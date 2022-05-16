https://ria.ru/20220516/yaroslavl-1788752437.html
Ярославль временно возглавит заммэра по соцвопросам
Ярославль временно возглавит заммэра по соцвопросам - РИА Новости, 16.05.2022
Ярославль временно возглавит заммэра по соцвопросам
Заместитель мэра Ярославля по вопросам социально-экономического развития Илья Мотовилов временно возглавит город после отставки мэра Владимира Волкова, сообщили РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T11:05
2022-05-16T11:05
2022-05-16T11:05
политика
ярославль
переславль-залесский
переславский район
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ЯРОСЛАВЛЬ, 16 мая - РИА Новости. Заместитель мэра Ярославля по вопросам социально-экономического развития Илья Мотовилов временно возглавит город после отставки мэра Владимира Волкова, сообщили в пресс-службе мэрии.В понедельник Волков, возглавлявший город с октября 2018 года, объявил об отставке в связи с переходом на другую работу."Исполнять обязанности мэра Ярославля будет Мотовилов Илья Владимирович", - сообщили в пресс-службе.Мотовилов занимает должность заммэра по вопросам социально-экономического развития Ярославля.Волков стал исполняющим обязанности мэра города Ярославля с 4 октября 2018 года, был утвержден депутатами 5 декабря 2018 года. До этого два года работал на посту главы Переславля-Залесского и Переславского района.
https://ria.ru/20220516/yaroslavl-1788739467.html
https://ria.ru/20220512/matvienko-1788158475.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, ярославль, переславль-залесский, переславский район
Ярославль временно возглавит заммэра по соцвопросам
Заместитель мэра Ярославля Мотовилов временно возглавит город после отставки Волкова