https://ria.ru/20220516/yaroslavl-1788752437.html

Ярославль временно возглавит заммэра по соцвопросам

Ярославль временно возглавит заммэра по соцвопросам - РИА Новости, 16.05.2022

Ярославль временно возглавит заммэра по соцвопросам

Заместитель мэра Ярославля по вопросам социально-экономического развития Илья Мотовилов временно возглавит город после отставки мэра Владимира Волкова, сообщили РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T11:05

2022-05-16T11:05

2022-05-16T11:05

политика

ярославль

переславль-залесский

переславский район

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ЯРОСЛАВЛЬ, 16 мая - РИА Новости. Заместитель мэра Ярославля по вопросам социально-экономического развития Илья Мотовилов временно возглавит город после отставки мэра Владимира Волкова, сообщили в пресс-службе мэрии.В понедельник Волков, возглавлявший город с октября 2018 года, объявил об отставке в связи с переходом на другую работу."Исполнять обязанности мэра Ярославля будет Мотовилов Илья Владимирович", - сообщили в пресс-службе.Мотовилов занимает должность заммэра по вопросам социально-экономического развития Ярославля.Волков стал исполняющим обязанности мэра города Ярославля с 4 октября 2018 года, был утвержден депутатами 5 декабря 2018 года. До этого два года работал на посту главы Переславля-Залесского и Переславского района.

https://ria.ru/20220516/yaroslavl-1788739467.html

https://ria.ru/20220512/matvienko-1788158475.html

ярославль

переславль-залесский

переславский район

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Дарья Буймова

политика, ярославль, переславль-залесский, переславский район