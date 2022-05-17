https://ria.ru/20220517/aktsiya-1789012164.html
Более 250 музеев приняли участие в акции "Коллекция "Территории Победы"
Более 250 музеев приняли участие в акции "Коллекция "Территории Победы" - РИА Новости, 17.05.2022
Более 250 музеев приняли участие в акции "Коллекция "Территории Победы"
Музей Победы анонсировал старт ежегодной акции "Коллекция "Территории Победы", она представляет собой онлайн-выставку музейных раритетов, в акции участвует... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T13:22
2022-05-17T13:22
2022-05-17T13:22
музей победы
великая отечественная война (1941-1945)
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Музей Победы анонсировал старт ежегодной акции "Коллекция "Территории Победы", она представляет собой онлайн-выставку музейных раритетов, в акции участвует более 250 учреждений по всей России, сообщает пресс-служба музея."Во вторник 17 мая Музей Победы запустил ежегодную акцию "Коллекция "Территории Победы". Онлайн-выставка музейных раритетов". Флешмоб приурочен к Международному дню музеев", — говорится в сообщении.Уточняется, что акция пройдет с 17 по 19 мая и объединит более 250 музеев международного проекта "Территория Победы" — на культурных площадках расскажут об уникальных экспонатах из своих фондов, которые связаны с темой Второй мировой и Великой Отечественной войн.Чтобы принять участие в акции, необходимо разместить фотографии и истории раритетов на страницах музеев в соцсетях с хэштегом #ТерриторияПобеды."Эти раритеты войдут в виртуальный каталог на официальном сайте проекта "Территория Победы", — добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20220517/vystavka-1788955820.html
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музей победы, великая отечественная война (1941-1945)
Более 250 музеев приняли участие в акции "Коллекция "Территории Победы"
Более 250 российских музеев приняли участие в акции "Коллекция "Территории Победы"