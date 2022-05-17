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Около десяти тысяч семей приняли участие в акции, посвященной Вечному огню - РИА Новости, 17.05.2022
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Около десяти тысяч семей приняли участие в акции, посвященной Вечному огню
Около десяти тысяч семей приняли участие в акции, посвященной Вечному огню - РИА Новости, 17.05.2022
Около десяти тысяч семей приняли участие в акции, посвященной Вечному огню
Почти 10 тысяч семей из 79 регионов России приняли участие в третьем всероссийском конкурсе семейного творчества "Рисуем с детьми Вечный огонь", победителей... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T13:49
2022-05-17T13:49
общество
россия
москва
общероссийский народный фронт
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Почти 10 тысяч семей из 79 регионов России приняли участие в третьем всероссийском конкурсе семейного творчества "Рисуем с детьми Вечный огонь", победителей наградят в Москве, рассказали в пресс-службе Общероссийского народного фронта (ОНФ).Масштабная акция "Рисуем с детьми Вечный огонь" проходила в преддверии празднования Дня Победы в рамках проекта "Вечный огонь в нашем сердце". Для участие в акции детям и их семьям предлагалось нарисовать Вечный огонь."В 2022 году конкурс был посвящен 55-летию со дня зажжения Вечного огня на Могиле Неизвестного Солдата. Тем символичнее, что одним из победителей конкурса в номинации "Рисунок" стала работа, изображающая именно этот мемориал в сердце нашей Родины у Кремлевской стены. Акция объединила буквально всю страну: 79 регионов России приняли участие в конкурсе", - рассказала сопредседатель Центрального штаба ОНФ, депутат Государственной Думы Елена Цунаева, которую цитирует пресс-служба.Работы оценивались по пяти номинациям: самые популярные рисунки и поделки, "Художественное мастерство", также отдельно для поделок и рисунков, и наконец, "История одной работы" - для авторов видеоисторий, рассказали организаторы. Уточняется, что всего лауреатами стала 21 семья из Воронежской, Ивановской, Московской, Нижегородской, Новгородской, Новосибирской, Оренбургской, Свердловской, Смоленской, Тверской, Ульяновской областей, Республик Алтай, Бурятия и Татарстан, Красноярского и Приморского краев, города Санкт-Петербург.Победителей конкурса пригласят в Москву на торжественную церемонию профилактики горелки Вечного огня у Могилы Неизвестного Солдата, добавили организаторы.
https://ria.ru/20220516/peremena-1788786234.html
https://ria.ru/20220513/konkurs-1788387410.html
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общество, россия, москва, общероссийский народный фронт
13:49 17.05.2022
 
Около десяти тысяч семей приняли участие в акции, посвященной Вечному огню

Почти десять тысяч семей России приняли участие в конкурсе "Рисуем с детьми Вечный огонь"

© РИА Новости / Денис Гришкин / Перейти в фотобанкМогила Неизвестного солдата в Александровском саду
Могила Неизвестного солдата в Александровском саду - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© РИА Новости / Денис Гришкин
Перейти в фотобанк
Могила Неизвестного солдата в Александровском саду. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Почти 10 тысяч семей из 79 регионов России приняли участие в третьем всероссийском конкурсе семейного творчества "Рисуем с детьми Вечный огонь", победителей наградят в Москве, рассказали в пресс-службе Общероссийского народного фронта (ОНФ).
Масштабная акция "Рисуем с детьми Вечный огонь" проходила в преддверии празднования Дня Победы в рамках проекта "Вечный огонь в нашем сердце". Для участие в акции детям и их семьям предлагалось нарисовать Вечный огонь.
Участники Всероссийского фестиваля Большая перемена - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
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Школьники из ДНР и ЛНР впервые примут участие в конкурсе "Большая перемена"
"В 2022 году конкурс был посвящен 55-летию со дня зажжения Вечного огня на Могиле Неизвестного Солдата. Тем символичнее, что одним из победителей конкурса в номинации "Рисунок" стала работа, изображающая именно этот мемориал в сердце нашей Родины у Кремлевской стены. Акция объединила буквально всю страну: 79 регионов России приняли участие в конкурсе", - рассказала сопредседатель Центрального штаба ОНФ, депутат Государственной Думы Елена Цунаева, которую цитирует пресс-служба.
Работы оценивались по пяти номинациям: самые популярные рисунки и поделки, "Художественное мастерство", также отдельно для поделок и рисунков, и наконец, "История одной работы" - для авторов видеоисторий, рассказали организаторы. Уточняется, что всего лауреатами стала 21 семья из Воронежской, Ивановской, Московской, Нижегородской, Новгородской, Новосибирской, Оренбургской, Свердловской, Смоленской, Тверской, Ульяновской областей, Республик Алтай, Бурятия и Татарстан, Красноярского и Приморского краев, города Санкт-Петербург.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя на церемонии вручения сертификата победителям конкурса Семья года - 2022 - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
13 мая, 17:07Тверская область
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Победителей конкурса пригласят в Москву на торжественную церемонию профилактики горелки Вечного огня у Могилы Неизвестного Солдата, добавили организаторы.
 
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