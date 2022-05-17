https://ria.ru/20220517/aktsiya-1789020821.html

Около десяти тысяч семей приняли участие в акции, посвященной Вечному огню

Около десяти тысяч семей приняли участие в акции, посвященной Вечному огню - РИА Новости, 17.05.2022

Около десяти тысяч семей приняли участие в акции, посвященной Вечному огню

Почти 10 тысяч семей из 79 регионов России приняли участие в третьем всероссийском конкурсе семейного творчества "Рисуем с детьми Вечный огонь", победителей... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T13:49

2022-05-17T13:49

2022-05-17T13:49

общество

россия

москва

общероссийский народный фронт

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Почти 10 тысяч семей из 79 регионов России приняли участие в третьем всероссийском конкурсе семейного творчества "Рисуем с детьми Вечный огонь", победителей наградят в Москве, рассказали в пресс-службе Общероссийского народного фронта (ОНФ).Масштабная акция "Рисуем с детьми Вечный огонь" проходила в преддверии празднования Дня Победы в рамках проекта "Вечный огонь в нашем сердце". Для участие в акции детям и их семьям предлагалось нарисовать Вечный огонь."В 2022 году конкурс был посвящен 55-летию со дня зажжения Вечного огня на Могиле Неизвестного Солдата. Тем символичнее, что одним из победителей конкурса в номинации "Рисунок" стала работа, изображающая именно этот мемориал в сердце нашей Родины у Кремлевской стены. Акция объединила буквально всю страну: 79 регионов России приняли участие в конкурсе", - рассказала сопредседатель Центрального штаба ОНФ, депутат Государственной Думы Елена Цунаева, которую цитирует пресс-служба.Работы оценивались по пяти номинациям: самые популярные рисунки и поделки, "Художественное мастерство", также отдельно для поделок и рисунков, и наконец, "История одной работы" - для авторов видеоисторий, рассказали организаторы. Уточняется, что всего лауреатами стала 21 семья из Воронежской, Ивановской, Московской, Нижегородской, Новгородской, Новосибирской, Оренбургской, Свердловской, Смоленской, Тверской, Ульяновской областей, Республик Алтай, Бурятия и Татарстан, Красноярского и Приморского краев, города Санкт-Петербург.Победителей конкурса пригласят в Москву на торжественную церемонию профилактики горелки Вечного огня у Могилы Неизвестного Солдата, добавили организаторы.

https://ria.ru/20220516/peremena-1788786234.html

https://ria.ru/20220513/konkurs-1788387410.html

россия

москва

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, россия, москва, общероссийский народный фронт