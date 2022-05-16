https://ria.ru/20220516/zavod-1788915598.html
Renault не сможет выкупить завод "Москвич", заявили власти Москвы
Renault не сможет выкупить завод "Москвич", заявили власти Москвы - РИА Новости, 16.05.2022
Renault не сможет выкупить завод "Москвич", заявили власти Москвы
Завод "Москвич", который столица взяла на баланс после ухода Renault, останется российским, возможности выкупить его обратно у бывшего собственника не будет,... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T23:23
2022-05-16T23:23
2022-05-16T23:30
москва
renault s.a
renault clio
экономика
авто
сергей собянин
автоваз
renault logan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0f/1741421967_0:0:3224:1814_1920x0_80_0_0_1cb61f4f326836ec20824b576ca9a24d.jpg
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Завод "Москвич", который столица взяла на баланс после ухода Renault, останется российским, возможности выкупить его обратно у бывшего собственника не будет, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.В понедельник состоялось подписание соглашений о передаче российских активов Renault. Доля в "АвтоВАЗе" перешла ФГУП "НАМИ", завод "Рено Россия" - Москве. Как заявил мэр Москвы Сергей Собянин, на московском заводе планируется производить легковые автомобили под историческим брендом "Москвич" - сначала с двигателем внутреннего сгорания, а в перспективе – и электромобили."Важно, что, когда мы получили завод, это была позиция принципиальная мэра города, что у нас нет опциона на обратный выкуп со стороны компании Renault, то есть этот завод будет все время российским. Мы очень рассчитываем на то, что - и такую задачу ставим менеджменту предприятия - чтобы в первую очередь максимально все компоненты были произведены в Российской Федерации", - сказал Ликсутов в интервью "Москве 24".Он отметил, что правительство Москвы обеспечит твердым заказом предприятие вместе с московскими компаниями такси и каршеринга, чтобы у завода было четкое понимание перспектив.
https://ria.ru/20220516/avtomobili-1788913215.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0f/1741421967_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_f5b506b51e9a1f9ec00d65bb98074589.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, renault s.a, renault clio, экономика, авто, сергей собянин, автоваз, renault logan, научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами"
23:23 16.05.2022 (обновлено: 23:30 16.05.2022)
Renault не сможет выкупить завод "Москвич", заявили власти Москвы
Власти Москвы: завод "Москвич" останется российским, Renault не сможет его выкупить назад
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Завод "Москвич", который столица взяла на баланс после ухода Renault, останется российским, возможности выкупить его обратно у бывшего собственника не будет, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
В понедельник состоялось подписание соглашений о передаче российских активов Renault
. Доля в "АвтоВАЗе
" перешла ФГУП "НАМИ
", завод "Рено Россия" - Москве
. Как заявил мэр Москвы Сергей Собянин
, на московском заводе планируется производить легковые автомобили под историческим брендом "Москвич" - сначала с двигателем внутреннего сгорания, а в перспективе – и электромобили.
"Важно, что, когда мы получили завод, это была позиция принципиальная мэра города, что у нас нет опциона на обратный выкуп со стороны компании Renault, то есть этот завод будет все время российским. Мы очень рассчитываем на то, что - и такую задачу ставим менеджменту предприятия - чтобы в первую очередь максимально все компоненты были произведены в Российской Федерации", - сказал Ликсутов в интервью "Москве 24".
Он отметил, что правительство Москвы обеспечит твердым заказом предприятие вместе с московскими компаниями такси и каршеринга, чтобы у завода было четкое понимание перспектив.