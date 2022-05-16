https://ria.ru/20220516/yuani-1788714529.html

Эксперт дал совет, стоит ли менять доллары на юани

Эксперт дал совет, стоит ли менять доллары на юани - РИА Новости, 16.05.2022

Эксперт дал совет, стоит ли менять доллары на юани

Вложения в юань являются для инвестора хорошей заменой инвестиций в доллар. Для этого есть целый ряд причин, пояснил агентству “Прайм” главный аналитик отдела... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T02:17

2022-05-16T02:17

2022-05-16T02:17

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

китай

доллар

юань

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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Вложения в юань являются для инвестора хорошей заменой инвестиций в доллар. Для этого есть целый ряд причин, пояснил агентству “Прайм” главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Центра аналитики и экспертизы ПАО "Промсвязьбанк" Егор Жильников.По его словам, торговая активность в юане увеличилась в разы и этот тренд продолжится. “Юань сейчас может выступить более выгодной покупкой, чем доллар”, - считает Жильников. По его словам, и в кризис 2014 года, и в пандемию рубль ослабел к доллару сильнее, чем к юаню. Если бы инвестор купил китайскую валюту в конце февраля и продал на пике марта, он бы смог заработать больше, чем на долларе за счет мультипликативного эффекта.Плюсом юаня эксперт назвал меньшую подверженность юаня санкциям и внешнеэкономическому давлению, нежели у рубля, при этом доходность по гособлигациям КНР близка к доходности к Treasuries. В перспективе он ожидает ослабления юаня к рублю, если не вмешаются форс-мажорные факторы.

https://ria.ru/20220515/dollary-1788612551.html

китай

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2022

Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

экономика, китай, доллар, юань