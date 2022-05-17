Около десяти тысяч семей приняли участие в акции, посвященной Вечному огню
Почти десять тысяч семей России приняли участие в конкурсе "Рисуем с детьми Вечный огонь"
© РИА Новости / Денис Гришкин / Перейти в фотобанкМогила Неизвестного солдата в Александровском саду
Могила Неизвестного солдата в Александровском саду. Архивное фото
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Почти 10 тысяч семей из 79 регионов России приняли участие в третьем всероссийском конкурсе семейного творчества "Рисуем с детьми Вечный огонь", победителей наградят в Москве, рассказали в пресс-службе Общероссийского народного фронта (ОНФ).
Масштабная акция "Рисуем с детьми Вечный огонь" проходила в преддверии празднования Дня Победы в рамках проекта "Вечный огонь в нашем сердце". Для участие в акции детям и их семьям предлагалось нарисовать Вечный огонь.
"В 2022 году конкурс был посвящен 55-летию со дня зажжения Вечного огня на Могиле Неизвестного Солдата. Тем символичнее, что одним из победителей конкурса в номинации "Рисунок" стала работа, изображающая именно этот мемориал в сердце нашей Родины у Кремлевской стены. Акция объединила буквально всю страну: 79 регионов России приняли участие в конкурсе", - рассказала сопредседатель Центрального штаба ОНФ, депутат Государственной Думы Елена Цунаева, которую цитирует пресс-служба.
Работы оценивались по пяти номинациям: самые популярные рисунки и поделки, "Художественное мастерство", также отдельно для поделок и рисунков, и наконец, "История одной работы" - для авторов видеоисторий, рассказали организаторы. Уточняется, что всего лауреатами стала 21 семья из Воронежской, Ивановской, Московской, Нижегородской, Новгородской, Новосибирской, Оренбургской, Свердловской, Смоленской, Тверской, Ульяновской областей, Республик Алтай, Бурятия и Татарстан, Красноярского и Приморского краев, города Санкт-Петербург.
Победителей конкурса пригласят в Москву на торжественную церемонию профилактики горелки Вечного огня у Могилы Неизвестного Солдата, добавили организаторы.