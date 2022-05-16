13:48 16.05.2022 (обновлено: 14:07 16.05.2022)
В Турции задержали боевика ИГ*
МВД Турции сообщило о задержании боевика ИГ*, готовившего теракт на территории страны
© AP Photo / Aamaq News AgencyБоевик ИГ*
© AP Photo / Aamaq News Agency
Боевик ИГ*. Архивное фото
АНКАРА, 16 мая – РИА Новости. МВД Турции сообщило о захвате смертника "Исламского государства"* (запрещенная в РФ террористическая организация), готовившего теракт на территории страны, передает агентство Anadolu.
По данным ведомства, информация о готовившемся теракте была получена Генпрокуратурой приграничной с Сирией провинции Килис.
"На основе собранных данных в юго-восточной провинции Шанлыурфа была проведена операция по задержанию боевика Башара аль-Мизхана, более известного по позывным "Аби Энес аль-Кахтани",- говорится в сообщении.
По данным следствия, сириец аль-Мизхан по поручению "Дамасской ячейки террористической организации" планировал совершить так называемый "истишхад" (нападение смертника) в Турции.
Он стал десятым с начала года террористом, задержанным на территории Турции при планировании нападения.
По данным агентства, Башар аль-Мизхан вошел в ряды террористов ИГ в 2015 году. Он проходил военную подготовку в лагерях террористов в Сирии, участвовал в боевых действиях на стороне боевиков "Исламского государства"*.
Террорист занимался также сбором информации по Турции, и, как выяснилось, добровольно вызвался совершить теракт на турецкой территории.
* Запрещенная в России террористическая организация