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Эксперт дал совет, стоит ли менять доллары на юани - РИА Новости, 16.05.2022
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220516/yuani-1788714529.html
Эксперт дал совет, стоит ли менять доллары на юани
Эксперт дал совет, стоит ли менять доллары на юани - РИА Новости, 16.05.2022
Эксперт дал совет, стоит ли менять доллары на юани
Вложения в юань являются для инвестора хорошей заменой инвестиций в доллар. Для этого есть целый ряд причин, пояснил агентству “Прайм” главный аналитик отдела... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T02:17
2022-05-16T02:17
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
китай
доллар
юань
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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Вложения в юань являются для инвестора хорошей заменой инвестиций в доллар. Для этого есть целый ряд причин, пояснил агентству “Прайм” главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Центра аналитики и экспертизы ПАО "Промсвязьбанк" Егор Жильников.По его словам, торговая активность в юане увеличилась в разы и этот тренд продолжится. “Юань сейчас может выступить более выгодной покупкой, чем доллар”, - считает Жильников. По его словам, и в кризис 2014 года, и в пандемию рубль ослабел к доллару сильнее, чем к юаню. Если бы инвестор купил китайскую валюту в конце февраля и продал на пике марта, он бы смог заработать больше, чем на долларе за счет мультипликативного эффекта.Плюсом юаня эксперт назвал меньшую подверженность юаня санкциям и внешнеэкономическому давлению, нежели у рубля, при этом доходность по гособлигациям КНР близка к доходности к Treasuries. В перспективе он ожидает ослабления юаня к рублю, если не вмешаются форс-мажорные факторы.
https://ria.ru/20220515/dollary-1788612551.html
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экономика, китай, доллар, юань
02:17 16.05.2022
 
Эксперт дал совет, стоит ли менять доллары на юани

Эксперт Жильников посоветовал россиянам конвертировать доллары в юани

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты китайских юаней
Денежные купюры и монеты китайских юаней - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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Денежные купюры и монеты китайских юаней. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Вложения в юань являются для инвестора хорошей заменой инвестиций в доллар. Для этого есть целый ряд причин, пояснил агентству “Прайм” главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Центра аналитики и экспертизы ПАО "Промсвязьбанк" Егор Жильников.
По его словам, торговая активность в юане увеличилась в разы и этот тренд продолжится. “Юань сейчас может выступить более выгодной покупкой, чем доллар”, - считает Жильников. По его словам, и в кризис 2014 года, и в пандемию рубль ослабел к доллару сильнее, чем к юаню. Если бы инвестор купил китайскую валюту в конце февраля и продал на пике марта, он бы смог заработать больше, чем на долларе за счет мультипликативного эффекта.
Электронное табло со знаком доллара на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
Вчера, 01:16
Россиян научили, что делать с оставшимися долларами
Плюсом юаня эксперт назвал меньшую подверженность юаня санкциям и внешнеэкономическому давлению, нежели у рубля, при этом доходность по гособлигациям КНР близка к доходности к Treasuries. В перспективе он ожидает ослабления юаня к рублю, если не вмешаются форс-мажорные факторы.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаКитайДолларЮань
 
 
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