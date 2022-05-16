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Renault не сможет выкупить завод "Москвич", заявили власти Москвы - РИА Новости, 16.05.2022
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Renault не сможет выкупить завод "Москвич", заявили власти Москвы
Renault не сможет выкупить завод "Москвич", заявили власти Москвы - РИА Новости, 16.05.2022
Renault не сможет выкупить завод "Москвич", заявили власти Москвы
Завод "Москвич", который столица взяла на баланс после ухода Renault, останется российским, возможности выкупить его обратно у бывшего собственника не будет,... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T23:23
2022-05-16T23:30
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сергей собянин
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Завод "Москвич", который столица взяла на баланс после ухода Renault, останется российским, возможности выкупить его обратно у бывшего собственника не будет, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.В понедельник состоялось подписание соглашений о передаче российских активов Renault. Доля в "АвтоВАЗе" перешла ФГУП "НАМИ", завод "Рено Россия" - Москве. Как заявил мэр Москвы Сергей Собянин, на московском заводе планируется производить легковые автомобили под историческим брендом "Москвич" - сначала с двигателем внутреннего сгорания, а в перспективе – и электромобили."Важно, что, когда мы получили завод, это была позиция принципиальная мэра города, что у нас нет опциона на обратный выкуп со стороны компании Renault, то есть этот завод будет все время российским. Мы очень рассчитываем на то, что - и такую задачу ставим менеджменту предприятия - чтобы в первую очередь максимально все компоненты были произведены в Российской Федерации", - сказал Ликсутов в интервью "Москве 24".Он отметил, что правительство Москвы обеспечит твердым заказом предприятие вместе с московскими компаниями такси и каршеринга, чтобы у завода было четкое понимание перспектив.
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москва, renault s.a, renault clio, экономика, авто, сергей собянин, автоваз, renault logan, научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами"
23:23 16.05.2022 (обновлено: 23:30 16.05.2022)
 
Renault не сможет выкупить завод "Москвич", заявили власти Москвы

Власти Москвы: завод "Москвич" останется российским, Renault не сможет его выкупить назад

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСборка автомобиля Renault Arkana на автозаводе Renault в Москве
Сборка автомобиля Renault Arkana на автозаводе Renault в Москве - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Сборка автомобиля Renault Arkana на автозаводе Renault в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Завод "Москвич", который столица взяла на баланс после ухода Renault, останется российским, возможности выкупить его обратно у бывшего собственника не будет, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
В понедельник состоялось подписание соглашений о передаче российских активов Renault. Доля в "АвтоВАЗе" перешла ФГУП "НАМИ", завод "Рено Россия" - Москве. Как заявил мэр Москвы Сергей Собянин, на московском заводе планируется производить легковые автомобили под историческим брендом "Москвич" - сначала с двигателем внутреннего сгорания, а в перспективе – и электромобили.
"Важно, что, когда мы получили завод, это была позиция принципиальная мэра города, что у нас нет опциона на обратный выкуп со стороны компании Renault, то есть этот завод будет все время российским. Мы очень рассчитываем на то, что - и такую задачу ставим менеджменту предприятия - чтобы в первую очередь максимально все компоненты были произведены в Российской Федерации", - сказал Ликсутов в интервью "Москве 24".
Он отметил, что правительство Москвы обеспечит твердым заказом предприятие вместе с московскими компаниями такси и каршеринга, чтобы у завода было четкое понимание перспектив.
Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Максим Ликсутов - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
Вчера, 22:46
Завод "Москвич" выпустит автомобили для такси и каршеринга столицы
 
МоскваRenault S.ARenault ClioЭкономикаАвтоСергей СобянинАвтоВАЗRenault LoganНаучно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ"
 
 
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