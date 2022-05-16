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Россия ввела запрет на импорт мяса птицы и яиц из США и Канады

Россия ввела запрет на импорт мяса птицы и яиц из США и Канады - РИА Новости, 16.05.2022

Россия ввела запрет на импорт мяса птицы и яиц из США и Канады

Россельхознадзор из-за птичьего гриппа ограничил поставки в РФ птицеводческой продукции из ряда регионов США и Канады, говорится в сообщении ведомства. РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T17:37

2022-05-16T17:37

2022-05-16T17:37

экономика

здоровье - общество

россия

юта

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

сша

канада

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Россельхознадзор из-за птичьего гриппа ограничил поставки в РФ птицеводческой продукции из ряда регионов США и Канады, говорится в сообщении ведомства."Россельхознадзор вводит с 16 мая 2022 года временные ограничения на поставки живой птицы и продуктов птицеводства из американского штата Юта и канадских провинций Нью-Брансуик и Манитоба", - говорится в сообщении.Временные ограничения вводятся в связи с напряженной эпизоотической ситуацией по высокопатогенному гриппу птиц. Ведомство сообщает, что под запрет попадает живая птица, инкубационное яйцо, мясо птицы, готовая мясная птицеводческая продукция (за исключением товаров, подверженных обработке, обеспечивающей разрушение вирусов гриппа птиц, согласно положениям Кодекса здоровья наземных животных МЭБ).Кроме того, запрещаются к ввозу корма и кормовые добавки для птиц (за исключением кормов и кормовых добавок растительного происхождения, химического и микробиологического синтеза), бывшее в употреблении оборудование для содержания, убоя и разделки птиц.Также ограничен транзит по территории России живой птицы происхождением из этих регионов.

https://ria.ru/20220427/virus-1785575466.html

россия

юта

сша

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, здоровье - общество, россия, юта, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), сша, канада