https://ria.ru/20220516/yuani-1788714529.html
Эксперт дал совет, стоит ли менять доллары на юани
Эксперт дал совет, стоит ли менять доллары на юани - РИА Новости, 16.05.2022
Эксперт дал совет, стоит ли менять доллары на юани
Вложения в юань являются для инвестора хорошей заменой инвестиций в доллар. Для этого есть целый ряд причин, пояснил агентству “Прайм” главный аналитик отдела... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T02:17
2022-05-16T02:17
2022-05-16T02:17
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
китай
доллар
юань
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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Вложения в юань являются для инвестора хорошей заменой инвестиций в доллар. Для этого есть целый ряд причин, пояснил агентству “Прайм” главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Центра аналитики и экспертизы ПАО "Промсвязьбанк" Егор Жильников.По его словам, торговая активность в юане увеличилась в разы и этот тренд продолжится. “Юань сейчас может выступить более выгодной покупкой, чем доллар”, - считает Жильников. По его словам, и в кризис 2014 года, и в пандемию рубль ослабел к доллару сильнее, чем к юаню. Если бы инвестор купил китайскую валюту в конце февраля и продал на пике марта, он бы смог заработать больше, чем на долларе за счет мультипликативного эффекта.Плюсом юаня эксперт назвал меньшую подверженность юаня санкциям и внешнеэкономическому давлению, нежели у рубля, при этом доходность по гособлигациям КНР близка к доходности к Treasuries. В перспективе он ожидает ослабления юаня к рублю, если не вмешаются форс-мажорные факторы.
https://ria.ru/20220515/dollary-1788612551.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, китай, доллар, юань
Эксперт дал совет, стоит ли менять доллары на юани
Эксперт Жильников посоветовал россиянам конвертировать доллары в юани