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Исчезновение кровавой Луны: ночь полного затмения - РИА Новости, 16.05.2022
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Исчезновение кровавой Луны: ночь полного затмения
Исчезновение кровавой Луны: ночь полного затмения - РИА Новости, 16.05.2022
Исчезновение кровавой Луны: ночь полного затмения
Жители разных стран мира наблюдали минувшей ночью за полным затмением, которое совпало с кровавым майским суперлунием. Небесный спектакль — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T13:50
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фото
лунное затмение
космос
космос - риа наука
сша
аргентина
северная македония
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Жители разных стран мира наблюдали минувшей ночью за полным затмением, которое совпало с кровавым майским суперлунием. Небесный спектакль — в фотоленте Ria.ru.
космос
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13:50 16.05.2022 (обновлено: 16:52 16.05.2022)
 

Исчезновение кровавой Луны: ночь полного затмения

Читать ria.ru в
Жители разных стран мира наблюдали минувшей ночью за полным затмением, которое совпало с кровавым майским суперлунием. Небесный спектакль — в фотоленте Ria.ru.
© AP Photo / Musa Sadulayev

Затмение началось 4:32 по московскому времени, когда Луна коснулась земной полутени, и сначала было плохо видно невооруженным глазом.

Силуэты людей на фоне Луны в Грозном, Чечня
1 из 10

Затмение началось 4:32 по московскому времени, когда Луна коснулась земной полутени, и сначала было плохо видно невооруженным глазом.

© AP Photo / Musa Sadulayev
© AP Photo / Matias Delacroix

По по мере приближения Луны к краю земной тени затмение становилось все более заметным.

Девочка наблюдает затмение через телескоп в Каракасе, Венесуэла
2 из 10

По по мере приближения Луны к краю земной тени затмение становилось все более заметным.

© AP Photo / Matias Delacroix
© AP Photo / Emrah Gurel

В 05:29 мск спутник Земли начал погружаться в земную тень. Этот момент считается началом частного затмения.

Полная луна поднимается над историческим центром города Мардин, Турция
3 из 10

В 05:29 мск спутник Земли начал погружаться в земную тень. Этот момент считается началом частного затмения.

© AP Photo / Emrah Gurel
© AP Photo / Juan Karita

Луна полностью погрузилась в тень, когда в Москве было 6:30, а максимальная фаза, когда затмение можно разглядеть лучше всего, наступила в 7:13.

Люди наблюдают кровавое суперлуние на смотровой площадке в городе Ла-Пас, Боливия
4 из 10

Луна полностью погрузилась в тень, когда в Москве было 6:30, а максимальная фаза, когда затмение можно разглядеть лучше всего, наступила в 7:13.

© AP Photo / Juan Karita
© AP Photo / Ringo H.W. Chiu

Полная фаза лунного затмения продлилась час 24 минуты 50 секунд и закончилась в 7.55 по Москве.

Этапы затмения Луны
5 из 10

Полная фаза лунного затмения продлилась час 24 минуты 50 секунд и закончилась в 7.55 по Москве.

© AP Photo / Ringo H.W. Chiu
© AFP 2022 / Daniel Munoz

Окончательно из тени Луна вышла в 8:55. Общая продолжительность затмения составила пять часов 19 минут.

Лунное затмение в Боготе
6 из 10

Окончательно из тени Луна вышла в 8:55. Общая продолжительность затмения составила пять часов 19 минут.

© AFP 2022 / Daniel Munoz
© AFP 2022 / Robert Atanasovski

Полную фазу затмения можно было наблюдать из Северной и Южной Америки, Европы, Африки и некоторых частей Азии.

Полное лунное затмение в Скопье, Македония
7 из 10

Полную фазу затмения можно было наблюдать из Северной и Южной Америки, Европы, Африки и некоторых частей Азии.

© AFP 2022 / Robert Atanasovski
© AFP 2022 / Luis Robayo

Из России на этот раз затмения видно не было.

Люди наблюдают лунное затмение в Буэнос-Айресе, Аргентина
8 из 10

Из России на этот раз затмения видно не было.

© AFP 2022 / Luis Robayo
© AP Photo / Ringo H.W. Chiu

Еще одно полное затмение Луны состоится 8 ноября и продлится на всего на несколько секунд дольше, чем сегодня.

Лунное затмение в Ирвиндейле, Калифорния
9 из 10

Еще одно полное затмение Луны состоится 8 ноября и продлится на всего на несколько секунд дольше, чем сегодня.

© AP Photo / Ringo H.W. Chiu
© AP Photo / Charlie Riedel

Нынешний год — единственный с 1661-го по 2091-й, когда пройдут два полных затмения такой продолжительности.

Лунное затмение в Канзасе, США
10 из 10

Нынешний год — единственный с 1661-го по 2091-й, когда пройдут два полных затмения такой продолжительности.

© AP Photo / Charlie Riedel
 
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