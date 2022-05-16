Рейтинг@Mail.ru
"Газпром": Европе нужно закачать в хранилища более 49 миллиардов кубов газа - РИА Новости, 16.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220516/zapasy-1788801686.html
"Газпром": Европе нужно закачать в хранилища более 49 миллиардов кубов газа
"Газпром": Европе нужно закачать в хранилища более 49 миллиардов кубов газа - РИА Новости, 16.05.2022
"Газпром": Европе нужно закачать в хранилища более 49 миллиардов кубов газа
Запасы газа в европейских подземных хранилищах газа (ПХГ) восполнены на 13,4 миллиарда кубометров, и для выхода на 90% заполненности надо закачать еще более 49... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T14:24
2022-05-16T14:38
газпром
экономика
европа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1c/1785980743_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_3dbf4527f930886380d0b9a81774b23c.jpg
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Запасы газа в европейских подземных хранилищах газа (ПХГ) восполнены на 13,4 миллиарда кубометров, и для выхода на 90% заполненности надо закачать еще более 49 миллиардов, заявил "Газпром"."По данным Gas Infrastructure Europe, на 14 мая запасы газа в европейских ПХГ восполнены на 13,4 миллиарда кубометров. Для выхода на уровень 90% заполненности подземных хранилищ компаниям предстоит закачать еще более 49 миллиардов кубометров газа", — говорится на канале компании в мессенджере Telegram.Кроме того, как отмечается, для достижения уровней даже "ковидного периода" (2019-2020 годов) Европе необходимо закачать 59 миллиардов кубометров газа.Еврокомиссия в марте предложила законопроект, согласно которому хранилища газа в Европе должны быть заполнены минимум на 80% на 1 ноября нынешнего года, а в последующие годы показатель должен подняться до 90%.
https://ria.ru/20220516/gazprom-1788802320.html
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1c/1785980743_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f3cf27acde5866d0e9f8052967877cfc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
газпром, экономика, европа
14:24 16.05.2022 (обновлено: 14:38 16.05.2022)
 
"Газпром": Европе нужно закачать в хранилища более 49 миллиардов кубов газа

"Газпром" сообщил, что Европе нужно закачать в хранилища более 49 миллиардов кубов газа

© AP Photo / Czarek SokolowskiГазовая станция недалеко от Варшавы
Газовая станция недалеко от Варшавы - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Газовая станция недалеко от Варшавы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Запасы газа в европейских подземных хранилищах газа (ПХГ) восполнены на 13,4 миллиарда кубометров, и для выхода на 90% заполненности надо закачать еще более 49 миллиардов, заявил "Газпром".
"По данным Gas Infrastructure Europe, на 14 мая запасы газа в европейских ПХГ восполнены на 13,4 миллиарда кубометров. Для выхода на уровень 90% заполненности подземных хранилищ компаниям предстоит закачать еще более 49 миллиардов кубометров газа", — говорится на канале компании в мессенджере Telegram.
Кроме того, как отмечается, для достижения уровней даже "ковидного периода" (2019-2020 годов) Европе необходимо закачать 59 миллиардов кубометров газа.
Еврокомиссия в марте предложила законопроект, согласно которому хранилища газа в Европе должны быть заполнены минимум на 80% на 1 ноября нынешнего года, а в последующие годы показатель должен подняться до 90%.
Комплекс подготовки и транспортировки газа - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
14:25
"Газпром" снизил добычу газа на 3,7 процента
 
ГазпромЭкономикаЕвропа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала