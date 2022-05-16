https://ria.ru/20220516/zapasy-1788801686.html

"Газпром": Европе нужно закачать в хранилища более 49 миллиардов кубов газа

"Газпром": Европе нужно закачать в хранилища более 49 миллиардов кубов газа - РИА Новости, 16.05.2022

"Газпром": Европе нужно закачать в хранилища более 49 миллиардов кубов газа

Запасы газа в европейских подземных хранилищах газа (ПХГ) восполнены на 13,4 миллиарда кубометров, и для выхода на 90% заполненности надо закачать еще более 49... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T14:24

2022-05-16T14:24

2022-05-16T14:38

газпром

экономика

европа

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Запасы газа в европейских подземных хранилищах газа (ПХГ) восполнены на 13,4 миллиарда кубометров, и для выхода на 90% заполненности надо закачать еще более 49 миллиардов, заявил "Газпром"."По данным Gas Infrastructure Europe, на 14 мая запасы газа в европейских ПХГ восполнены на 13,4 миллиарда кубометров. Для выхода на уровень 90% заполненности подземных хранилищ компаниям предстоит закачать еще более 49 миллиардов кубометров газа", — говорится на канале компании в мессенджере Telegram.Кроме того, как отмечается, для достижения уровней даже "ковидного периода" (2019-2020 годов) Европе необходимо закачать 59 миллиардов кубометров газа.Еврокомиссия в марте предложила законопроект, согласно которому хранилища газа в Европе должны быть заполнены минимум на 80% на 1 ноября нынешнего года, а в последующие годы показатель должен подняться до 90%.

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газпром, экономика, европа