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Российский бизнес проиндексировал зарплаты на фоне ускорившейся инфляции

Российский бизнес проиндексировал зарплаты на фоне ускорившейся инфляции - РИА Новости, 16.05.2022

Российский бизнес проиндексировал зарплаты на фоне ускорившейся инфляции

Многие российские компании проиндексировали заработные платы сотрудникам, чтобы минимизировать их потери из-за высокой инфляции в стране, в лидерах IT-сектор и... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T07:15

2022-05-16T07:15

2022-05-16T07:15

экономика

россия

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Многие российские компании проиндексировали заработные платы сотрудникам, чтобы минимизировать их потери из-за высокой инфляции в стране, в лидерах IT-сектор и металлургия, свидетельствуют данные опроса РИА Новости.Инфляция в России в 2021 году составила 8,39%, оказавшись максимальной с 2015 года. С начала 2022 года инфляция уже превысила 11% на фоне санкционного давления из-за спецоперации и мартовского потребительского бума. Между тем в апреле инфляция существенно замедлилась.В условиях резкого роста инфляции предприятия, как правило, не стремятся его компенсировать повышением заработных плат и оставляют их номинальный уровень прежним, написал Банк России в майском докладе о денежно-кредитной политике.Однако де-факто крупные предприятия не только стараются сохранить рабочие места, но и повысить заработные платы персоналу.Индексация по рынкуВ апреле в "Лаборатории Касперского" провели запланированную ранее индексацию заработных плат, в результате которой повысили зарплаты сотрудникам в среднем на 20%, рассказали в компании.В Group-IB также сообщили о том, что в апреле была проведена индексация зарплат, однако не указали ее уровень. "В целом компания регулярно проводит сверки зарплат с рыночным уровнем. В начале года, основываясь на аналитике за 2021 год, мы предполагали, что зарплаты IT-специалистов будут увеличиваться на 25-30% - прогноз пока оправдывается, несмотря на турбулентность", - добавил представитель Group-IB.Ряд компаний провели увеличение зарплат персонала в начале года. Так, один из ведущих производителей минеральных удобрений в России - группа "Акрон" - проиндексировала заработные платы сотрудников всех предприятий с 1 января 2022 года на 11% (самый высокий показатель с 2012 года). Еще один производитель удобрений - компания "ФосАгро" - проиндексировала зарплаты всем своим работникам в феврале на 12%.В РЖД индексация была проведена с мая, причем уже во второй раз в этом году. Согласно коллективному договору РЖД, пересмотр заработной платы сотрудников должен происходить не реже двух раз в год. "В 2022 году ОАО "РЖД" в соответствии с коллективным договором уже дважды индексировало зарплаты сотрудникам – на 4,2% с 1 марта и на 5% с 1 мая", - отметили в компании.В энергокомпании "Эн+ Груп" в апреле увеличили зарплаты на 10%, кроме того, в регионах увеличили объем средств, выделяемых для обеспечения сотрудников питанием – на 50%.Некоторые предприятия еще только планируют повышение зарплат персонала. "Группа "Черкизово" ежегодно проводит индексацию зарплат всем своим сотрудникам. Этот год не станет исключением: повышение дохода работников в зависимости от их категории составит до 9%", - рассказали агентству в пресс-службе.А в X5 Group, управляющей торговыми сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель", сообщили РИА Новости, что компания ежегодно проводит обзор и оценку рынка заработных плат, чтобы быть уверенными, что вознаграждение сотрудников соответствует рынку.Объединенная металлургическая компания, один из крупнейших в РФ производителей металлопродукции, повысила заработную плату сотрудникам завода в Челябинске (входит в топ-3 активов компании) в среднем на 15%, при этом зарплата тех, кто работает непосредственно на прозводственной части завода, увеличилась более чем на 20%, сообщала компания.Забота о персоналеВедущий научный сотрудник научной лаборатории "Количественные методы исследования регионального развития" РЭУ имени Плеханова Анна Духон в беседе с РИА Новости напомнила, что вопросы индексации заработных плат должны быть прописаны в коллективном договоре, и в соответствии со статьей 134 Трудового кодекса РФ работодатель обязан обеспечивать повышение уровня реального содержания заработной платы.Она указала, что, исходя из имеющегося рыночного среза, многие компании России провели с начала года индексацию, по разным оценкам, она составила от 10% до 15%."Вряд ли получится догнать и полностью скомпенсировать инфляционные потери, однако, как мы видим, этот процесс происходит. Серьезнее всего пострадают занятые на малых предприятиях, у таких предпринимателей и резервов меньше, и возможностей повышать зарплату меньше. При плохой рыночной ситуации они скорее пойдут на сокращение персонала, чем на повышение зарплаты", - считает эксперт.Духон также отметила, что есть риск, что работодатели найдут формальный выход из ситуации. "Они могут уменьшить размер персональных надбавок, премиальных выплат, различных бонусов, но при этом увеличат сам размер зарплаты, зафиксированный в трудовом договоре с сотрудником. Особенно это может коснуться тех сотрудников, дополнительные выплаты которым рассчитываются исходя из KPI. Но здесь для работодателей существует опасность в том, что, если зарплата сотрудников не будет соответствовать рыночным условиям, это может привести к оттоку сотрудников", - пояснила эксперт.

https://ria.ru/20220512/inflyatsiya-1788111026.html

https://ria.ru/20220512/zarplaty-1788168352.html

https://ria.ru/20220512/professii-1788131621.html

https://ria.ru/20220511/zarplata-1787811958.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, россия