https://ria.ru/20220516/zavod-1788915598.html

Renault не сможет выкупить завод "Москвич", заявили власти Москвы

Renault не сможет выкупить завод "Москвич", заявили власти Москвы - РИА Новости, 16.05.2022

Renault не сможет выкупить завод "Москвич", заявили власти Москвы

Завод "Москвич", который столица взяла на баланс после ухода Renault, останется российским, возможности выкупить его обратно у бывшего собственника не будет,... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T23:23

2022-05-16T23:23

2022-05-16T23:30

москва

renault s.a

renault clio

экономика

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автоваз

renault logan

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Завод "Москвич", который столица взяла на баланс после ухода Renault, останется российским, возможности выкупить его обратно у бывшего собственника не будет, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.В понедельник состоялось подписание соглашений о передаче российских активов Renault. Доля в "АвтоВАЗе" перешла ФГУП "НАМИ", завод "Рено Россия" - Москве. Как заявил мэр Москвы Сергей Собянин, на московском заводе планируется производить легковые автомобили под историческим брендом "Москвич" - сначала с двигателем внутреннего сгорания, а в перспективе – и электромобили."Важно, что, когда мы получили завод, это была позиция принципиальная мэра города, что у нас нет опциона на обратный выкуп со стороны компании Renault, то есть этот завод будет все время российским. Мы очень рассчитываем на то, что - и такую задачу ставим менеджменту предприятия - чтобы в первую очередь максимально все компоненты были произведены в Российской Федерации", - сказал Ликсутов в интервью "Москве 24".Он отметил, что правительство Москвы обеспечит твердым заказом предприятие вместе с московскими компаниями такси и каршеринга, чтобы у завода было четкое понимание перспектив.

https://ria.ru/20220516/avtomobili-1788913215.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, renault s.a, renault clio, экономика, авто, сергей собянин, автоваз, renault logan, научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами"