https://ria.ru/20220516/zaderzhanie-1788792665.html

В Турции задержали боевика ИГ*

В Турции задержали боевика ИГ* - РИА Новости, 16.05.2022

В Турции задержали боевика ИГ*

МВД Турции сообщило о захвате смертника "Исламского государства"* (запрещенная в РФ террористическая организация), готовившего теракт на территории страны,... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T13:48

2022-05-16T13:48

2022-05-16T14:07

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АНКАРА, 16 мая – РИА Новости. МВД Турции сообщило о захвате смертника "Исламского государства"* (запрещенная в РФ террористическая организация), готовившего теракт на территории страны, передает агентство Anadolu.По данным ведомства, информация о готовившемся теракте была получена Генпрокуратурой приграничной с Сирией провинции Килис.По данным следствия, сириец аль-Мизхан по поручению "Дамасской ячейки террористической организации" планировал совершить так называемый "истишхад" (нападение смертника) в Турции.Он стал десятым с начала года террористом, задержанным на территории Турции при планировании нападения.По данным агентства, Башар аль-Мизхан вошел в ряды террористов ИГ в 2015 году. Он проходил военную подготовку в лагерях террористов в Сирии, участвовал в боевых действиях на стороне боевиков "Исламского государства"*.Террорист занимался также сбором информации по Турции, и, как выяснилось, добровольно вызвался совершить теракт на турецкой территории.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20220421/afganistan-1784732303.html

https://ria.ru/20220429/zaderzhanie-1786076142.html

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в мире, турция, россия, исламское государство