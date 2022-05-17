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Более 250 музеев приняли участие в акции "Коллекция "Территории Победы" - РИА Новости, 17.05.2022
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Более 250 музеев приняли участие в акции "Коллекция "Территории Победы"
Более 250 музеев приняли участие в акции "Коллекция "Территории Победы" - РИА Новости, 17.05.2022
Более 250 музеев приняли участие в акции "Коллекция "Территории Победы"
Музей Победы анонсировал старт ежегодной акции "Коллекция "Территории Победы", она представляет собой онлайн-выставку музейных раритетов, в акции участвует... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T13:22
2022-05-17T13:22
музей победы
великая отечественная война (1941-1945)
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Музей Победы анонсировал старт ежегодной акции "Коллекция "Территории Победы", она представляет собой онлайн-выставку музейных раритетов, в акции участвует более 250 учреждений по всей России, сообщает пресс-служба музея."Во вторник 17 мая Музей Победы запустил ежегодную акцию "Коллекция "Территории Победы". Онлайн-выставка музейных раритетов". Флешмоб приурочен к Международному дню музеев", — говорится в сообщении.Уточняется, что акция пройдет с 17 по 19 мая и объединит более 250 музеев международного проекта "Территория Победы" — на культурных площадках расскажут об уникальных экспонатах из своих фондов, которые связаны с темой Второй мировой и Великой Отечественной войн.Чтобы принять участие в акции, необходимо разместить фотографии и истории раритетов на страницах музеев в соцсетях с хэштегом #ТерриторияПобеды."Эти раритеты войдут в виртуальный каталог на официальном сайте проекта "Территория Победы", — добавили в пресс-службе.
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музей победы, великая отечественная война (1941-1945)
13:22 17.05.2022
 
Более 250 музеев приняли участие в акции "Коллекция "Территории Победы"

Более 250 российских музеев приняли участие в акции "Коллекция "Территории Победы"

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМузей Победы на Поклонной горе в Москве
Музей Победы на Поклонной горе в Москве - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Музей Победы на Поклонной горе в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Музей Победы анонсировал старт ежегодной акции "Коллекция "Территории Победы", она представляет собой онлайн-выставку музейных раритетов, в акции участвует более 250 учреждений по всей России, сообщает пресс-служба музея.
"Во вторник 17 мая Музей Победы запустил ежегодную акцию "Коллекция "Территории Победы". Онлайн-выставка музейных раритетов". Флешмоб приурочен к Международному дню музеев", — говорится в сообщении.
Уточняется, что акция пройдет с 17 по 19 мая и объединит более 250 музеев международного проекта "Территория Победы" — на культурных площадках расскажут об уникальных экспонатах из своих фондов, которые связаны с темой Второй мировой и Великой Отечественной войн.
Чтобы принять участие в акции, необходимо разместить фотографии и истории раритетов на страницах музеев в соцсетях с хэштегом #ТерриторияПобеды.
"Эти раритеты войдут в виртуальный каталог на официальном сайте проекта "Территория Победы", — добавили в пресс-службе.
Знак (Малый Крест) ордена Святой великомученицы Екатерины с бантом на выставке Драгоценные ордена из собрания Исторического музея в Москве - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
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Музей ПобедыВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
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