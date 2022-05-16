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В Турции задержали боевика ИГ* - РИА Новости, 16.05.2022
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В Турции задержали боевика ИГ*
В Турции задержали боевика ИГ* - РИА Новости, 16.05.2022
В Турции задержали боевика ИГ*
МВД Турции сообщило о захвате смертника "Исламского государства"* (запрещенная в РФ террористическая организация), готовившего теракт на территории страны,... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T13:48
2022-05-16T14:07
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АНКАРА, 16 мая – РИА Новости. МВД Турции сообщило о захвате смертника "Исламского государства"* (запрещенная в РФ террористическая организация), готовившего теракт на территории страны, передает агентство Anadolu.По данным ведомства, информация о готовившемся теракте была получена Генпрокуратурой приграничной с Сирией провинции Килис.По данным следствия, сириец аль-Мизхан по поручению "Дамасской ячейки террористической организации" планировал совершить так называемый "истишхад" (нападение смертника) в Турции.Он стал десятым с начала года террористом, задержанным на территории Турции при планировании нападения.По данным агентства, Башар аль-Мизхан вошел в ряды террористов ИГ в 2015 году. Он проходил военную подготовку в лагерях террористов в Сирии, участвовал в боевых действиях на стороне боевиков "Исламского государства"*.Террорист занимался также сбором информации по Турции, и, как выяснилось, добровольно вызвался совершить теракт на турецкой территории.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20220421/afganistan-1784732303.html
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в мире, турция, россия, исламское государство
13:48 16.05.2022 (обновлено: 14:07 16.05.2022)
 
В Турции задержали боевика ИГ*

МВД Турции сообщило о задержании боевика ИГ*, готовившего теракт на территории страны

© AP Photo / Aamaq News AgencyБоевик ИГ*
Боевик ИГ* - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© AP Photo / Aamaq News Agency
Боевик ИГ*. Архивное фото
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АНКАРА, 16 мая – РИА Новости. МВД Турции сообщило о захвате смертника "Исламского государства"* (запрещенная в РФ террористическая организация), готовившего теракт на территории страны, передает агентство Anadolu.
По данным ведомства, информация о готовившемся теракте была получена Генпрокуратурой приграничной с Сирией провинции Килис.
"На основе собранных данных в юго-восточной провинции Шанлыурфа была проведена операция по задержанию боевика Башара аль-Мизхана, более известного по позывным "Аби Энес аль-Кахтани",- говорится в сообщении.
По данным следствия, сириец аль-Мизхан по поручению "Дамасской ячейки террористической организации" планировал совершить так называемый "истишхад" (нападение смертника) в Турции.
Он стал десятым с начала года террористом, задержанным на территории Турции при планировании нападения.
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По данным агентства, Башар аль-Мизхан вошел в ряды террористов ИГ в 2015 году. Он проходил военную подготовку в лагерях террористов в Сирии, участвовал в боевых действиях на стороне боевиков "Исламского государства"*.
Террорист занимался также сбором информации по Турции, и, как выяснилось, добровольно вызвался совершить теракт на турецкой территории.
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