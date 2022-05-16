Исчезновение кровавой Луны: ночь полного затмения
Затмение началось 4:32 по московскому времени, когда Луна коснулась земной полутени, и сначала было плохо видно невооруженным глазом.
Затмение началось 4:32 по московскому времени, когда Луна коснулась земной полутени, и сначала было плохо видно невооруженным глазом.
По по мере приближения Луны к краю земной тени затмение становилось все более заметным.
По по мере приближения Луны к краю земной тени затмение становилось все более заметным.
В 05:29 мск спутник Земли начал погружаться в земную тень. Этот момент считается началом частного затмения.
В 05:29 мск спутник Земли начал погружаться в земную тень. Этот момент считается началом частного затмения.
Луна полностью погрузилась в тень, когда в Москве было 6:30, а максимальная фаза, когда затмение можно разглядеть лучше всего, наступила в 7:13.
Луна полностью погрузилась в тень, когда в Москве было 6:30, а максимальная фаза, когда затмение можно разглядеть лучше всего, наступила в 7:13.
Полная фаза лунного затмения продлилась час 24 минуты 50 секунд и закончилась в 7.55 по Москве.
Полная фаза лунного затмения продлилась час 24 минуты 50 секунд и закончилась в 7.55 по Москве.
Окончательно из тени Луна вышла в 8:55. Общая продолжительность затмения составила пять часов 19 минут.
Окончательно из тени Луна вышла в 8:55. Общая продолжительность затмения составила пять часов 19 минут.
Полную фазу затмения можно было наблюдать из Северной и Южной Америки, Европы, Африки и некоторых частей Азии.
Полную фазу затмения можно было наблюдать из Северной и Южной Америки, Европы, Африки и некоторых частей Азии.
Из России на этот раз затмения видно не было.
Еще одно полное затмение Луны состоится 8 ноября и продлится на всего на несколько секунд дольше, чем сегодня.
Еще одно полное затмение Луны состоится 8 ноября и продлится на всего на несколько секунд дольше, чем сегодня.
Нынешний год — единственный с 1661-го по 2091-й, когда пройдут два полных затмения такой продолжительности.
Нынешний год — единственный с 1661-го по 2091-й, когда пройдут два полных затмения такой продолжительности.