадицию
Жена Ассанжа заявила о попытке заблокировать его экстрадицию - РИА Новости, 17.05.2022
Жена Ассанжа заявила о попытке заблокировать его экстрадицию
Жена Джулиана Ассанжа Стелла заявила, что готовится представление главе МВД Великобритании Прити Пател, чтобы заблокировать его экстрадицию в США. РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T17:17
2022-05-17T17:26
в мире
джулиан ассанж
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ЛОНДОН, 17 мая - РИА Новости. Жена Джулиана Ассанжа Стелла заявила, что готовится представление главе МВД Великобритании Прити Пател, чтобы заблокировать его экстрадицию в США."Мы собираемся подать представление министру внутренних дел Прити Пател с просьбой заблокировать экстрадицию Джулиана в США", - написала Ассанж в Twitter.Вестминстерский магистратский суд Лондона ранее выдал ордер на экстрадицию Ассанжа в США, где ему грозит 175 лет тюрьмы. Окончательное решение об экстрадиции должна принять глава МВД Великобритании Прити Пател. Защита Ассанжа может подать свои доводы до 18 мая.Журналист Джулиан Ассанж приобрел известность в 2006 году в связи с работой над сайтом WikiLeaks, основанным для публикации секретных документов. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки американского вертолета в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В 2010 году сайт начал также публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера.Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. Слушания по вопросу об экстрадиции начались 2 мая 2019 года. Вскоре после этого власти США объявили, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации.
https://radiosputnik.ria.ru/20220514/zakharova-1788563549.html
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в мире, джулиан ассанж, сша, лондон, багдад (город), мвд великобритании
17:17 17.05.2022 (обновлено: 17:26 17.05.2022)
 
Жена Ассанжа заявила о попытке заблокировать его экстрадицию

Жена Ассанжа заявила о подготовке представления, чтобы заблокировать его экстрадицию

© AP Photo / Frank AugsteinCупруга основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Стелла Морис
Cупруга основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Стелла Морис - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© AP Photo / Frank Augstein
Cупруга основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Стелла Морис. Архивное фото
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ЛОНДОН, 17 мая - РИА Новости. Жена Джулиана Ассанжа Стелла заявила, что готовится представление главе МВД Великобритании Прити Пател, чтобы заблокировать его экстрадицию в США.
"Мы собираемся подать представление министру внутренних дел Прити Пател с просьбой заблокировать экстрадицию Джулиана в США", - написала Ассанж в Twitter.
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Вестминстерский магистратский суд Лондона ранее выдал ордер на экстрадицию Ассанжа в США, где ему грозит 175 лет тюрьмы. Окончательное решение об экстрадиции должна принять глава МВД Великобритании Прити Пател. Защита Ассанжа может подать свои доводы до 18 мая.
Журналист Джулиан Ассанж приобрел известность в 2006 году в связи с работой над сайтом WikiLeaks, основанным для публикации секретных документов. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки американского вертолета в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В 2010 году сайт начал также публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера.
Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. Слушания по вопросу об экстрадиции начались 2 мая 2019 года. Вскоре после этого власти США объявили, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации.
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В миреДжулиан АссанжСШАЛондонБагдад (город)МВД Великобритании
 
 
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