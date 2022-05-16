23:25 16.05.2022 (обновлено: 23:26 16.05.2022)
В селах Журавлевка и Нехотеевка остались только четыре процента жителей
В белгородских селах Журавлевка и Нехотеевка остались только четыре процента жителей
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 16 мая – РИА Новости. В белгородских селах Журавлевка и Нехотеевка, подвергающихся частым обстрелам со стороны Украины, остались только 4% жителей, их не смогли убедить переехать, рассказал губернатор Вячеслав Гладков во время прямой линии в соцсети "ВКонтакте".
В Белгородской области с 11 апреля действует "желтый" уровень террористической опасности. Журавлевка и Нехотеевка расположены менее чем в 2 километрах от границы с Украиной, в этих селах действует режим ЧС.
"Из 1200 человек, которые жили в Нехотеевке и в Журавлевке, сейчас осталось сорок шесть человек, которых мы, пока, не убедили переехать. Всех остальных, кто-то уехал к своим родственникам, кто-то живет в гостиницах города Белгорода. И знаю, что живут в достаточно хороших условиях, бесплатное питание. Стараемся максимально помочь каждому человеку", - сказал Гладков.
Приграничные села Белгородской области неоднократно подвергались обстрелу с украинской стороны. Так, 23 марта Гладков заявил, что в результате "выстрела со стороны Украины" в селе Журавлевка разорвался снаряд. Позднее белгородский губернатор сообщил о новых взрывах в Журавлевке ночью. В середине апреля Гладков вновь сообщил об обстреле Журавлевки со стороны Украины. В пресс-службе СК РФ РИА Новости сообщали, что 27 февраля два снаряда, выпущенные украинскими силовиками, упали на открытом участке местности в селе Нехотеевка, возбуждено уголовное дело. В конце апреля Гладков сообщал о еще одном обстреле со стороны Украины Нехотеевки, пострадавших не было.
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